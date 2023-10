AP Business SummaryBrief à 21 h 07 HAE | nouvelles nationales

Des flotteurs de Coca-Cola aux Cronuts, devenir viral peut avoir un effet durable sur une petite entreprise

NEW YORK (AP) — Lexington Candy Shop fait la queue à l’extérieur depuis plus d’un an depuis qu’un TikTok de son char Coke est devenu viral. Le propriétaire de Fatima’s Grill a transformé sa renommée virale en une expansion. Lorsqu’un petit restaurant devient viral de manière inattendue sur TikTok ou sur d’autres réseaux sociaux, la demande soudaine peut être écrasante. Les propriétaires doivent s’adapter à la volée, en réorganisant leurs opérations pour servir rapidement un grand nombre de personnes. Mais les propriétaires d’entreprise avisés et capables de s’adapter peuvent transformer leur nouvelle renommée en un coup de pouce durable pour leur entreprise. Il suffit de demander à Dominique Ansel, qui a créé un engouement avec le Cronut il y a dix ans, avant que le terme « devenir viral » ne soit largement utilisé.

« L’Exorciste : Croyant » prend possession du box-office avec une ouverture de 27,2 millions de dollars

LOS ANGELES (AP) — « L’Exorciste : Croyant » a pris possession du box-office du week-end avec une ouverture nord-américaine de 27,2 millions de dollars. Selon les estimations du studio dimanche, la dernière suite du classique de l’horreur de 1973 a été numéro un lors de son week-end d’ouverture pour Universal Pictures et Blumhouse Productions, mais elle n’a toujours pas répondu aux attentes sans aucune autre nouveauté avec laquelle rivaliser. Le film phare de la semaine dernière, « Paw Patrol: The Mighty Movie », arrive loin derrière, avec 11,8 millions de dollars, et a rapporté 38,9 millions de dollars après deux week-ends. Une autre suite d’horreur, « Saw X », est arrivée troisième pour Lionsgate Films, avec 8,2 millions de dollars.

Le syndicat des pilotes d’American Airlines appelle à l’arrêt des vols vers Israël, citant une déclaration de guerre

NEW YORK (AP) — Le syndicat des pilotes d’American Airlines a ordonné à ses membres de refuser de voler vers Israël, invoquant la guerre en cours entre Israël et les Palestiniens à Gaza. Dans un courriel adressé aux membres, le président du syndicat, Ed Sicher, affirme que les pilotes de l’entreprise ne devraient pas se rendre en Israël tant qu’ils ne pourront pas être « raisonnablement assurés de la sûreté et de la sécurité de la région ».

Une crise de main-d’œuvre nuit à l’accès des familles aux thérapies pour les bébés présentant des retards de développement

CHICAGO (AP) — Les bébés et les tout-petits américains handicapés ont droit à des thérapies financées par l’État connues sous le nom d’intervention précoce, puisque tous les États et territoires américains acceptent un financement fédéral pour ce programme. Mais la stagnation des salaires et l’augmentation du coût de la vie signifient que de nombreux prestataires de soins de santé ne peuvent plus se permettre de participer au programme, ce qui nuit au développement des enfants. Presque tous les États ont signalé une pénurie de personnel pour l’intervention précoce, et les responsables et les experts affirment que la situation est devenue critique après la pandémie, ce qui signifie que les jeunes enfants doivent attendre des mois pour obtenir les soins dont ils ont besoin. L’orthophoniste Sarah Ziemba affirme que lorsque les enfants ne reçoivent pas l’aide dont ils ont besoin à un jeune âge, « nous limitons parfois leur potentiel à l’âge adulte ».

Le tourisme reprend à West Maui près de Lahaina alors que les hôtels et les propriétés à temps partagé accueillent les visiteurs

HONOLULU (AP) — La zone autour de la ville historique de Maui, en grande partie détruite par un incendie de forêt il y a deux mois, a commencé à accueillir de nouveau les voyageurs. La décision de ce week-end intervient alors que le maire et le gouverneur d’Hawaï s’efforcent de relancer le tourisme pour soutenir l’économie malgré l’opposition virulente de certains habitants de Lahaina. Les sites Web de cinq hôtels de l’ouest de Maui montrent qu’ils acceptent à nouveau des réservations. Huit propriétés en multipropriété ouvrent également leurs portes dans la région au début du mois, dont certaines à quelques kilomètres de la dévastation. La réouverture tombe à l’occasion du deuxième anniversaire de l’incendie de forêt qui a tué au moins 98 personnes.

Un gazoduc de la mer Baltique entre la Finlande et l’Estonie est fermé en raison d’une fuite présumée

HELSINKI (AP) — La Finlande et l’Estonie déclarent que le gazoduc sous-marin BalticConnector reliant les deux pays à travers la mer Baltique a été temporairement mis hors service en raison d’une fuite présumée. Gasgrid Finland et Elering, les gestionnaires de réseaux gaziers finlandais et estoniens, ont déclaré avoir constaté une chute inhabituelle de pression dans le gazoduc peu avant 2 heures du matin dimanche, après quoi ils ont arrêté le flux de gaz. Gasgrid Finlande affirme que l’on soupçonnait une fuite du gazoduc offshore entre la Finlande et l’Estonie. L’opérateur finlandais n’a donné aucune raison pour la fuite présumée et a déclaré qu’il enquêtait en collaboration avec Elering.

Une entreprise ougandaise transforme la fibre de bananier en objets artisanaux durables

MUKONO, Ouganda (AP) — Un bananier décapité est presque inutile, ce qui constitue un inconvénient pour l’agriculteur qui doit le déraciner et déposer ses parties démembrées comme paillis. Un trop grand nombre d’entre eux dans une bananeraie signifie un coût supplémentaire lié à l’embauche de main-d’œuvre manuelle. Mais ces tiges jetées peuvent-elles redonner vie d’une manière ou d’une autre ? Oui, selon une entreprise ougandaise qui achète des tiges de bananier dans le cadre d’une activité qui transforme la fibre en objets artisanaux attrayants. L’idée est à la fois innovante et durable dans ce pays d’Afrique de l’Est qui est littéralement une république bananière. L’Ouganda a le taux de consommation de bananes le plus élevé au monde et est le premier producteur africain de cette culture.

La pénurie de pharmaciens et les lourdes charges de travail mettent les pharmacies au défi à l’approche de leur saison chargée

Les clients auront peut-être besoin d’une dose de patience aux comptoirs des pharmacies américaines alors que ces entreprises entament leur saison la plus chargée. Les pénuries de médicaments et de personnel n’ont pas disparu. Cet automne, les magasins s’occupent également d’un nouveau vaccin et du début d’une couverture d’assurance pour les vaccins contre la COVID-19. Certaines pharmacies ont fait des progrès pour relever les défis en prenant des mesures telles que l’embauche d’employés aux heures de pointe. Mais les experts affirment que de nombreux sites, en particulier les grandes chaînes, n’ont toujours pas suffisamment de main-d’œuvre. Cela peut entraîner un service et des lignes plus lents.

Les travailleurs de l’automobile cessent d’étendre leurs grèves contre Detroit Three après que GM ait fait une concession dans une usine de batteries

DETROIT (AP) — Le syndicat United Auto Workers a déclaré qu’il n’étendrait pas ses grèves contre les trois constructeurs automobiles de Détroit après que General Motors ait fait une concession décisive sur la syndicalisation des usines de batteries de véhicules électriques. Vendredi, le président du syndicat, Shawn Fain, a déclaré aux travailleurs lors d’une apparition vidéo que des usines supplémentaires pourraient être ajoutées plus tard. Ce retard est survenu peu de temps après que GM ait accepté d’inclure les usines de batteries de véhicules électriques dans le contrat national de l’UAW, garantissant essentiellement qu’elles seraient syndiquées. Fain a déclaré que la décision de GM changerait l’avenir du syndicat et de l’industrie automobile.

Sam Bankman-Fried a volé les fonds des clients dès le début de FTX, a déclaré au jury le co-fondateur de la bourse

NEW YORK (AP) — Sam Bankman-Fried a autorisé l’utilisation illégale des fonds et des actifs des clients de FTX pour combler les lacunes financières d’un fonds spéculatif affilié dès les premiers jours de la bourse, a déclaré vendredi le co-fondateur de FTX, Gary Wang, à un jury de New York : alors que les procureurs insistaient sur le fait que Bankman-Fried était le cerveau derrière l’une des plus grandes fraudes de l’histoire des États-Unis. Finalement, les pertes du fonds spéculatif Alameda Research sont devenues si importantes qu’il n’y avait plus aucun moyen de les cacher, a déclaré Wang lors de son deuxième jour de témoignage.