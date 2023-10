AOC, membre du « Hamas Caucus », se lance dans des épis de maïs pour la pauvre GAZA parce qu’Israël OSE se défendre – Twitchy

Comme le souligne AG Hamilton, AOC a publié plusieurs messages depuis les horribles attaques terroristes contre Israël le week-end dernier et aucun d’entre eux n’a soutenu Israël. Bien sûr, son compte officiel a publié une déclaration, mais elle était du même ton que le reste des apologistes du Hamas appelant à une désescalade et poussant à la paix des deux côtés.

JUSTE après qu’Israël ait été attaqué.

Parce que bien sûr.

Exactement 0 tweet sur le plus grand massacre de Juifs depuis l’Holocauste.

2 d’entre eux se sont concentrés sur quelques manifestants juifs stupides de New York disant quelque chose de stupide et 1 critiquant les tactiques de guerre d’Israël.

AOC a partagé un idiot appelant à la mort de tous les Palestiniens pour prétendre qu’il y a de la violence des deux côtés (nous ne vous ennuierons pas avec ce tweet, vous l’avez probablement déjà vu ici ou sur Twitter), et babille maintenant sur Gaza et essayer de faire passer Israël pour le méchant de la riposte.

La punition collective est un crime de guerre. Il en va de même pour les blocages d’accès à la nourriture et à l’eau.

Puis elle s’est indignée par la « rhétorique » :

C’est dangereux et il faut arrêter. https://t.co/Ln4DuGsSA8

Il s’agit là d’une rhétorique classique sur le nettoyage ethnique qui ne peut être acceptée dans aucune société civile, et encore moins aux États-Unis.

Encore une fois, après que le Hamas ait tué des milliers d’Israéliens… elle veut pleurer sur la rhétorique et le nettoyage ethnique.

Ce qui est dangereux et doit cesser, c’est l’élection de cinglés comme AOC.

Puis ce matin, elle appelle à la solidarité.

Avec des terroristes.

Je crois profondément que la majorité des gens de toutes sortes ne veulent pas voir Gaza rasée et des innocents tués, et qu’ils ressentent et considèrent la douleur des familles israéliennes détruites.

Nous devons nous appuyer sur notre solidarité et notre humanité commune pour mettre fin à une atrocité en devenir. Terminez le cycle.

– Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 12 octobre 2023