Alexandria Ocasio-Cortez a documenté son expérience en obtenant le vaccin COVID-19 sur Instagram dans le but de convaincre les abonnés de faire de même quand il sera disponible pour eux.

La députée new-yorkaise, connue pour sa forte présence sur les réseaux sociaux, a publié vendredi une série de vidéos lorsque le coup lui a été offert ainsi qu’à d’autres membres du Congrès.

Au début du fil, elle a exhorté ses 8,2 millions d’abonnés à envoyer leurs questions, en écrivant: « Tout comme porter un masque, je ne vous conseillerais jamais de faire quelque chose que je n’étais pas disposé à faire moi-même. »

Lorsqu’elle est arrivée pour son rendez-vous pour le vaccin, Ocasio-Cortez a montré le formulaire qu’elle et tous ceux qui reçoivent le vaccin doivent remplir au préalable.

Elle a ensuite publié une vidéo de la photo elle-même, expliquant dans la légende que le vaccin de Pfizer comprend deux cycles avant que l’immunité ne se développe.

Ensuite, elle a partagé une photo d’elle assise dans une pièce avec plusieurs autres législateurs masqués qui venaient également de recevoir la photo.

« Une fois la photo prise, ils nous ont assis dans une pièce … pendant 15 minutes juste pour s’assurer que nous sommes bons », a-t-elle écrit.

«Parfois, les gens ont des maux de tête ou des étourdissements en général ou voient du sang, etc., donc c’est juste une précaution. Aucun problème aujourd’hui! elle a ajouté.

Après avoir décomposé les bases du vaccin – y compris un article complet sur les effets secondaires potentiels – Ocasio-Cortez a tourné son attention sur la question d’un téléspectateur sur les raisons pour lesquelles les politiciens l’obtenaient avant certains travailleurs de la santé.

« J’étais en fait surprise par cela aussi – je m’attendais à ce que nous l’ayons beaucoup plus tard », a-t-elle déclaré.

«Mais quand il s’agit de l’accès au Congrès, c’est dû à ce qu’on appelle la planification de la« continuité de la gouvernance ».

«Fondamentalement, il y a des politiques de sécurité nationale sur les livres pour assurer la continuité de la gouvernance pendant les urgences nationales.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a également partagé son expérience du vaccin avec ses abonnés sur Twitter vendredi.

« Aujourd’hui, avec confiance en la science et sous la direction du bureau du médecin traitant, j’ai reçu le vaccin COVID-19 », a écrit le démocrate de Californie à côté de photos d’elle-même recevant le vaccin.

«Au fur et à mesure que le vaccin est distribué, nous devons tous continuer à porter des masques, à prendre des distances sociales et à prendre d’autres mesures scientifiques pour sauver des vies et écraser le virus.

Le premier vaccin américain COVID-19 de Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech a commencé à être distribué dans tout le pays la semaine dernière après avoir reçu l’approbation d’urgence de la Food and Drug Administration le 11 décembre.

Un deuxième vaccin de Moderna a obtenu la même approbation une semaine plus tard.

Les deux vaccins nécessitent deux doses à administrer à plusieurs semaines d’intervalle.

Les vaccins Pfizer et Moderna expédiés jusqu’à présent et sortis au cours des prochaines semaines sont presque tous destinés aux travailleurs de la santé et aux résidents des foyers de soins de longue durée, sur la base des conseils du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation.

Il n’y aura pas assez de vaccins pour la population générale avant le printemps, les doses seront donc rationnées au moins pour les prochains mois.

Le président élu Joe Biden s’est engagé plus tôt ce mois-ci à distribuer 100 millions de doses de vaccin au cours de ses 100 premiers jours en fonction, et son candidat chirurgien général, Vivek Murthy, a déclaré dimanche que c’était toujours un objectif réaliste.

Mais Murthy a déclaré qu’il était plus réaliste de penser que c’était peut-être le milieu de l’été ou le début de l’automne avant que les vaccins contre les coronavirus ne soient disponibles pour la population générale, plutôt que la fin du printemps.

Murthy a déclaré que l’équipe de Biden s’efforçait de mettre les vaccins à la disposition des personnes à faible risque d’ici la fin du printemps, mais que cela nécessitait que « tout se déroule exactement comme prévu ».

« Je pense qu’il est plus réaliste de supposer qu’il peut être plus proche du milieu de l’été ou du début de l’automne lorsque ce vaccin parvient à la population en général », a déclaré Murthy à Meet the Press.

« Donc, nous voulons être optimistes, mais nous voulons aussi être prudents. »

Le déploiement tentaculaire du vaccin intervient alors que les États-Unis continuent de voir des flambées alarmantes de cas de COVID-19, de décès et d’hospitalisations pendant la saison des vacances.

249 709 Américains supplémentaires ont été testés positifs pour le virus et 2 814 autres sont décédés samedi, portant les totaux à plus de 17,66 millions et 316 209, respectivement.