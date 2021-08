AOC torréfié pour avoir mis le masque pendant la séance photo, le retirer immédiatement après (VIDEO) — RT USA News

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez fait l’objet de critiques après qu’une vidéo l’a surprise en train de se masquer pour une photo, puis apparemment de retirer immédiatement le couvre-visage lorsque la photo a été prise.

La vidéo, partagée pour la première fois par Breitbart, montre Ocasio-Cortez rejoignant les manifestants sur les marches du Capitole américain. Au départ, très peu de participants semblent porter des masques lorsqu’ils discutent avec AOC sur les marches.

Le représentant Ed Markey (D-Massachusetts) apparaît également dans la vidéo et met son masque pour une photo avec les manifestants soutenant un nouveau moratoire sur les expulsions. Ocasio-Cortez porte également un masque gris pour la photo, alors qu’il est coincé entre de nombreux militants sans masque. Markey et Ocasio-Cortez semblent tous les deux retirer leur couvre-visage dès que la photo est prise.

Washington, DC a récemment rétabli son mandat de masque en réponse à l’augmentation des cas de Covid-19. Le nouveau mandat stipule que toute personne de plus de deux ans doit être masquée à l’intérieur. Ocasio-Cortez et Markey étaient à l’extérieur lorsque la photo a été prise, mais les responsables de la santé ont averti que les grandes foules peuvent provoquer des propagations, en particulier avec la variante Delta plus agressive représentant de plus en plus de cas.

Ocasio-Cortez est entièrement vacciné, mais les responsables de la santé ont également averti que la souche Delta pourrait se propager à partir d’individus vaccinés, et il y a eu de nombreux cas « révolutionnaires » parmi les vaccinés, y compris le sénateur Lindsey Graham (R-Caroline du Sud) ce la semaine.





Aussi sur rt.com

Le maire de Washington DC annonce un nouveau mandat de masque pour tout le monde DE PLUS de 2 ans







La membre du Congrès se masquant pour une photo dans un cadre extérieur a semé la confusion, et les critiques ont accusé le démocrate de s’être engagé dans du «théâtre» pour semer la peur.

« J’ai entendu dire que le virus ne peut se propager que pendant les photos », un utilisateur de Twitter commenté à propos de la vidéo.

« Alors… @AOC… à propos du masquage… manque-t-il un contexte important ici ? » un autre ajoutée.

Ocasio-Cortez a été l’un des nombreux démocrates à promouvoir le masquage même après la vaccination, ce qui a été repoussé par les critiques conservateurs.

En mai, la membre du Congrès de New York a encouragé les gens à continuer de se masquer même après avoir été vaccinés et a déclaré qu’elle le ferait en « espaces publics intérieurs partagés ».

Elle a appelé les masques un « bel accessoire » et a dit que même si elle se sentait malade avec autre chose que Covid, elle se masquerait.

« Le port du masque est également quelque chose que je continuerai probablement à faire de temps en temps si j’ai l’impression que je pourrais tomber avec quelque chose et que je ne veux pas le répandre » elle a dit.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!