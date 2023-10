AP et theGrio unissent leurs forces pour une table ronde sur la race et la démocratie, à l’approche des élections de 2024

WASHINGTON — L’Associated Press et theGrio se sont réunis pour une conversation franche sur les problèmes auxquels sont confrontés les Noirs américains avant les élections de 2024 et dans un contexte de forte polarisation, discutant de sujets allant de la violence raciale ciblée aux obstacles au vote.

La table ronde, intitulée « Race et démocratie : les faits et la fureur », est la première du genre entre le plus ancien service de presse du pays et la plateforme multimédia d’Allen Media Group. Il sera diffusé sur APNews.com et theGrio.com, mercredi à midi, heure de l’Est. Il sera également diffusé sur la série du réseau de télévision Grio « TheGrio with Marc Lamont Hill » à 19 h 30 HE.

« À une époque où de nombreux Noirs disent qu’ils ne se voient pas représentés de manière juste et humaine dans les médias, il est essentiel qu’ils voient les médias traditionnels comme l’AP dire la vérité et l’étayer par des faits », a déclaré Aaron Morrison, rédacteur en chef de l’AP. équipe de race et d’origine ethnique. « L’avenir de notre démocratie dépend d’un journalisme responsable qui ne se retranche pas devant l’évocation de la race, du racisme et de la suprématie blanche. »

L’Allen Media Group a approché l’AP avec l’idée d’une entreprise éditoriale commune lors de la convention de l’Association nationale des journalistes noirs à Las Vegas en 2022. La rédactrice en chef de l’AP pour US News, Lisa Matthews, a dirigé ces conversations et après des discussions avec des rédacteurs et des journalistes sur la race et l’origine ethnique. à l’AP, a accepté de travailler sur le projet.

Matthews a déclaré que le comité conjoint constituait une opportunité opportune pour les deux organisations.

« Bien que les approches éditoriales de l’AP et du Grio diffèrent, notre objectif commun est de développer et d’informer notre public », a-t-elle déclaré. « Il s’agit d’un premier pas important vers une démarche commune. Il est essentiel d’avoir une conversation sur ce que nous rapportons et d’impliquer de nouveaux publics en cette période d’incertitude dans le pays.

Le panneau présente Morrison ; Ayanna Alexander, journaliste de course et de vote de l’AP ; le Dr Christina Greer du Grio, politologue et animatrice de « Blackest Questions » sur le réseau de podcasts Grio Black ; et le Dr Marc Lamont Hill, présentateur de « TheGrio with Marc Lamont Hill ». La journaliste vidéo de l’équipe nationale de race et d’origine ethnique de l’AP, Noreen Nasir, modère.

« TheGrio et Associated Press sont les intendants d’une industrie influente, car l’information peut transformer des vies et faire une différence significative. Ida B. Wells l’a compris. Frederick Douglass aussi », a déclaré Geraldine Moriba, vice-présidente senior de l’actualité, du divertissement et de l’autonomisation chez Allen Media Group.

« Ce partenariat rappelle que la représentation n’est pas un cadeau. C’est un droit », a déclaré Moriba. « En tant que porteurs du flambeau des conversations cruciales d’aujourd’hui, notre rôle est d’examiner les défis qui pèsent sur la démocratie américaine. »

theGrio du Allen Media Group est membre de l’Associated Press.

Gary Fields (), Associated Press