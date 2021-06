AOC se fait écraser après s’être plaint que Trump n’ait pas réparé le toit de sa grand-mère à Porto Rico – The Right Scoop

AOC s’est plainte aujourd’hui que le toit de sa grand-mère à Porto Rico est toujours endommagé après l’ouragan Maria de 2017 et reproche à Trump d’avoir « bloqué l’argent des secours pour les relations publiques »:

Les gens sont obligés de fuir les maisons ancestrales, et les développeurs les prennent. pic.twitter.com/wnRxLalA2D

Il y a un peu plus d’une semaine, mon Abuela est tombé malade. Je suis allé à Porto Rico pour la voir – ma 1ère fois en un an + avant JC de COVID.

En fait, Trump a retardé l’argent à cause de la corruption à Porto Rico et voulait s’assurer que l’argent était dépensé de manière appropriée.

Mais même malgré tout cela, pourquoi AOC attend-elle des fonds gouvernementaux pour réparer le toit de sa grand-mère ? Comme beaucoup l’ont souligné en réponse à son tweet, pourquoi ne donne-t-elle pas de l’argent à sa grand-mère pour le réparer ?

Vous gagnez au moins 180 000 $ par an et vous n’avez pas d’enfants ni de personnes à charge. Vous ne pouvez pas donner à votre grand-mère assez d’argent pour réparer son toit et peut-être acheter des meubles de qualité ? Horrible égoïsme de votre part. Honteux. https://t.co/0OGMwbbzxy

– Matt Walsh (@MattWalshBlog) 2 juin 2021