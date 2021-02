AOC s’envole pour Houston pour aider à distribuer des fournitures aux résidents touchés par la crise

Alexandria Ocasio-Cortez a reçu l’ordre de « rester à New York » par les critiques sur son projet de visiter le Texas frappé par la tempête après avoir collecté 2 millions de dollars pour payer des fournitures d’urgence.

La députée de New York s’est envolée pour Houston vendredi pour rencontrer sa collègue démocrate Sylvia Garcia après un tourbillon de collecte de fonds en seulement 48 heures.

Mais elle n’a pas reçu un accueil universel, les critiques en ligne la pressant de rester à la maison.

L’utilisateur de Twitter, Karen Jean, a écrit: « Pure pandering, vous n’avez aucune empathie pour personne d’autre que vous-même. Restez à New York, ces gens n’ont-ils pas aussi besoin de votre «aide»?

Cependant, les alliés ont fait l’éloge de l’AOC et ont opposé son comportement à la décision très critiquée du sénateur texan Ted Cruz de se rendre mercredi à Cancun avec sa femme, Heidi, et leurs deux filles, plutôt que de rester à la maison pour aider ses électeurs.

‘Beth’ a tweeté: ‘AOC fait plus pour les Texans que @SenTedCruz! Il semble qu’elle comprend le gouvernement du peuple, par le peuple et POUR le peuple.

Alexandria Ocasio-Cortez s’est envolée pour Houston vendredi après avoir collecté 2 millions de dollars pour des secours en 48 heures. On la voit parler aux médias de la ville samedi

AOC a été vu en train d’aider à la Houston Food Bank avec les représentants du Texas Sheila Jackson Lee et Sylvia Garcia à Houston samedi

AOC a déclaré que « la charité ne remplace pas la bonne gouvernance » dans un coup d’œil voilé sur la façon dont les républicains locaux ont géré la crise – mais tout le monde n’était pas satisfait de son voyage

Cruz est rentré au Texas jeudi après avoir été irrité d’abandonner son État d’origine au moment de la crise, alors que les alliés du GOP et les commentateurs de droite se sont mis à sa défense.

AOC a annoncé son voyage vers midi HNE vendredi, tweetant: « Nous avons maintenant collecté 2 millions de dollars en secours pour les Texans et ajoutons plus d’organisations.

«Je m’envolerai pour le Texas aujourd’hui pour rendre visite à la représentante de Houston, Sylvia Garcia, pour distribuer des fournitures et aider à amplifier les besoins et les solutions.

Elle a ajouté dans un deuxième tweet: « La charité ne remplace pas la bonne gouvernance, mais nous ne renoncerons pas à aider les personnes dans le besoin lorsque les choses frappent le fan.

«Les gens comprennent que le moment est venu d’agir collectivement et de faire ce que nous pouvons avec tout ce que nous avons. Merci y Pa’lante! ‘

Plus tard, elle a annoncé qu’elle visitait la banque alimentaire de Houston avec son collègue démocrate et a lancé un appel aux dons.

Le voyage d’AOC a été accueilli par une réaction mitigée, certains la remerciant de son aide tandis que d’autres se sont demandé si son temps serait mieux consacré à aider ses électeurs nécessiteux à New York.

L’utilisateur de Twitter, Randy Phelps, a écrit: « Je pensais que @AOC était l’un des 435 membres de la maison, non pas du Texas, mais d’un district de New York. N’y a-t-il vraiment pas d’électeurs froids et nécessiteux que vous puissiez servir, alors qu’aujourd’hui il est presque gelé par la neige?

Pamela Cash a tweeté: « Nous avons ça. Les choses sont presque revenues à la normale. Merci pour l’aide, mais ne vous embêtez pas à venir ici. Le Texas n’a pas besoin ni ne veut de vous ici.

Un autre critique a écrit: « Elle devrait se préoccuper du bilan astronomique des personnes âgées dans son État en raison de l’échec des politiques dans la gestion de Covid.

«Ce qui s’est passé ici est dérisoire par rapport au nombre de décès dans les maisons de retraite à New York.

Les critiques ont dit à AOC de « rester en dehors du Texas », tandis que d’autres personnes ont salué son soutien en temps de crise

Trey Florance a été plus direct en écrivant: «Restez en dehors du Texas. Nous ne voulons pas de vous ici.

Pendant ce temps, Karen Jean a tweeté: « Pure pandering. Vous n’avez aucune empathie pour personne d’autre que vous-même. Restez à New York. Ces personnes n’ont-elles pas besoin de votre «aide» aussi.

Les Texans ont vu leurs factures d’électricité grimper jusqu’à 17000 dollars après que deux puissantes tempêtes ont coupé l’électricité et provoqué une augmentation de 300 fois de la demande – alors que 14 millions de personnes luttent pour obtenir de l’eau potable dans une « catastrophe sanitaire ».

Alors que la plupart des Texans sont sur un plan à taux fixe sur lequel ils paient le même montant mensuel pendant toute la durée de leur contrat, certains sont sur un plan variable ou indexé qui voit les taux varier en fonction du marché.

L’un de ces clients, Ty Williams, a déclaré à WFAA-TV que sa facture d’électricité combinée le mois dernier pour sa maison, sa maison d’hôtes et son bureau s’élevait à 660 $.

À partir de ce mois-ci, il doit plus de 17 000 $. «Comment diable quelqu’un peut-il payer ça? Demanda Williams.

Pendant ce temps, des températures aussi basses que -2F ont éclaté de nombreuses conduites d’eau de l’État, obligeant les résidents à gratter la neige des murs pour la faire bouillir pour la rendre sûre pour la cuisine et la boisson.

Cruz a enragé son état en fuyant au milieu des pires tempêtes de neige à frapper le Texas depuis des décennies

AOC (à gauche) avec les représentantes du Texas Sheila Jackson Lee et Sylvia Garcia à Houston samedi

Mark Maybou gratte la neige d’un mur et l’empile dans un seau pour la faire fondre dans l’eau à Austin vendredi alors que 14 millions de Texans luttaient pour accéder à l’eau douce

Alors que l’État de Lone Star restait en proie à la crise et que des dizaines de personnes étaient mortes d’hypothermie, l’épouse du sénateur Cruz, Heidi, a été photographiée en train de profiter de la mer, du sable et du soleil sur les plages mexicaines de Cancun.

Des photos prises vendredi ont montré qu’elle semblait prendre un verre avec des amis alors que son mari était contraint de retourner au Texas pour faire face à la musique.

Cruz a mis son État en colère en fuyant au milieu des pires tempêtes de neige qui ont frappé le Texas depuis des décennies, avec une panne de courant pour des millions de personnes et des gens gelés dans des températures inférieures à zéro.

Le législateur a affirmé que ses filles de 10 et 12 ans lui avaient demandé mercredi si elles pouvaient partir en vacances au Mexique avec leurs amis, alors lui et sa femme sont montés à bord d’un avion quelques heures plus tard.

« C’était évidemment une erreur et avec le recul, je ne l’aurais pas fait », a-t-il déclaré à son arrivée chez lui à Houston. «J’essayais d’être papa.

« Et nous avons tous pris des décisions … quand vous avez deux filles qui ont froid depuis deux jours, et qui n’ont pas eu de chauffage ni d’électricité, et qu’elles disent: « Écoutez, nous n’avons pas d’école, pourquoi ne pas y aller, sortons d’ici.

«Je pense qu’il y a beaucoup de parents qui seraient comme, si je peux faire ça, super.

Les abonnés de Griddy, la société d’énergie de gros basée à Houston, ont été facturés des milliers de dollars en raison d’un pic de demande

S’adressant à Sean Hannity de Fox News jeudi soir, Cruz a déclaré: « Alors la nuit dernière, j’ai pris l’avion avec [my daughters] à la plage, puis je suis rentré cet après-midi.

«J’avais initialement prévu de rester tout le week-end.

« Mais alors que je me dirigeais là-bas, vous savez, j’ai commencé à avoir des doutes presque immédiatement parce que la crise ici au Texas, vous devez être ici sur le terrain. »