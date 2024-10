Aoki Lee Simmons a arrêté le mannequin après s’être fait dire qu’elle n’était pas « assez jolie »

Aoki Lee Simmons a révélé qu’elle prévoyait d’arrêter le mannequin après s’être fait dire qu’elle n’était pas « assez jolie » pour faire partie de l’industrie.

« Je pense que je vais probablement bientôt terminer le mannequinat », a partagé la fille de 22 ans de Kimora Lee Simmons et Russell Simmons. via une vidéo Instagram pendant le week-end.

« J’adore le mannequinat, mais c’est difficile d’aller quelque part et de se faire dire encore et encore [again]’Non, non, non, tu n’es pas assez jolie’, ce n’est pas un moment amusant… c’est une industrie difficile.

Aoki a partagé qu’il était difficile d’être à la hauteur de la réputation de sa mère en tant qu’ancienne mannequin emblématique de Chanel, expliquant qu’elle est toujours comparée à Kimora.

« Cela ressemble tout le temps à une grosse comparaison », a déclaré le mannequin. » Genre, d’accord [I’m] pas aussi bon. Je comprends ça. Ma mère sera toujours un bien meilleur mannequin que moi.

« Mais c’est juste ennuyeux d’avoir cette comparaison parfois. »

Kimora, qui a commencé le mannequinat à l’adolescence, a d’abord signé avec Chanel avant de défiler avec les maisons de couture Fendi et Valentino et d’apparaître sur la couverture de Bazaar et Elle.

Dans les années 90, elle a également été mannequin pour Armani, Versace et Calvin Klein, par Essence.

Aoki, qui se rendait à un concert de mannequin lorsqu’elle s’est arrêtée pour prendre le clip, a également déclaré aux fans qu’elle n’avait pas eu le concert pour participer au prochain défilé de mode Victoria’s Secret, mais qu’elle était « heureuse » pour ceux qui l’avaient fait.

La diplômée de Harvard a expliqué qu’elle cherchait actuellement à utiliser son diplôme en relations internationales pour obtenir un emploi au gouvernement.

Aoki a partagé qu’elle travaillait à passer un test du service extérieur.

Pour l’instant, Aoki essaie de garder la tête haute grâce aux conseils de sa mère de « finir en force ».

« Pendant que je suis encore là, je devrais faire de mon mieux », a-t-elle poursuivi. « J’espère que je n’ai pas l’air pleurnichard. »

La fashionista partage souvent ses différentes campagnes de mannequins via les réseaux sociaux.

Aoki a fait la une des journaux pour la dernière fois lorsqu’elle a été vue en compagnie du fondateur de Serafina, Vittorio Assaf, à Saint-Barthélemy plus tôt cette année.