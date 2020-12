Alexandria Ocasio-Cortez a déclaré mercredi que le Parti démocrate avait besoin d’un « nouveau leadership » dans un camouflet à la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi et au chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer – mais a insisté sur le fait qu’elle ne pouvait pas être celle qui assumera ce rôle.

Le représentant de New York a également admis que même si Pelosi et Schumer partaient, l’aile progressiste du parti n’a pas de plan sur qui pourvoirait ces postes vacants. Et elle a déclaré que le remplaçant pourrait finir par être pire et « encore plus conservateur » que les dirigeants démocrates actuels.

«Comment pouvons-nous combler ce vide? Parce que si vous créez ce vide, il y a tellement de forces néfastes en jeu pour combler ce vide avec quelque chose d’encore pire », a déclaré Ocasio-Cortez au podcast The Intercept « Intercepted » dans une interview diffusée mercredi.

« Et donc, le triste état des choses est qu’il y a des gens plus conservateurs qu’ils ne sont prêts à combler ce vide », a-t-elle déclaré.

Ocasio-Cortez, 31 ans, a admis qu’elle ne pouvait pas être la seule à combler ce vide à la direction du parti s’ils jetaient Pelosi, 80 ans, et Schumer, 70 ans, au bord du trottoir, affirmant que c’était trop pour elle de prendre si tôt. dans sa carrière politique.

« La Chambre est extraordinairement complexe et je ne suis pas prêt », a déclaré le tueur à gages démocrate progressiste, surnommé AOC. «Ça ne peut pas être moi. Je sais que je ne pourrais pas faire ce travail.

Pelosi a facilement navigué pour être réélu en tant que président de la Chambre lors d’un vote de caucus virtuel le mois dernier, sans aucun challengers – même si la chambre basse a subi une série de pertes inattendues lors des élections de novembre, ce qui a abouti à une majorité réduite – la plus mince depuis des décennies.

« Je pense que nous avons besoin d’un nouveau leadership au sein du Parti démocrate », a déclaré Ocasio-Cortez dans son entretien. « Je pense que l’une des choses avec lesquelles j’ai lutté, je pense que beaucoup de gens ont du mal, c’est que la dynamique interne de la Chambre a fait en sorte qu’il [are] très peu d’options pour la succession.

Pelosi a indiqué que ce terme pourrait être son dernier.

Schumer a également facilement remporté la réélection pour sa position de leader minoritaire sans aucun challengers au sein du parti.

Parmi les autres dirigeants démocrates auxquels Ocasio-Cortez pourrait faire référence pour plaider pour de nouveaux visages, citons le chef de la majorité Steny Hoyer et le whip de la majorité James Clyburn, qui a été très critique du slogan « défund police », qu’AOC a adopté avec d’autres législateurs progressistes.

Hoyer et Clyburn ont tous deux occupé leurs postes pendant plus d’une décennie et ont été réélus cette année, sans opposition.

Les récents commentaires d’AOC pourraient indiquer que des affrontements sont sur le point de s’ensuivre au sein du caucus démocrate dans les années à venir entre l’establishment et les bras progressistes du parti, alors même qu’ils célèbrent la défaite de Donald Trump dans sa candidature à la réélection.

« La réponse est que nous devons changer de pouvoir », a déclaré Ocasio-Cortez. « Nous devons nous assurer que nous avons une transition de pouvoir au sein du Parti démocrate. »

Ocasio-Cortez, qui a été élue pour la première fois au Congrès pour représenter le 14e district de New York, a facilement été réélue le 3 novembre malgré une tentative bien financée des démocrates et des républicains pour la renverser.

Le district d’AOC comprend des parties du Bronx et du Queens à New York. Avant de se présenter aux élections, elle a travaillé sur la candidature ratée de Bernie Sanders en 2016 pour être le candidat démocrate à la présidentielle.

Les deux s’identifient comme socialistes démocrates et sont devenus les visages de l’aile la plus à gauche du parti.

Lors de la convention nationale démocrate de cette année, Ocasio-Cortez a rejeté la nomination de Joe Biden en approuvant à la place, dans un effort de longue haleine, Sanders pour devenir le candidat malgré son abandon de la course plus tôt cet été.

Comme AOC dit qu’elle ne peut pas être la seule à assumer un rôle de leadership à la Chambre, elle n’a pas été en mesure de proposer d’autres alternatives valables, affirmant que les dirigeants actuels du parti ne se sont pas concentrés sur la «préparation à la prochaine génération de dirigeants».

« Ma préoccupation – et je reconnais cela comme un échec, comme quelque chose que nous devons régler – est qu’il n’y a pas de plan », a-t-elle déclaré, ajoutant que le manque de potentiel de leadership finit par obliger les nouveaux arrivants à Capitol Hill à poursuivre d’autres opportunités – éventuellement au sein du gouvernement national et local.