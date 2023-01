Août 2022: le propriétaire du magasin d’alcools de Lake Country décède dans l’incendie d’Enderby RV

Lake Country a perdu un membre de sa communauté en août lorsque le directeur du Sitara Liquor Store est décédé dans un incendie de camping-car.

L’incendie du camping-car s’est produit le 31 juillet au parc de camping-cars de Mable Lake Resort et il a été signalé que quelqu’un était mort dans l’incident. Le 3 août, la page Facebook du magasin a confirmé que la personne décédée était leur gérante Katherine McIlravey.

McIlravey, 50 ans, se trouvait dans le camping-car lorsqu’il a pris feu. Selon la police, un témoin a prodigué les premiers soins sur les lieux jusqu’à l’arrivée des secours. Le feu a été éteint par les habitants au moment où les pompiers sont arrivés sur les lieux. BC Wildfire s’est également rendu sur les lieux.

Elle a été transportée à l’hôpital en ambulance mais est décédée des suites de ses blessures le 1er août.

«Les circonstances ayant mené au décès de la femme font l’objet d’une enquête, cependant, sur la base des conclusions de l’enquête initiale, aucune criminalité n’est soupçonnée et le service des coroners de la Colombie-Britannique mène une enquête indépendante et simultanée pour déterminer comment, où, quand et par quel moyen ils sont arrivés à leur mort inattendue », a déclaré le cap. Neil Body, un agent des relations avec les médias de la GRC.

Le 25 août, Sitara Liquor Store, situé dans la communauté des lacs, a organisé un service mémorable pour McIlravey. Plus de 50 membres de la famille et amis étaient présents, beaucoup d’entre eux versant des larmes alors qu’ils parlaient lors d’une petite cérémonie devant le magasin, racontant des histoires sur McIlravey et comment ils l’ont rencontrée.

Avant de diriger Sitara Liquor, elle a dirigé le Shannon Lake Liquor Store à West Kelowna pendant plus de sept ans.

Le fils de McIlravey, Jake, a créé un GoFundMe pour aider à réparer les dégâts causés par l’incendie et plus encore. Il est juste en deçà de son objectif de 5 000 $.

