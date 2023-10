AP Business SummaryBrief à 7 h 05 HAE | Entreprise

Le prix Nobel d’économie est décerné à un professeur pour avoir fait progresser la compréhension de l’écart entre les sexes sur le lieu de travail

STOCKHOLM (AP) — Le prix Nobel d’économie a été décerné à Claudia Goldin, professeur à l’Université Harvard, pour ses recherches qui ont fait progresser la compréhension de l’écart entre les sexes sur le marché du travail. Hans Ellegren, secrétaire général de l’Académie royale des sciences de Suède, a annoncé la remise du prix lundi à Stockholm. Goldin n’est que la troisième femme à remporter ce prix. Ellegren dit que Goldin « a été surprise et très, très heureuse » en apprenant qu’elle avait reçu le prix. Goldin a étudié 200 ans de participation des femmes au marché du travail, montrant que malgré une croissance économique continue, le salaire des femmes n’a pas continuellement rattrapé celui des hommes et qu’un fossé existe toujours même si les femmes ont atteint des niveaux d’éducation plus élevés que les hommes.

Les travailleurs de Mack Trucks rejettent un accord de principe et se mettront en grève lundi matin

DETROIT (AP) — Le syndicat United Auto Workers affirme que les membres de Mack Trucks ont voté contre un accord de principe de cinq ans conclu avec l’entreprise et prévoient de faire grève à 7 heures du matin lundi. Le président du syndicat, Shawn Fain, a déclaré dans une lettre adressée à Volvo Trucks, la société mère de Mack, que 73 % des travailleurs avaient voté contre l’accord lors du décompte des résultats dimanche. L’UAW représente environ 4 000 travailleurs de Mack dans trois États. Les dirigeants syndicaux étaient parvenus à un accord de principe sur l’accord le 1er octobre. L’accord prévoyait une augmentation de salaire de 19 % sur la durée du contrat.

Le Maroc salue la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale, un mois après son séisme meurtrier

MARRAKECH, Maroc (AP) — Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale tiennent leur réunion annuelle au Maroc, un mois après qu’un tremblement de terre a tué près de 3 000 personnes dans ce pays d’Afrique du Nord. Les responsables réunis lundi à Marrakech poursuivront probablement les discussions sur la manière de faire face au changement climatique et de promouvoir la résilience alors que l’inflation et la dette défient à la fois les pays riches et les pays pauvres. Le Maroc a estimé qu’il en coûterait environ 11,7 milliards de dollars pour réparer les dégâts causés par le séisme, et le FMI a approuvé un prêt de 1,3 milliard de dollars le mois dernier.

Marché boursier aujourd’hui : le pétrole gagne tandis que les cours des actions chutent après la riposte d’Israël à l’attaque du Hamas

BANGKOK (AP) — Les prix du pétrole ont bondi et les cours des actions sont pour la plupart plus bas après que le gouvernement israélien a déclaré la guerre à la suite des attaques meurtrières du Hamas depuis la bande de Gaza. Les contrats à terme américains ont baissé et les prix du pétrole ont augmenté de plus de 3 dollars le baril. Israël a annoncé qu’il allait soutenir sa monnaie, le shekel. Tokyo et plusieurs autres marchés asiatiques étaient fermés pour vacances lundi. Le marché obligataire américain sera fermé lundi pour le jour férié de Columbus Day. Vendredi, Wall Street s’est redressée après un rapport étonnamment solide sur l’emploi aux États-Unis. Le S&P 500 a augmenté de 1,2 %, le Dow Jones a bondi de 0,9 % et l’indice composite Nasdaq a enregistré un gain de 1,6 %.

Le syndicat des pilotes d’American Airlines appelle à l’arrêt des vols vers Israël, citant une déclaration de guerre

NEW YORK (AP) — Le syndicat des pilotes d’American Airlines a ordonné à ses membres de refuser de voler vers Israël, invoquant la guerre en cours entre Israël et les Palestiniens à Gaza. Dans un courriel adressé aux membres, le président du syndicat, Ed Sicher, affirme que les pilotes de l’entreprise ne devraient pas se rendre en Israël tant qu’ils ne pourront pas être « raisonnablement assurés de la sûreté et de la sécurité de la région ».

« L’Exorciste : Croyant » prend possession du box-office avec une ouverture de 27,2 millions de dollars

LOS ANGELES (AP) — « L’Exorciste : Croyant » a pris possession du box-office du week-end avec une ouverture nord-américaine de 27,2 millions de dollars. Selon les estimations du studio dimanche, la dernière suite du classique de l’horreur de 1973 a été numéro un lors de son week-end d’ouverture pour Universal Pictures et Blumhouse Productions, mais elle n’a toujours pas répondu aux attentes sans aucune autre nouveauté avec laquelle rivaliser. Le film phare de la semaine dernière, « Paw Patrol: The Mighty Movie », arrive loin derrière, avec 11,8 millions de dollars, et a rapporté 38,9 millions de dollars après deux week-ends. Une autre suite d’horreur, « Saw X », est arrivée troisième pour Lionsgate Films, avec 8,2 millions de dollars.

Des flotteurs de Coca-Cola aux Cronuts, devenir viral peut avoir un effet durable sur une petite entreprise

NEW YORK (AP) — Lexington Candy Shop fait la queue à l’extérieur depuis plus d’un an depuis qu’un TikTok de son char Coke est devenu viral. Le propriétaire de Fatima’s Grill a transformé sa renommée virale en une expansion. Lorsqu’un petit restaurant devient viral de manière inattendue sur TikTok ou sur d’autres réseaux sociaux, la demande soudaine peut être écrasante. Les propriétaires doivent s’adapter à la volée, en réorganisant leurs opérations pour servir rapidement un grand nombre de personnes. Mais les propriétaires d’entreprise avisés et capables de s’adapter peuvent transformer leur nouvelle renommée en un coup de pouce durable pour leur entreprise. Il suffit de demander à Dominique Ansel, qui a créé un engouement avec le Cronut il y a dix ans, avant que le terme « devenir viral » ne soit largement utilisé.

Une crise de main-d’œuvre nuit à l’accès des familles aux thérapies pour les bébés présentant des retards de développement

CHICAGO (AP) — Les bébés et les tout-petits américains handicapés ont droit à des thérapies financées par l’État connues sous le nom d’intervention précoce, puisque tous les États et territoires américains acceptent un financement fédéral pour ce programme. Mais la stagnation des salaires et l’augmentation du coût de la vie signifient que de nombreux prestataires de soins de santé ne peuvent plus se permettre de participer au programme, ce qui nuit au développement des enfants. Presque tous les États ont signalé une pénurie de personnel pour l’intervention précoce, et les responsables et les experts affirment que la situation est devenue critique après la pandémie, ce qui signifie que les jeunes enfants doivent attendre des mois pour obtenir les soins dont ils ont besoin. L’orthophoniste Sarah Ziemba affirme que lorsque les enfants ne reçoivent pas l’aide dont ils ont besoin à un jeune âge, « nous limitons parfois leur potentiel à l’âge adulte ».

Le tourisme reprend à West Maui près de Lahaina alors que les hôtels et les propriétés à temps partagé accueillent les visiteurs

HONOLULU (AP) — La zone autour de la ville historique de Maui, en grande partie détruite par un incendie de forêt il y a deux mois, a commencé à accueillir de nouveau les voyageurs. La décision de ce week-end intervient alors que le maire et le gouverneur d’Hawaï s’efforcent de relancer le tourisme pour soutenir l’économie malgré l’opposition virulente de certains habitants de Lahaina. Les sites Web de cinq hôtels de l’ouest de Maui montrent qu’ils acceptent à nouveau des réservations. Huit propriétés en multipropriété ouvrent également leurs portes dans la région au début du mois, dont certaines à quelques kilomètres de la dévastation. La réouverture tombe à l’occasion du deuxième anniversaire de l’incendie de forêt qui a tué au moins 98 personnes.

Un gazoduc de la mer Baltique entre la Finlande et l’Estonie est fermé en raison d’une fuite présumée

HELSINKI (AP) — La Finlande et l’Estonie déclarent que le gazoduc sous-marin BalticConnector reliant les deux pays à travers la mer Baltique a été temporairement mis hors service en raison d’une fuite présumée. Gasgrid Finland et Elering, les gestionnaires de réseaux gaziers finlandais et estoniens, ont déclaré avoir constaté une chute inhabituelle de pression dans le gazoduc peu avant 2 heures du matin dimanche, après quoi ils ont arrêté le flux de gaz. Gasgrid Finlande affirme que l’on soupçonnait une fuite du gazoduc offshore entre la Finlande et l’Estonie. L’opérateur finlandais n’a donné aucune raison pour la fuite présumée et a déclaré qu’il enquêtait en collaboration avec Elering.