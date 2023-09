AP Dhillon brise le silence sur la tournée annulée de Shubh en Inde et déclare que « les groupes politiques utilisent l’image de l’artiste comme une pièce d’échec… »

Chanteur Shubhneet Singh alias Chubh a fait la une des journaux après l’annulation de sa prochaine tournée en Inde en raison des publications controversées du chanteur sur les réseaux sociaux. Le chanteur aurait également été un sympathisant du Khalistani et plusieurs célébrités, dont Virat Kohli et Hardik Pandya, n’ont plus suivi le chanteur sur les réseaux sociaux. Jeudi, Shubh a réagi à la controverse sur son compte Instagram et a écrit qu’il se sentait découragé par l’annulation de sa tournée. Sensation mondiale AP Dhillon Il s’est également prononcé en faveur de Shubh et a écrit une longue note sur la manière dont les groupes politiques utilisent l’image de l’artiste comme une pièce d’échec pour faire avancer leur programme. Le chanteur a également écrit un message sur la propagation de l’amour et non de la haine et a exhorté tout le monde à ne pas laisser la haine les submerger.

AP Dhillon soutient Shubh dans la controverse en cours

S’appuyant sur son compte sur les réseaux sociaux, AP Dhillon a écrit une longue note pour réagir à la controverse en cours autour de Shubh. Le Été élevé Le hitmaker a consulté ses histoires Instagram et a écrit qu’il essayait de rester à l’écart de la manie sociale, car il lui était devenu trop clair que quoi qu’il fasse ou dise, c’était devenu une cause perdue. Le chanteur a ajouté que les gens essayaient de raconter un récit différent qui correspond à leurs propres goûts pour créer davantage de division.

AP a en outre écrit sur la façon dont les artistes trouvent désormais presque impossible de rester concentrés sur leur métier et de continuer à faire ce qu’ils aiment. Le chanteur a écrit que même s’il essaie d’être attentif aux sentiments de chacun, il en est arrivé à un point où, en tant qu’artistes, ils doivent deviner et tripler chacun de leurs mouvements « par peur d’alimenter involontairement encore plus de division ».

AP Dhillon réagit à la controverse en cours sur Shubh (Image : Instagram)

Réagissant à la controverse entourant Shubh, AP a ajouté que les groupes d’intérêt et les groupes politiques essayaient constamment d’utiliser l’image des artistes comme « une pièce d’échec pour faire avancer leur programme », tout en essayant de créer un art qui aide les gens « au niveau individuel, indépendamment du leur couleur, race, religion, nationalité, sexe, etc.

Le chanteur a conclu en écrivant qu’il faut répandre l’amour et non la haine. AP a également ajouté que nous sommes tous un et que nous ne devons pas laisser les constructions artificielles nous diviser. « La division nous a amenés à ce point, mais l’unité est la clé de l’avenir… », a conclu le chanteur.

Shubh réagit à l’annulation de sa tournée en Inde

La réaction d’AP Dhillon est intervenue quelques heures après que Shubh se soit senti blessé par l’annulation de sa tournée en Inde. Le chanteur a expliqué comment lui et son équipe reviendraient plus forts et a écrit qu’il aimait l’Inde et son État d’origine, le Pendjab.