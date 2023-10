AOC dit qu’elle envisagerait de soutenir les efforts de Gaetz pour évincer McCarthy en tant que président de la Chambre

Démocrates pourrait bien s’aligner derrière une résolution visant à supprimer Kévin McCarthy de la présidence alors qu’un groupe d’insurgés républicains de la Chambre lancent une telle offre dans les prochains jours.

Alexandrie Ocasio-Cortezun membre éminent du caucus démocrate, s’est exprimé sur CBS Affrontez la nation dimanche et a déclaré à Margaret Brennan qu’il y avait « absolument » des raisons de remettre en question la capacité de M. McCarthy à diriger la chambre après qu’une majorité de son caucus ait voté samedi contre une mesure d’urgence visant à financer le gouvernement pendant 45 jours.

« Le président McCarthy a été très faible. Je pense qu’il a également pris des décisions absolument terribles pour le peuple américain », a-t-elle déclaré, le réprimandant pour « son irresponsabilité budgétaire fondamentale et son imprudence ».

Mais elle a refusé d’approuver spécifiquement une requête en annulation qui devrait être déposée par Matt Gaetzmembre du contingent républicain qui s’est engagé à voter contre toute résolution visant à empêcher le gouvernement d’une fermeture coûteuse.

« Nous devrons traverser ce pont lorsque nous y arriverons », a-t-elle déclaré à CBS.

Elle a expliqué plus loin sur CNN qu’elle envisagerait cette mesure et qu’elle n’avait pour l’instant pas l’intention de voter pour aider M. McCarthy.

« Est-ce que je voterais ? Absolument. Absolument », a-t-elle déclaré, ajoutant : « [M]Mon vote au début de ce mandat pour le poste de président de la Chambre a été pour Hakeem Jefferies, et je n’ai pas l’intention de voter pour un président de la Chambre républicain.

« Je pense que Kevin McCarthy est un orateur très faible. Il a clairement perdu le contrôle de son caucus. Il a amené les États-Unis et des millions d’Américains au bord du gouffre, attendant jusqu’à la dernière heure pour maintenir le gouvernement ouvert et même alors, n’accordant qu’une prolongation de 45 jours. Nous serons donc de retour à cet endroit en novembre.

Kevin McCarthy pourrait bien être évincé de la présidence si les démocrates, même une partie de l’ensemble du caucus, soutenaient la motion de démission de M. Gaetz. Au minimum, les pays déjà en difficulté GOP Le leader serait probablement contraint de conclure d’autres accords avec les membres de son propre caucus – ou même avec les démocrates – pour assurer son avenir.

C’est une position dans laquelle il risque de se retrouver depuis janvier, lorsqu’il a remporté la victoire aux élections à la présidence après de nombreux tours de scrutin et des accords en coulisses avec les membres d’extrême droite de son caucus.

Alors que les démocrates ont passé une grande partie de samedi à se réjouir de l’effondrement de la résistance de M. McCarthy et du fait que le président du Parti républicain soit obligé de compter sur les démocrates pour adopter une loi que le caucus républicain ne soutiendrait pas, ils ne sont pas allés jusqu’à dire explicitement que le caucus minoritaire en tant que groupe minoritaire. l’ensemble votera pour sa destitution. Certains ont même félicité le Président pour avoir tenu tête, même au dernier moment possible, aux conservateurs de la Chambre et conclu un accord avec leur parti. De tels commentaires pourraient faire du soutien à sa destitution une volte-face gênante.

M. Gaetz avait publiquement menacé de présenter une motion d’annulation tout au long de la dernière semaine de négociations. Dimanche, il a déclaré à CNN et ABC News qu’il tiendrait sa promesse.

«J’ai l’intention de déposer une motion d’annulation contre le président McCarthy cette semaine. Je pense que nous devons arracher le pansement. Je pense que nous devons avancer avec un nouveau leadership digne de confiance », a déclaré M. Gaetz à CNN.

« Écoutez, la seule chose que tout le monde a en commun, c’est que personne ne fait confiance à Kevin McCarthy », a-t-il ajouté. « Il a menti à Biden, il a menti aux conservateurs de la Chambre. Il avait des appropriés qui marquaient un numéro complètement différent. Et la raison pour laquelle nous avons été opposés à la politique de fermeture n’est pas un bug du système. C’est une fonctionnalité.

Dans son entretien avec ABC, il a en outre prédit que M. McCarthy conclurait un deuxième accord avec les démocrates pour se sauver tout en acceptant des mesures de partage du pouvoir.

« Je pense en fait que les démocrates vont renflouer Kevin McCarthy », a-t-il déclaré.

Mais M. McCarthy, apparaissant dans le même programme que Mme Ocasio-Cortez, ne semblait pas dérangé.

«Je survivrai», dit-il avec dédain. « Apportez-le. »