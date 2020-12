Steve Schmidt, fondateur du néoconservateur Lincoln Project et ancien assistant de George W. Bush, a été ridiculisé après avoir proposé une alliance avec la représentante progressiste de New York Alexandria Ocasio-Cortez dans un message quelque peu effrayant.

Dans une longue proposition de lettre ouverte – répartie sur huit messages Twitter samedi – Schmidt a tenté de courtiser la députée dans ses bras.

«Je voudrais contacter officiellement @AOC au nom du @ProjectLincoln pour la défense de la démocratie», Schmidt a écrit, notant que malgré le fait qu’ils « En désaccord sur de nombreux points », il « Est ok à notre avis. »

Je voudrais contacter officiellement @AOC au nom de la @ProjectLincoln pour la défense de la démocratie. Nous sommes en désaccord sur de nombreux points et cela est acceptable à notre avis. Btw, nous ne méprisons pas les serveuses. Nous les admirons. Nous sommes tous les types de gars qui donnent toujours un pourboire de 50% ou plus. – Steve Schmidt (@SteveSchmidtSES) 12 décembre 2020

Le fondateur du projet Lincoln a assuré à Ocasio-Cortez que lui et les membres du personnel de son organisation « Ne méprisez pas les serveuses » et « Toujours un pourboire de 50% ou plus » – une référence à l’emploi antérieur de la députée dans les bars, avant d’exhorter les deux forces «Besoin de travailler ensemble.»

«Nous sommes à une élection de perdre ce pays au profit des autocrates», conclut-il. «Nous sommes avec vous contre cela. Nous espérons que vous serez également à nos côtés. »

Votre conviction. Vous êtes un exemple vivant de démocratie et de l’importance de la foi et de la croyance dans le système. Nous sommes à une élection de perdre ce pays au profit des autocrates. Nous sommes avec vous contre cela. Nous espérons que vous serez également avec nous. Dieu bénisse l’amérique. – Steve Schmidt (@SteveSchmidtSES) 12 décembre 2020

Bien qu’Ocasio-Cortez n’ait pas répondu, des dizaines de journalistes, commentateurs et militants ont déchiré la lettre ouverte de Schmidt, l’appelant « terrifiant, » « soif, »et « Condescendant. »

Ew. Les hommes qui parlent des femmes dans le secteur des services comme celui-ci sont de loin les plus effrayants. https://t.co/X5t2ZDGP7p – Diana Prince Hussein (@heyadiana) 12 décembre 2020

C’est super condescendant. « AOC Je pense que nous pouvons trouver un terrain d’entente, nous aimons réellement les serveuses » https://t.co/xBOjryBh2N – Jesse Hawken (@jessehawken) 12 décembre 2020

De toutes les choses grinçantes sur Internet, c’est peut-être la pire https://t.co/lM04zcI9P3 – MÉTÉO SETH (@sethweathers) 12 décembre 2020

L’ancien substitut de Bernie Sanders, Brianna Westbrook, a commenté que Schmidt sonne « Désespéré de rester pertinent alors que de plus en plus de gens réalisent que le projet Lincoln était une arnaque géante, » tandis que le commentateur conservateur Ryan Girdusky écrivait, « J’ai toujours pensé que la grippe du projet Lincoln s’arrêterait après que Trump ne serait plus président … mais en lisant les réponses, il est clair que les démocrates tomberont assez facilement amoureux d’un artiste de conneries. »

Vous semblez désespéré de rester pertinent car de plus en plus de gens réalisent que le projet Lincoln était une arnaque géante. https://t.co/CdcfRYCRiH – Brianna Westbrook (@ BWestbrookAZ8) 12 décembre 2020

J’ai toujours pensé que la grippe du projet Lincoln s’arrêterait après que Trump ne serait plus président … mais en lisant les réponses, il est clair que les démocrates tomberont assez facilement amoureux d’un artiste de conneries https://t.co/L0erjuhc6i – Ryan James Girdusky (@RyanGirdusky) 12 décembre 2020

D’autres membres du Lincoln Project ont également tenté désespérément d’amener Ocasio-Cortez à bord, bien qu’ils aient révélé que la membre du Congrès avait jusqu’à présent ignoré leurs messages.

J’ai aussi essayé de contacter @AOC en tant que membre démocrate de @ProjectLincoln, peut-être qu’elle vous répondra Steve. Pour empêcher un autre Trump comme la présidence, nous devons tous nous parler. https://t.co/4URy5yt2nG – David Weissman (@davidmweissman) 12 décembre 2020

Je suis avec mon collègue @SteveSchmidtSES sur ce. Nous travaillons tous vers le même objectif. J’espère que nous pourrons trouver un terrain d’entente. https://t.co/rLVkvHNQQ9 – Fred Wellman (@FPWellman) 12 décembre 2020

Le projet Lincoln a été confronté à de fortes réactions négatives après l’élection présidentielle de 2020, après qu’il a été révélé que l’organisation n’avait pas fait grand-chose pour persuader les électeurs, malgré des dizaines de millions de dollars de la part des démocrates.

