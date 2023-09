AP Dhillon affirme que « les groupes politiques utilisent constamment notre image publique comme pièce d’échec » après l’annulation de la tournée de Shubh en Inde

« Répandez l’amour, pas la haine. Commençons à penser par nous-mêmes et ne laissons pas les influences haineuses programmer nos croyances », a écrit AP Dhillon après que Shubh ait été confronté à des réactions négatives pour son prétendu soutien au Khalistan.

Après que la tournée Still Rollin du rappeur pendjabi canadien Shubh dans douze villes indiennes ait été annulée après qu’il ait été confronté à des réactions négatives suite à sa publication controversée sur Instagram, un autre rappeur pendjabi basé au Canada, AP Dhillon, a publié une déclaration demandant aux gens de « répandre l’amour, pas la haine ».

Dans ses histoires Instagram du vendredi 21 septembre, Dhillon a écrit : « J’essaie de rester en dehors de toute cette folie sociale car il est clair pour moi que peu importe ce que je dis ou fais, c’est une cause perdue… quelqu’un, quelque part va faire tourner le récit à leur goût et créer plus de division. En tant qu’artiste, il est devenu presque impossible de rester concentré sur votre métier et de faire ce que vous aimez. J’essaie d’être attentif aux sentiments de chacun, mais j’en suis arrivé à un point où nous devons deviner et deviner chacun de nos mouvements par peur d’alimenter involontairement encore plus de division. »

Parlant de la façon dont les artistes sont utilisés par les groupes politiques pour faire avancer leurs propres programmes, le chanteur de Brown Munde a ajouté : « Des groupes d’intérêts spéciaux et des groupes politiques utilisent constamment notre image publique comme une pièce d’échec pour faire avancer leurs propres programmes, alors que nous essayons simplement de créer de l’art. qui aide les gens au niveau individuel, quels que soient leur couleur, race, religion, nationalité, sexe, etc. »

En conclusion de ses réflexions, Amritpal Singh Dhillon a déclaré : » Répandez l’amour et non la haine. Commençons à penser par nous-mêmes et ne laissons pas les influences haineuses programmer nos croyances. Nous sommes TOUS un. ne laissons pas les constructions sociales créées par l’homme nous diviser. La division nous a amenés à ce point, mais l’unité est la clé de l’avenir.

Shubh alias Shubhneet Singh devait se produire dans douze villes indiennes de Bengaluru, Hyderabad, New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Ludhiana, Chandigarh, Gurgaon, Mumbai, Kolkata, Pune et Jaipur dans le cadre d’une tournée de trois mois commençant fin septembre 2023. .

