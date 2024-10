Aoki Lee Simmons a arrêté le mannequinat après avoir lutté contre les comparaisons avec sa mère Kimora, vétérinaire des podiums

Aoki Lee Simmons a annoncé qu’elle allait probablement quitter le mannequin après avoir subi des critiques sur son apparence et des comparaisons constantes avec sa mère mannequin Kimora Lee Simmons.

Dans une vidéo récente, la jeune femme de 22 ans a exprimé sa frustration, révélant qu’on lui dit souvent qu’elle n’est « pas assez jolie » pour réussir dans le mannequinat et qu’on la compare souvent à sa mère.

« Je pense que je vais probablement bientôt terminer le mannequinat », a partagé Aoki, selon TMZ le dimanche.

« J’en ai marre qu’on me dise encore et encore : « Non, tu n’es pas assez jolie », a-t-elle déclaré. «Cela ressemble tout le temps à une grande comparaison. Je comprends ça. Ma mère sera toujours un bien meilleur mannequin que moi, mais c’est ennuyeux d’entendre ça parfois.

Aoki a ensuite décrit le monde du mannequinat comme « une industrie difficile ». Même si elle prévoit de « finir en force », comme sa mère l’a toujours conseillé, elle regarde déjà au-delà des podiums et vise une carrière au sein du gouvernement.

« Je n’ai pas besoin d’un coach, je suis un bon mannequin. C’est juste une industrie difficile », a-t-elle déclaré. «Je pense que je vais retourner travailler au gouvernement, car c’est dans ce domaine que se trouve mon diplôme.»

Kimora, la mère d’Aoki, a lancé sa carrière de mannequin à l’âge de 14 ans, devenant rapidement reconnue comme l’un des premiers mannequins noirs à obtenir un succès significatif sur les podiums, marchant pour de grands créateurs comme Chanel et Valentino.

En 1998, elle a épousé le magnat de la musique Russell Simmons et ensemble, ils ont accueilli leur première fille, Ming, avant que Kimora ne donne naissance à leur deuxième fille, Aoki, en 2003.

Après leur divorce en 2009, Kimora s’est tournée vers l’entrepreneuriat, cofondant la marque Baby Phat tout en entretenant une relation coparentale étroite avec Russell.

Aoki avait déjà a parlé exclusivement à DailyMail.com de son concert de mannequin avec BCBG New York.

« Mon objectif est d’apprendre et de grandir tout en suivant mon propre chemin dans cette entreprise, et en prenant beaucoup de plaisir à le faire », avait-elle déclaré à l’époque.

Lorsqu’on lui a demandé comment sa mère l’avait inspirée, elle a répondu : « Laissez-moi compter les chemins ! Honnêtement, il y a tellement de choses pour lesquelles je l’admire, mais si je devais en choisir une, ce serait peut-être sa capacité à être autonome.

«Elle est convaincue que même si elle ne connaît pas la réponse à quelque chose pour le moment, elle sait comment la trouver.» C’est inspirant.

En ce qui concerne les projets de conception un jour, elle a déclaré : « Ne dites jamais jamais, mais peut-être pas encore.

Le départ d’Aoki du mannequin intervient après sa séparation de son petit ami, le restaurateur de 65 ans Vittorio Assaf, plus tôt cette année.

À l’époque, Kimora avait exprimé son embarras concernant la brève histoire d’amour d’Aoki avec Vittorio, soulignant que la relation n’était pas sérieuse.

Elle a suggéré qu’Aoki avait peut-être été « piégé » en raison de la différence d’âge significative.

« C’est une jeune et jolie fille et nous ne pensons pas que les crapauds que nous embrassons vont être diffusés », a-t-elle expliqué à TMZ.

« Personnellement, j’ai l’impression qu’elle a été piégée, c’est pourquoi j’essaie de [warn] mes filles. Il y a définitivement une dynamique d’âge là-bas et j’ai juste l’impression qu’elle a été un peu piégée », a-t-elle ajouté.

Russell est également intervenu, déclarant qu’il ne critiquerait pas les décisions d’Aoki, tandis que Kimora a souligné son rôle de mère aimante : « Tout ce que je peux faire, c’est offrir mes conseils et mon amour inconditionnel. »

Des clichés d’Aoki et du propriétaire du Serafina Restaurant Group, Vittorio (à gauche), emballant leur PDA dans les Caraïbes ont été publiés sur le Web le 6 avril.

Après la publication des photos, le père d’Aoki, Russell (vu avec Kimora, la petite Aoki et sa sœur Ming en 2005) a parlé du couple à TMZ, déclarant : « Je ne vais pas crier et crier à propos de ses choix ».

Il a ajouté: « Je ne vais pas crier et crier à propos de ses choix. »

Des photos d’Aoki et Vittorio ont été publiées en ligne le 6 avril, mais des informations ont rapidement suivi selon lesquelles leur relation était terminée, une source confirmant : « C’est terminé à 100 % ».

De plus, les affirmations selon lesquelles Aoki était matérialiste ont été rejetées par des sources proches d’elle, qui l’ont décrite comme quelqu’un qui ne se soucie pas des articles de luxe et l’ont qualifiée de « plutôt geek ».

Pendant ce temps, des initiés ont noté qu’Assaf, connu pour son charme, avait l’habitude de fréquenter des femmes plus jeunes, ce qui suggère que ses préférences sont restées inchangées à mesure qu’il vieillit.