AP: Biden vise l’or nicaraguayen dans un nouveau mouvement contre Ortega

MIAMI (AP) – L’administration Biden intensifie la pression sur le régime autoritaire du président Daniel Ortega au Nicaragua, interdisant aux Américains de faire des affaires dans l’industrie de l’or du pays, menaçant les restrictions commerciales et supprimant les visas américains de quelque 500 initiés du gouvernement, selon des responsables américains .

Ces actions sont la tentative la plus récente et peut-être la plus agressive des États-Unis pour tenir l’ancien chef de la guérilla sandiniste responsable de ses attaques continues contre les droits de l’homme et la démocratie dans ce pays d’Amérique centrale, ainsi que de sa coopération continue en matière de sécurité avec la Russie.

Les précédentes séries de sanctions se sont concentrées sur Ortega, sa femme et vice-présidente, Rosario Murillo, et les membres de leur famille et de leur entourage. Mais aucun de ces mouvements n’a réussi à desserrer l’emprise d’Ortega sur le pouvoir La dernière cible du gouvernement d’Ortega : l’Église catholique romaine. En août, la sécurité a fait une descente dans la résidence d’un évêque, l’arrêtant ainsi que plusieurs autres membres du clergé.

Le nouveau décret présidentiel que le président Joe Biden signera étend considérablement un décret de l’ère Trump déclarant que le détournement par Ortega des normes démocratiques, sapant l’état de droit et l’utilisation de la violence politique contre les opposants constituent une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, selon les responsables américains. .

Avec les sanctions annoncées par le département du Trésor américain, l’ordonnance rend illégale pour les Américains de faire des affaires avec l’industrie aurifère du Nicaragua. C’est la première fois que les États-Unis identifient un secteur spécifique de l’économie comme interdit et peuvent être étendus à l’avenir pour inclure d’autres industries censées financer le régime d’Ortega, ont déclaré les responsables américains sous couvert d’anonymat car les actions n’ont pas été annoncé.

Le décret ouvre également la voie aux États-Unis pour restreindre les investissements et le commerce avec le Nicaragua – une décision rappelant l’embargo punitif imposé par les États-Unis dans les années 1980 lors du premier mandat d’Ortega en tant que président après la guerre civile sanglante du pays.

L’action de lundi pourrait signaler le début d’une nouvelle offensive visant l’économie au sens large – quelque chose que l’administration Biden a hésité à poursuivre de peur d’aggraver les difficultés du pays et de déclencher davantage de migrations. Jusqu’à présent cette année, les agents frontaliers américains ont rencontré des Nicaraguayens 134 000 fois à la frontière sud-ouest, soit presque le triple du niveau pour toute l’année 2021.

Dans le même temps, les frustrations se sont accumulées à Washington sur la façon dont les élites économiques du Nicaragua sont restées largement silencieuses au milieu de la répression d’Ortega.

Le ciblage de l’industrie de l’or par l’administration Biden pourrait priver le gouvernement d’Ortega de l’une de ses principales sources de revenus. L’or était la plus grande exportation du pays en 2020 et le pays, déjà le plus grand producteur de métal précieux d’Amérique centrale, cherche à doubler sa production au cours des cinq prochaines années.

Parmi les investisseurs étrangers actifs dans le pays figure Condor Gold, dont le PDG, Mark Child, est apparu sur une photo avec le dirigeant nicaraguayen ci-dessous lors d’une présentation destinée aux investisseurs en septembre préparée par la société basée au Royaume-Uni.

“Il soutient totalement le projet”, a déclaré Child dans une interview en mars après une réunion de 90 minutes avec Ortega. “Cette réunion… donne essentiellement un feu vert majeur pour la construction d’un financement de projet et réduit matériellement les risques du projet.”

Condor, cotée à Toronto et à Londres, détient des permis pour construire et exploiter trois mines à ciel ouvert, dont la plus avancée contiendrait 602 000 onces d’or d’une valeur de près de 900 millions de dollars aux prix actuels. Condor appartient en partie à une société appartenant à un ingénieur minier américain qui travaille depuis des décennies dans le pays.

Dans le cadre des actions de lundi, le département d’État retirera également les visas américains de plus de 500 personnes nicaraguayennes et des membres de leur famille qui travaillent pour le gouvernement Ortega ou aident à formuler, mettre en œuvre et bénéficier de politiques qui sapent la démocratie dans le pays, le ont déclaré des responsables américains. Auparavant, il avait gelé les avoirs américains du ministre de la Défense et d’autres membres des forces de sécurité liés à la fermeture de plus de 1 000 organisations non gouvernementales.

Auparavant, l’administration Biden avait également sanctionné la société minière publique. Il a également réattribué le quota de sucre du pays, supprimant une précieuse subvention américaine d’une valeur de millions de dollars chaque année.

Les Nicaraguayens ont commencé à fuir leur pays en 2018, d’abord vers le Costa Rica voisin, après qu’Ortega ait violemment réprimé des manifestations de rue massives. Puis, en 2021, les forces de sécurité ont commencé à rassembler les principaux dirigeants de l’opposition, dont sept candidats potentiels à Ortega avant les élections présidentielles de cette année-là. Sans challenger significatif, Ortega a côtoyé un quatrième mandat consécutif de cinq ans et les Nicaraguayens ont quitté leur patrie en nombre encore plus grand.

—

Suivez Goodman sur Twitter : @APJoshGoodman

Joshua Goodman et Christopher Sherman, Associated Press