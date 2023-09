AP Business SummaryBrief à 1 h 07 HAE | nouvelles nationales

Les alliés démocrates de Biden intensifient la pression pour que les demandeurs d’asile obtiennent un permis de travail

ALBANY, NY (AP) – Alors que la migration vers les États-Unis en provenance du Venezuela et d’autres pays s’accélère, les élus démocrates font pression sur l’administration Biden pour qu’elle accorde rapidement des permis de travail aux demandeurs d’asile pendant que leurs dossiers sont examinés par les tribunaux d’immigration. À New York, des dizaines de milliers de migrants sont arrivés au cours de l’année écoulée. Le maire Eric Adams tire de plus en plus l’alarme et la gouverneure Kathy Hochul lance l’idée de permis de travail délivrés par l’État. Les demandeurs d’asile doivent attendre au moins six mois avant de pouvoir obtenir un permis de travail. Cela ne peut pas être changé sans le Congrès, mais certains démocrates affirment que le président Joe Biden pourrait prendre d’autres mesures.

Les gouverneurs des États de l’Arizona et du Nouveau-Mexique cherchent à renforcer leurs liens économiques avec Taiwan

SANTA FE, NM (AP) — Les gouverneurs du sud-ouest des États-Unis cherchent à renforcer leurs liens commerciaux avec Taiwan dans l’espoir d’attirer de nouveaux investissements et emplois étrangers dans leurs États enclavés. Les missions commerciales ont pris le Nouveau-Mexique. La gouverneure Michelle Lujan Grisham et son homologue de l’Arizona, Katie Hobbs, se sont rendues sur l’île autonome de Taiwan que la Chine aimerait voir réunifiée avec le continent. Lors d’une conférence d’affaires à Taipei mardi, Lujan Grisham a exhorté les entrepreneurs et les dirigeants à considérer les opportunités d’investissement dans son État d’origine, vantant une main-d’œuvre ayant accès à des services de garde d’enfants subventionnés et à des études universitaires sans frais de scolarité. Hobbs a déclaré que son objectif était d’encourager les investissements continus pour faire de l’Arizona une plaque tournante de la fabrication de semi-conducteurs.

Les Travailleurs unis de l’automobile menacent d’étendre leur grève ciblée s’il n’y a pas de progrès substantiels d’ici vendredi

Le syndicat United Auto Workers se prépare à étendre sa grève contre les trois grands de Détroit à moins qu’il ne constate des progrès dans les négociations contractuelles. Le président de l’UAW, Shawn Fain, a déclaré que les travailleurs d’un plus grand nombre d’usines se joindraient à ceux déjà en grève vendredi midi à moins qu’il n’y ait de « sérieux progrès » vers des accords. Par ailleurs, le syndicat canadien Unifor a déclaré mardi soir avoir conclu un accord de principe avec Ford couvrant 5 600 travailleurs au Canada. Mais aux États-Unis, la grève de l’UAW, limitée à trois usines, en est maintenant à son cinquième jour. Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que l’administration Biden avait annulé son projet d’envoyer cette semaine le secrétaire au Travail par intérim et un conseiller principal de la Maison Blanche à Détroit pour rencontrer les deux parties.

Les avocats de FTX accusent les parents de Sam Bankman-Fried de s’être enrichis injustement avec les fonds de l’entreprise

DOVER, Delaware (AP) — Les avocats de l’échange de crypto-monnaie effondré FTX Trading accusent les parents de Sam Bankman-Fried d’exploiter leur influence sur leur fils et la société qu’il a fondée pour s’enrichir de millions de dollars. Une poursuite contre Allan Joseph Bankman et Barbara Fried a été déposée lundi dans le cadre du dossier de faillite de FTX dans le Delaware. Il allègue que le couple a siphonné des millions de dollars de l’entreprise, tout en dépensant sans compter pour une maison de luxe aux Bahamas et en canalisant des contributions vers des comités politiques et l’Université de Stanford. Bankman est professeur de droit à l’Université de Stanford et expert en droit fiscal, et Fried est un professeur de droit à la retraite de Stanford. Les avocats de Bankman et Fried affirment que les allégations portées contre eux sont complètement fausses.

L’ancien représentant américain Steve Buyer de l’Indiana condamné à 22 mois de prison pour délit d’initié

NEW YORK (AP) — Un ancien membre du Congrès américain de l’Indiana a été condamné à 22 mois de prison pour avoir effectué des transactions boursières illégales sur la base d’informations privilégiées alors qu’il travaillait comme consultant après avoir quitté ses fonctions. L’ancien représentant américain Steve Buyer a été condamné mardi à New York. Le républicain a siégé à la Chambre des représentants de 1993 à 2011. Il a présidé la commission des anciens combattants de la Chambre et a été procureur de la Chambre lors du procès en destitution de l’ancien président Bill Clinton en 1998. L’acheteur a été reconnu coupable de délit d’initié impliquant la fusion de T-Mobile et Sprint. Il a également été reconnu coupable de transactions illégales dans la société de conseil en gestion Navigant alors qu’un de ses clients était sur le point d’en faire l’acquisition.

L’introduction en bourse d’Instacart explose alors que la société de livraison de courses passe du supermarché à la bourse

Instacart a tenu ses promesses lors de ses débuts en bourse. Les actions de la société basée à San Francisco ont augmenté de 12,3 % mardi après avoir commencé à être négociées à la bourse du Nasdaq sous le symbole « CART ». Instacart propose la livraison et le retrait auprès de 85 % des épiciers américains, soit plus de 80 000 magasins, en utilisant un réseau de 600 000 acheteurs indépendants. Il affirme avoir 7,7 millions de clients actifs et un potentiel de croissance bien plus important à venir. Mais il est également confronté à la concurrence croissante des sociétés de livraison comme DoorDash. L’introduction en bourse est une étape très attendue pour Instacart, fondée en 2012.

Bourse aujourd’hui : les actions asiatiques baissent avant la décision de la Fed sur les taux

TOKYO (AP) — Les actions asiatiques sont pour la plupart en baisse alors que les marchés attendent une décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt. Les données commerciales du Japon ont montré que les exportations ont chuté de 0,8% le mois dernier par rapport à l’année précédente, marquant un deuxième mois consécutif de baisse. Les exportations vers la Chine ont chuté de 11 %. Mardi à Wall Street, le S&P 500, le Dow et le Nasdaq ont terminé en baisse. La Fed a entamé mardi sa dernière réunion sur les taux d’intérêt, avec une annonce prévue plus tard mercredi. L’attente la plus répandue est que la Fed n’annonce aucun changement dans ses taux. L’accent sera davantage mis sur les projections mises à jour données par les responsables de la Fed concernant l’orientation qu’ils envisagent pour les taux dans les années à venir.

L’explosion dans l’immense gare de triage de l’Union Pacific au Nebraska semble accidentelle, selon les enquêteurs

OMAHA, Neb. (AP) — Les enquêteurs affirment qu’une explosion qui a provoqué des évacuations près de l’immense gare de triage de l’Union Pacific, dans l’ouest du Nebraska, la semaine dernière, semble être accidentelle. Mais on ne sait pas encore clairement ce qui l’a causé. Le bureau du commissaire aux incendies de l’État du Nebraska travaille avec le chemin de fer et des experts de la Federal Railroad Administration pour déterminer ce qui a causé l’explosion d’un conteneur d’expédition stationnaire transportant de l’acide perchlorique jeudi dernier à North Platte. L’enquêteur en chef du bureau du commissaire aux incendies, Adam Matzner, a déclaré qu’il n’y avait aucun signe d’acte criminel lié à l’explosion, elle semble donc accidentelle. Le chemin de fer mène son propre examen interne. La sécurité ferroviaire est une préoccupation majeure à l’échelle nationale depuis qu’un train de Norfolk Southern a déraillé et pris feu dans l’Ohio en février.

L’Allemagne est passée de l’envie du monde à l’économie développée la moins performante. Ce qui s’est passé?

ESSEN, Allemagne (AP) – L’Allemagne a accumulé succès économique après succès pendant la majeure partie de ce siècle. Mais la perte de gaz naturel russe due à la guerre en Ukraine a porté un coup dur à son industrie en raison de la hausse des coûts énergétiques. Le pays sera la seule grande économie mondiale qui devrait connaître un déclin cette année. Mais ce n’est qu’une partie de l’histoire. La crise énergétique a mis en lumière des fissures de longue date dans les fondements de l’économie : trop de bureaucratie, pas assez de technologie numérique, des dépenses en infrastructure à la traîne. Les entreprises veulent de l’action mais constatent au contraire trop de querelles au sein de la coalition gouvernementale tripartite. L’Allemagne dispose néanmoins d’atouts qui pourraient l’aider à faire face à la récession.

Le président McCarthy fait face à une tâche presque impossible en essayant d’unir le Parti républicain de la Chambre et de financer le gouvernement.

WASHINGTON (AP) — Le président Kevin McCarthy tente d’accomplir ce qui semble parfois impossible. Le président républicain travaille avec acharnement pour convaincre ses collègues de s’unir pour adopter un projet de loi conservateur visant à maintenir le gouvernement fédéral ouvert. Mais cela a peu de chances d’empêcher réellement un shutdown fédéral. Quelle que soit la proposition des Républicains à la Chambre, elle devrait être rejetée par le Sénat, où les Démocrates et la plupart des Républicains souhaitent financer le gouvernement. Avec le temps qui s’écoulait, les projets de vote test mardi ont été abandonnés à mesure que les négociations reprenaient. Le Congrès a jusqu’au 30 septembre pour parvenir à un accord. Mais même un projet de loi populaire sur la défense a été rejeté mardi alors que les conservateurs font pression pour des coupes.