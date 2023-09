AP Business SummaryBrief à 18 h 12 HAE | nouvelles nationales

L’UAW justifie ses revendications salariales en soulignant les augmentations de salaire des PDG. Alors, quelle était leur hauteur ?

NEW YORK (AP) — Le syndicat United Auto Workers a fait en sorte que les PDG paient un élément central de leur argument en faveur d’une forte augmentation des salaires des travailleurs. Le président de l’UAW, Shawn Fain, a déclaré à plusieurs reprises que les trois constructeurs automobiles de Détroit ayant augmenté le salaire des PDG de 40 % au cours des quatre dernières années, les travailleurs devraient bénéficier d’augmentations similaires. L’accent mis par Fain sur la rémunération des PDG s’inscrit dans une tendance croissante des syndicats citant l’écart de richesse entre les travailleurs et les hauts patrons pour soutenir la demande de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Un examen détaillé des rémunérations des PDG de General Motors, Ford et Stellantis montre une image plus complexe. L’affirmation de l’UAW surestime ce chiffre dans certains cas et le sous-estime dans d’autres.

De nombreuses fermes couvertes ferment leurs portes alors que leurs entreprises sont en difficulté. Alors pourquoi en construit-on davantage ?

CLEBURNE, Texas (AP) — Dans tout le pays, de plus en plus de fermes couvertes sont lancées ou agrandies alors même que d’autres fondent. Cet été a marqué l’inauguration d’une immense exploitation agricole verticale en Virginie par la société californienne Plenty Unlimited. Et Kroger a annoncé qu’il élargirait sa disponibilité de produits cultivés verticalement. Pendant ce temps, une société créée il y a cinq ans, Planted Detroit, a fait faillite quelques mois seulement après que son directeur général ait ouvert l’année avec de grands projets de croissance, et deux autres sociétés ont fait faillite. Un producteur d’Eden Green Technology, basé au Texas, a déclaré que le fait que certaines personnes échouent alors que d’autres réussissent va se produire dans n’importe quelle industrie.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, déclare qu’il signera des lois sur la transparence axées sur le climat pour les grandes entreprises

NEW YORK (AP) — Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé son intention de promulguer deux projets de loi axés sur le climat destinés à obliger les grandes entreprises à être plus transparentes sur les émissions de gaz à effet de serre et les risques financiers découlant du réchauffement climatique. L’annonce de Newsom a eu lieu lors d’un voyage hors de l’État pour la Semaine du climat à New York. Les législateurs ont adopté la semaine dernière une loi obligeant les entreprises, des sociétés pétrolières et gazières aux géants de la vente au détail, à divulguer leurs émissions directes de gaz à effet de serre ainsi que celles provenant d’activités telles que les voyages d’affaires. Le deuxième projet de loi oblige les entreprises à divulguer les risques financiers que le changement climatique fait peser sur leurs activités et la manière dont elles envisagent de faire face à ces risques.

Les employeurs de New York doivent inclure les taux de rémunération dans les offres d’emploi en vertu de la nouvelle loi de l’État

ALBANY, NY (AP) — Les annonces d’emploi à New York devront divulguer le montant des emplois rémunérés en vertu d’une nouvelle loi sur la transparence des salaires. L’initiative à l’échelle de l’État devrait entrer en vigueur dimanche dans le cadre d’efforts croissants visant à donner aux femmes et aux personnes de couleur un outil pour plaider en faveur d’un salaire égal pour un travail égal. Les employeurs comptant au moins quatre travailleurs seront tenus de divulguer les échelles salariales pour tout emploi annoncé en externe au public ou en interne aux travailleurs intéressés par une promotion ou un transfert. Une ordonnance similaire sur la transparence des salaires est en vigueur à New York depuis 2022.

La grève des travailleurs de l’automobile fera monter les prix des voitures, mais pas tout de suite – à moins que les consommateurs ne paniquent

DALLAS (AP) — Si la grève des Travailleurs unis de l’automobile n’est pas rapidement réglée, les consommateurs verront les prix des voitures neuves augmenter – et pas seulement celles de Détroit. Vendredi, des membres du syndicat ont manifesté devant une usine Ford, une usine General Motors et une usine Stellantis. À l’heure actuelle, les constructeurs automobiles disposent de stocks importants, de sorte que la plupart des analystes estiment qu’il ne devrait pas y avoir de pénurie immédiate de voitures. Mais si la grève se prolonge et que les concessionnaires perdent les incitations des constructeurs à baisser les prix, les acheteurs de voitures risquent de subir une nouvelle série de chocs. Si les consommateurs ne trouvent pas de véhicule Ford, GM ou Stellantis, ils devront se tourner vers des concurrents non syndiqués comme Toyota, Honda et Tesla, qui pourront augmenter leurs prix.

Le syndicat des travailleurs de l’automobile qualifie les négociations avec Ford de productives alors que la grève se poursuit

NEW YORK — Le syndicat représentant les travailleurs de l’automobile en grève qualifie ses dernières négociations avec Ford de raisonnablement productives. La déclaration des Travailleurs unis de l’automobile est intervenue samedi alors que sa grève limitée contre les trois grands constructeurs automobiles se poursuivait dans une deuxième journée. Stellantis a également donné des détails sur son offre la plus récente aux travailleurs. Il a relevé sa proposition salariale, la plaçant à peu près au même niveau que celle des autres grands constructeurs automobiles américains. Stellantis a également décrit une solution possible liée à une usine inactive dans l’Illinois, une solution qui constitue un problème majeur pour le syndicat. Mais l’offre a été abandonnée après le délai fixé pour éviter une grève.

Des dizaines de milliers de personnes manifestent pour le coup d’envoi du sommet sur le climat et exigent la fin des combustibles fossiles responsables du réchauffement climatique.

NEW YORK — Des dizaines de milliers de personnes à New York ont ​​lancé une semaine de manifestations visant à mettre fin à l’utilisation du charbon, du pétrole et du gaz naturel, imputés au changement climatique. La soi-disant marche de dimanche pour mettre fin aux combustibles fossiles a réuni des hommes politiques tels que la représentante Alexandria Ocasio-Cortez et les acteurs Ethan Hawke, Edward Norton et Kevin Bacon. C’était la salve d’ouverture de la Semaine du climat à New York, où les dirigeants mondiaux du monde des affaires, de la politique et des arts se réunissent mercredi en amont d’un nouveau sommet spécial des Nations Unies. Les manifestants ont déclaré qu’ils ciblaient leurs efforts sur de nombreux dirigeants des pays qui sont à l’origine de la pollution par le carbone la plus piégeante de chaleur.

La police chinoise arrête le personnel de gestion de patrimoine du promoteur lourdement endetté Evergrande

TAIPEI, Taiwan (AP) — La police d’une ville du sud de la Chine a déclaré avoir arrêté certains employés de l’unité de gestion de patrimoine du China Evergrande Group, dans le cadre des derniers problèmes rencontrés par le promoteur lourdement endetté. Evergrande est le promoteur immobilier le plus endetté au monde, au centre d’une crise du marché immobilier qui pèse sur la croissance économique de la Chine. Un communiqué de la police de Shenzhen a déclaré samedi que les autorités « ont pris des mesures coercitives criminelles contre des suspects, dont Du et d’autres personnes travaillant dans la société de gestion de patrimoine financier (Shenzhen) du groupe Evergrande ». On ne sait pas qui est Du. Evergrande n’a pas immédiatement répondu aux questions sollicitant des commentaires. Le groupe fait actuellement l’objet d’un plan de restructuration, comprenant la cession d’actifs, pour éviter un défaut de paiement sur 340 milliards de dollars de dette.

« Nun 2 » frise de peu « A Haunting in Venice » lors d’un week-end tranquille dans les salles de cinéma

NEW YORK — « The Nun 2 » et « A Haunting in Venice » sont pratiquement à égalité pour la première place dans les cinémas américains et canadiens ce week-end, avec un léger avantage sur la suite d’horreur par rapport au mystère d’Hercule Poirot. C’est selon les estimations du studio dimanche. Lors de son deuxième week-end de sortie, « The Nun 2 » de Warner Bros. a rapporté 14,7 millions de dollars. Si les chiffres tiennent, cela donnera à « The Nun 2 » la première place au box-office pour la deuxième semaine consécutive. Tout juste derrière, « A Haunting in Venice », la troisième adaptation d’Agatha Christie de Kenneth Branagh après « Le Meurtre de l’Orient Express » de 2017 et « Mort sur le Nil » de 2022. Il a ouvert avec 14,5 millions de dollars. Les chiffres définitifs du box-office seront dévoilés lundi.

Grève des travailleurs des trois constructeurs automobiles de Détroit, une nouvelle tactique pour contraindre les entreprises à obtenir de meilleurs salaires

DETROIT (AP) — Près d’un travailleur syndiqué de l’automobile américain sur dix s’est mis en grève vendredi chez les trois constructeurs automobiles de Détroit. Ils recherchent des salaires plus élevés à une époque de gros profits et alors que l’industrie passe coûteusement des véhicules énergivores aux véhicules électriques. En faisant grève simultanément chez General Motors, Ford et Stellantis, le syndicat United Auto Workers tente d’infliger le maximum de souffrance. Les grèves se sont limitées à trois usines d’assemblage du Michigan, de l’Ohio et du Missouri. Le président du syndicat, Shawn Fain, a déclaré que davantage d’usines seraient ajoutées si les entreprises n’obtenaient pas de meilleurs contrats. Les travailleurs réclament des salaires 36 % plus élevés sur quatre ans.