Le président Joe Biden a soulevé la colère de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez et d’autres partisans de l’immigration en rompant apparemment sa promesse d’augmenter le plafond historiquement bas du prédécesseur Donald Trump sur les admissions de réfugiés aux États-Unis.

« Complètement et totalement inacceptable, » Ocasio-Cortez (D-New York) a déclaré vendredi. « Biden a promis d’accueillir les immigrants, et les gens ont voté pour lui sur la base de cette promesse. Le maintien des politiques xénophobes et racistes de l’administration Trump, y compris le plafond de réfugiés historiquement bas et en chute libre, est totalement faux. Tenez votre promesse. »

La déclaration est intervenue après que Biden a publié une déclaration d’urgence qui a maintenu le nombre d’admissions de réfugiés pour l’exercice en cours du gouvernement fédéral, se terminant le 30 septembre, à 15000. La déclaration accélérera également les admissions de réfugiés, mais elle rompt avec l’engagement de porter le plafond à 62 500 au cours de l’exercice en cours et à 125 000 au cours de l’exercice 2022.

Les États-Unis avaient auparavant admis environ 80 000 réfugiés par an, en moyenne, mais le programme a été réduit après l’entrée en fonction de Trump en 2017. L’administration Trump a fixé le plafond à 18 000 au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2020 – moins de 12 000 ont été effectivement admis – et l’a abaissé à 15000 pour l’exercice 2021.

« C’est une mauvaise décision, » l’ancien candidat à la présidentielle Julian Castro a déclaré à propos de la décision de Biden. « Trump a vidé notre programme de réfugiés, une pierre angulaire de notre leadership et de nos valeurs mondiales. Ses politiques ne peuvent pas être la valeur par défaut que nous poursuivons, en particulier pour le bien de l’optique. »

La décision intervient au milieu d’une crise de la frontière sud qui a provoqué la colère des électeurs de tous bords politiques. Un sondage Quinnipiac publié plus tôt cette semaine a montré que bien que Biden ait une cote d’approbation globale de 48%, seuls 29% des Américains approuvent sa politique frontalière. Seuls 27% des Américains hispaniques et 58% des démocrates approuvent. Les passages illégaux des frontières et les appréhensions de mineurs non accompagnés ont atteint des niveaux records après que les politiques de Biden aient incité les familles à envoyer leurs enfants aux États-Unis avec des passeurs.





La Maison Blanche a répondu à la réaction en publiant une déclaration plus tard vendredi, affirmant que Biden fixerait un plafond final d’admissions de réfugiés pour l’exercice en cours d’ici le 15 mai. L’attachée de presse Jen Psaki a déclaré que Biden avait consulté des conseillers sur le nombre de réfugiés aux États-Unis. peut accueillir jusqu’à la fin du mois de septembre.

Compte tenu du « Décimé » programme que Biden a hérité de Trump et de la frontière actuelle «Fardeaux» sur l’Office of Refugee Settlement, «Son objectif initial de 62 500 semble improbable», Dit Psaki.

Mais le président du Forum national de l’immigration, Ali Noorani, a déclaré qu’un réseau national d’ONG, d’églises et de bureaux d’État avait des décennies d’expérience dans l’installation des réfugiés, donc la réinstallation des réfugiés. « n’a rien à voir avec ce qui se passe à la frontière ».

L’ancien conseiller de Trump, Stephen Miller, a déclaré que le retard dans l’augmentation du plafond des réfugiés reflétait la conscience de l’équipe de Biden que la crise frontalière entraînerait des pertes record pour les démocrates lors des élections de mi-mandat au Congrès. Il a ajouté que le « échelonnement » le nombre d’étrangers clandestins libérés à la frontière éclipse le nombre d’admissions qui auraient été gagnées si Biden tenait sa promesse.

L’économiste Robert Reich, qui était secrétaire au travail de l’ancien président Bill Clinton, a déclaré que Biden n’avait aucune excuse pour maintenir le plafond de réfugiés « honteusement bas » de Trump. « C’est plus qu’une simple promesse honteuse non tenue », Dit Reich. « L’inaction aura des conséquences réelles et néfastes pour les milliers de personnes qui recherchent désespérément la sécurité. »

