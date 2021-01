La représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez s’est moquée des fonds spéculatifs de Wall Street qui ont pris une raclée après qu’un système de vente à découvert sur les actions GameStop se soit lamentablement retourné contre eux, les accusant de traiter les marchés comme un «casino».

La députée de New York s’est rendue sur Twitter mercredi soir pour se moquer de la «Wall Streeters» accumulant des pertes importantes au milieu d’une poussée des trolls en ligne pour punir les vendeurs à découvert de GameStop, augmentant délibérément la valeur des actions des détaillants.

« Je dois admettre que c’est vraiment quelque chose de voir des Wall Streeters qui ont longtemps traité notre économie comme un casino se plaindre d’un babillard d’affiches traitant également le marché comme un casino, » AOC a écrit, suivi avec « Quoi qu’il en soit, imposez les riches. »

Quoi qu’il en soit, taxez les riches – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 27 janvier 2021

Alors qu’un essaim d’internautes secondé le message du législateur progressiste, certains réservant vitriol particulier pour les gérants de hedge funds, des sceptiques ont rapidement émergé, arguant que les fauteurs de troubles en ligne étaient engagés dans des «Manipulation coordonnée» des cours des actions.

«Lorsque des personnes se coordonnent dans un groupe pour acheter des options sur une action afin de forcer une courte pression, c’est une manipulation du marché des manuels (avec une trace écrite géante)», un utilisateur a écrit.

AOC … Je vous entends, mais la manipulation coordonnée des stocks est illégale. Nous détestons tous WallStreet, mais permettre à l’illégalité de les blesser n’est PAS la réponse. – Gordon Johnson (@ GordonJohnson19) 27 janvier 2021

S’ils étaient des commerçants agréés, ils seraient mis en prison pour ce qu’ils font. Ils font des transactions pour gonfler le prix, puis en profitent. Pensez aux 401k de chacun et aux économies qui en sont affectées. – 🐻 Ursulet 🌻 (@Mikeaul) 27 janvier 2021

L’augmentation fulgurante du cours de l’action GameStop a été largement tirée par la communauté trollish ‘WallStreetBets’, qui existe sur plusieurs plates-formes Web et se décrit comme «Comme 4chan a trouvé un terminal Bloomberg.» L’été dernier, les membres ont remarqué que deux fonds spéculatifs en particulier achetaient à découvert les actions de la société – Melvin Capital et Citron – lançant une campagne d’achat massive pour punir les vendeurs à découvert.

En janvier, leurs efforts semblaient commencer à porter leurs fruits, la valeur de GameStop augmentant de plus de 1700% depuis le début du mois, détruisant la dévastation de certains fonds spéculatifs. Alors que le directeur de Melvin, Gabe Plotkin, a dissipé les rumeurs de faillite de l’entreprise mardi, il a déclaré à CNBC que le fonds avait besoin d’un renflouement d’un peu moins de 3 milliards de dollars pour couvrir ses pertes. Le chef de Citron Andrew Left, quant à lui, a déclaré que son entreprise avait pris un «Perte de 100%» sur ses investissements GameStop grâce à l’engouement pour les achats.

Dans une vente à découvert typique, un investisseur emprunte des actions à une entreprise et les vend à d’autres à la valeur marchande, dans l’attente d’une baisse future du prix. Après la baisse des prix, l’investisseur rachète alors les actions à bas prix et les rend à l’entreprise, empochant l’argent qui reste. Cependant, dans le cas de GameStop, la valeur de la société n’a pas baissé comme prévu, mais a explosé, obligeant les vendeurs à découvert à prendre des pertes afin de racheter et de restituer leurs actions empruntées.

Plus tôt mercredi, Discord a décidé de mettre fin à la chaîne WallStreetBets. La plateforme a affirmé qu’elle enfreignait les politiques relatives «Discours de haine», «Glorifier la violence» et « désinformation, » insister sur le fait que l’interdiction n’avait rien à voir avec le fiasco GameStop. Une page connexe sur Reddit – apparemment la principale base d’opérations de la communauté comptant quelque 3 millions de membres – est également brièvement tombée dans l’obscurité mercredi par crainte que ce soit la prochaine. Les modérateurs du groupe ont par la suite relancé le sous-redit, publiant une déclaration disant «La discorde nous a salis» et traité la chaîne « Assez contraire à l’éthique. » Ils ont fait valoir que le groupe était « souffrant de succès » au milieu d’un regain d’intérêt massif pour la page, ce qui rend difficile l’élimination des publications dignes d’interdiction.

