La représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a félicité vendredi le président Joe Biden et son administration, partageant qu’elle avait été impressionnée par les invitations de Biden à travailler et à collaborer avec les législateurs progressistes.

« Une chose que je dirai, c’est que je pense que l’administration Biden et le président Biden ont dépassé les attentes des progressistes », a déclaré Ocasio-Cortez lors d’une mairie virtuelle. « Je vais être franc, je pense que beaucoup d’entre nous s’attendaient à une administration beaucoup plus conservatrice. »

Ocasio-Cortez, un membre vocal de l’aile progressiste du Parti démocrate, a également déclaré que la volonté de Biden de collaborer avec des membres plus progressistes l’avait «vraiment impressionnée» et, malgré les points de désaccord, la conduite de l’administration n’était pas seulement de bonne foi, mais l’incorporation active d’une législation progressive », a ajouté Ocasio-Cortez.

« Biden a annoncé qu’il prévoyait de réduire les émissions de moitié d’ici 2030 », a déclaré Ocasio-Cortez. « Je ne pense pas qu’il soit exagéré de dire qu’il y a deux ans, il était presque impensable de penser que Joe Biden ferait une annonce comme celle-là. »

Suite:AOC et Markey réintroduisent la proposition de Green New Deal visant le changement climatique et l’injustice économique

Le représentant Jamaal Bowman, DN.Y., a fait écho à des sentiments similaires. Bowmen a déclaré à Newsweek qu’il estimait que la Maison Blanche et Biden «sont plus progressistes qu’ils ne l’ont jamais été en ce moment», citant la direction du sénateur Bernie Sanders, IV.t., Ocasio-Cortez et d’autres membres progressistes de la Chambre pour le changement. .

Malgré ses louanges à l’égard de l’administration Biden, vieille de près de 100 jours, la députée de New York a également déclaré qu’il était encore trop tôt pour déterminer si les futures politiques de Biden recevraient un soutien progressiste.

« Je pense que ça a été bon jusqu’à présent, mais je pense toujours que c’est assez tôt parce que quand il s’agit de certaines choses qui ont été adoptées, c’est plutôt le projet de loi COVID », a déclaré Ocasio-Cortez. «Nous sommes en train d’élaborer le projet de loi sur les infrastructures, mais je pense que le projet de loi sur les infrastructures sera un indicateur clé si l’administration maintient ou relève ses ambitions ou si cela (American Rescue Plan) était une situation concrète, et nous va plus petit. «

Suite:Joe Biden a fait du changement climatique une priorité de sa présidence, mais les progressistes veulent qu’il aille plus grand

Alors que l’adoption du projet de loi de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars malgré l’absence de soutien républicain était un exploit majeur pour Biden, fournissant à des millions d’Américains des chèques de relance de 1400 $, un financement pour la distribution de vaccins et la réouverture d’écoles et de collèges, de nombreux progressistes n’étaient pas ravis. avec la version finale du projet de loi, y compris l’absence d’un salaire minimum de 15 $.

Ocasio-Cortez a déclaré qu’elle avait des inquiétudes, en particulier concernant la facture d’infrastructure de 2,3 billions de dollars de Biden.

«Ce qui me préoccupe, c’est qu’avec le plan qu’ils ont présenté, il n’a pas les chiffres nécessaires pour faire ce qu’ils disent vouloir faire», a déclaré Ocasio-Cortez aux électeurs. «C’est pourquoi nous avons essayé de faire pression sur l’administration pour qu’elle soit un peu plus ambitieuse.»

Le plan d’infrastructure de Biden – le plan américain pour l’emploi – est divisé en quatre grandes catégories: infrastructure de transport; qualité de vie à la maison; aide aux soignants; et la recherche, le développement et la fabrication. En plus d’investir dans les routes, les chemins de fer, les maisons, les écoles et les infrastructures souterraines d’eau, le projet de loi se concentrerait également sur l’amélioration de l’accès à des soins abordables pour les personnes âgées et les personnes handicapées.

Alors qu’Ocasio-Cortez a déclaré qu’elle pensait que la facture actuelle de Biden était trop petite, elle pense que sa «vision était juste».