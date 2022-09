Août a été le mois le plus chaud de l’histoire de l’Okanagan, septembre sera un “sac mitigé” – Kelowna Capital News

Le mois d’août a été un mois historique pour la chaleur dans l’intérieur de la Colombie-Britannique.

En plus des orages les plus importants de l’année à deux occasions différentes, les températures sur un mois à Kelowna, Penticton et Vernon étaient de 2 à 4 °C plus chaudes que la moyenne.

“Ce fut le mois d’août le plus chaud jamais enregistré dans la vallée de l’Okanagan”, a déclaré Derek Lee, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada. « À peu près à l’échelle de la province, cependant, nous avons vu des anomalies partout, avec des températures d’environ 3 °C plus chaudes que la normale.

Le ministère fédéral a commencé ses collectes de relevés météorologiques pour Kelowna en 1969, avec une moyenne d’août de 20,5 °C. En 2022, cependant, la ville a connu une moyenne mensuelle de 23,5 °C.

Lee dit que le saut notable de température peut également être dit pour Penticton, Vernon et même le Shuswap.

“Nous avons l’habitude de voir des températures au milieu des années 30 à cette période de l’année pour l’intérieur, mais cette fois-ci, c’était pour des périodes plus longues et plus fréquentes.”

À l’approche du dernier long week-end de l’été, les habitants de l’Okanagan peuvent s’attendre à ce que le temps chaud et sec persiste du vendredi au début de lundi. Lorsque les enfants retourneront dans les salles de classe mardi, cependant, les choses pourraient sembler très différentes.

“D’ici la semaine prochaine, nous allons voir une masse d’air plus frais se réinstaller”, a expliqué Lee. “Il semble que les températures chuteront à environ 21 ° C ou plus froides.”

L’interruption de la chaleur ne sera cependant pas prolongée, car septembre se poursuit.

“Ce sera une saison de volte-face”, a déclaré le météorologue. “Nous verrons plus de nuages ​​la semaine prochaine, mais ce ne sera que temporaire, puis ces températures plus chaudes devraient revenir d’ici la fin de la semaine prochaine.”

Lee prévoit que les perspectives pour le reste du mois de septembre suivront une tendance similaire : trois ou quatre jours de nuages, puis un retour à l’anticyclone qui donne à la région sa chaleur familière.

La chaleur prolongée du mois d’août a contribué à ce que Kelowna connaisse son quatrième été le plus chaud de tous les temps, remontant au début de juin, selon Environnement Canada.

À l’instar d’autres villes de la région, Lee affirme que l’augmentation de la température moyenne à Kelowna de juin à août de cette année se classe parmi les plus élevées de la Colombie-Britannique.

