AP et les nouveaux rituels des habitants de Telangana

Une nouvelle célébration de Diwali a eu lieu dans trois localités de l’Andhra Pradesh et du Telangana. En AP, un village appelé ‘Deepavali’ célèbre la fête avec ferveur, alors qu’elle est totalement interdite depuis deux siècles dans un autre village de l’Etat. À Telangana, un cimetière hindou est témoin de la fête des lumières chaque année depuis six décennies.

Le village «Deepavali» est situé à Gara Mandal, à 9 kilomètres du siège du district de Srikakulam dans l’Andhra Pradesh. Il y a une histoire derrière ce nom unique du village. Selon les villageois, le roi qui dirigeait Srikakulam se rendait autrefois à cheval dans la région de Kalingapatnam en passant par le village. Un jour ensoleillé, il perdit connaissance suite à une insolation. Les agriculteurs travaillant dans les terres agricoles voisines se sont précipités vers lui et lui ont donné les premiers soins.

Le roi récupéré les remercia et nomma le village « Deepavali » car le jour marquait le festival de bon augure. Actuellement, le village de 1 000 habitants célèbre chaque année la fête des lumières de manière grandiose.

Le cimetière hindou de la localité de Karkhanagadda à Karimnagar de Telangana est témoin des célébrations de Diwali chaque année depuis plus de six décennies. Des gens de tous âges, vêtus de vêtements neufs, arrivent en grand nombre au cimetière. Ils rendent hommage aux membres de leur famille et à leurs ancêtres décédés sur les tombes et célèbrent le festival de Diwali en allumant des bougies et en faisant éclater les craquelins dans le cimetière. Les tombes sont peintes et décorées de fleurs par les habitants de Karimnagar.

Les indigènes de Karimnagar qui se sont installés à divers endroits du monde viennent dans la ville à Diwali et rendent de riches hommages à leurs ancêtres sur leurs tombes pendant deux heures le soir et célèbrent le festival avec leurs proches.

En revanche, les natifs du village de Punnanapalem à Ranasthalam Mandal du district de Srikakulam dans l’Andhra Pradesh ne célèbrent plus la fête des lumières depuis deux siècles. Selon les anciens du village, il y a 200 ans, le jour de Diwali, un petit garçon dans le berceau est mort des suites d’une morsure de serpent et deux bœufs sont morts le jour de Nagula Chavithi (le jour de l’adoration des serpents).

Ensuite, les villageois ont cessé de célébrer Diwali, craignant que d’autres morts ne se produisent dans le village. Bien que les jeunes du village, la police et les responsables gouvernementaux tentent de convaincre les anciens de sortir des superstitions vieilles de deux siècles et de célébrer la fête des lumières, les anciens ne sont pas prêts à renoncer à la tradition de ne pas célébrer Diwali.

