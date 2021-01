La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) a été une non-présentation notable lors de l’inauguration de Joe Biden et elle affirme maintenant qu’une partie de la raison était «des problèmes de sécurité très réels» de la part «d’autres membres du Congrès».

Apparaissant sur Cuomo Prime Time de CNN, Ocasio-Cortez a d’abord déclaré que sa non-présentation à l’inauguration était d’assister à une grève syndicale dans le Bronx, mais elle a poursuivi en expliquant qu’elle avait également peur de certains de ses collègues.

«Je pense que nous avions également de très réels problèmes de sécurité», elle a dit. «Nous ne nous sentons toujours pas en sécurité avec les autres membres du Congrès.»

Demandé par l’hôte Chris Cuomo si elle pensait que d’autres membres du Congrès le feraient «Est-ce que tu es sale» Le démocrate de New York a cité le représentant Andy Harris (R-Maryland) qui tentait d’apporter une arme à la Chambre jeudi.

« Dès que vous apportez une arme à feu sur le sol de la Chambre en violation des règles, vous mettez tout le monde autour de vous en danger », dit-elle, ajoutant qu’elle ne se souciait pas de ce que «Intentions» étaient.

Elle a également suggéré de voter pour « expulser » les membres du Congrès, selon elle, ont contribué à motiver «l’insurrection», comme les partisans de Trump, les sens. Ted Cruz (R-Texas) et Josh Hawley (R-Missouri).

«Nous devrions réellement rendre justice aux membres du Congrès et aux membres du Sénat … qui ont également aidé à soutenir cette insurrection», elle a dit.

"Mettons un vote pour expulser Ted Cruz et Josh Hawley du Sénat," dit Rep. @AOC. "Nous devrions réellement rendre justice aux membres du Congrès et aux membres du Sénat qui ont également contribué à soutenir cette insurrection," elle dit @ChrisCuomo.

De nombreux législateurs démocrates ont suggéré que des membres républicains du Congrès auraient pu travailler avec les émeutiers qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier, certains appelant à des enquêtes et affirmant que l’accès à certaines zones aurait pu être accordé par des législateurs sympathiques.

Ocasio-Cortez elle-même a récemment détaillé sa propre expérience du Capitole et a déclaré qu’elle avait peur des membres du Congrès qui sont des «suprémacistes blancs».

« Je ne me sentais même pas en sécurité avec les autres membres du Congrès, » dit-elle, affirmant qu’elle craignait d’avoir été livrée aux émeutiers.

Sans fournir plus de détails sur exactement qui «Membres du Congrès» sont ou quelles menaces, le cas échéant, elle a reçues, Ocasio-Cortez a déclaré qu’elle pensait qu’elle pourrait être « blesser » ou même « kidnappé » aux mains de certains de ses collègues.

«Il y avait des sympathisants de QAnon et de la suprématie blanche et, franchement, des membres du Congrès de la suprématie blanche dans ce point d’extraction que je connais et qui, selon moi, divulgueraient mon emplacement et créeraient des opportunités pour me permettre d’être blessé, kidnappé, et cetera , « a-t-elle déclaré à propos du Capitole pris d’assaut par les manifestants de Trump.

Ocasio-Cortez et d’autres démocrates ont blâmé l’émeute du Capitole – qui a fait cinq morts et contraint de nombreux politiciens à fuir ou à verrouiller en place – les républicains qui ont soutenu les allégations de fraude électorale de l’ancien président Donald Trump.

Quelques heures avant que le Capitole ne soit pris d’assaut, Trump lui-même a parlé à une foule de milliers de personnes à Washington et a continué à faire valoir ses allégations et à les exhorter à « bats toi, » un commentaire qui a conduit la Chambre à adopter un article de mise en accusation l’accusant d’incitation à l’insurrection. Cet article sera envoyé au Sénat lundi, marquant le coup d’envoi d’un procès de destitution de Trump.

