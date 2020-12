Alexandria Ocasio-Cortez a donné un « cri » à ses « collègues radicaux » sur Instagram cette semaine, appelant à une « société avancée » tout en préparant des pâtes au saumon de Whole Foods dans une chemise à 58 $ qu’elle vend sur sa boutique en ligne.

Ocasio-Cortez, 31 ans, a organisé un Instagram Live pour informer les gens de l’avancement d’un deuxième projet de loi d’allègement COVID.

Elle s’est plainte du «système» dont elle fait partie et a critiqué «d’énormes conglomérats qui vous mettent en danger et sont complètement à l’abri de toute responsabilité».

Un point de friction clé du projet de loi est de savoir si les entreprises peuvent être tenues pour responsables si leur personnel contracte un COVID au travail.

Républicains et démocrates sont très proches d’un accord, mais pas encore là.

Jeudi soir, le personnel de Mitch McConnell a informé les bureaux de direction du Congrès que les républicains du Sénat ne soutiendraient probablement pas une proposition bipartite de 908 milliards de dollars, selon NBC News.

Alexandria Ocasio-Cortez a organisé un Instagram Live jeudi soir sur le soulagement du COVID

Au bout d’une heure de « cuisson des pâtes au saumon », le poisson était toujours dans son emballage Whole Foods

On ne sait toujours pas quel type de paquet pourrait être soutenu à la fois par le Sénat contrôlé par les républicains et la Chambre dirigée par les démocrates.

La députée du Bronx, qui à la fin de sa vidéo d’une heure n’avait même pas déballé son saumon Whole Foods ou commencé à hacher les ingrédients, a exprimé sa frustration face aux objections républicaines au projet de loi et a rejeté leurs objections selon lesquelles il était trop cher.

AOC a parlé du salaire minimum et de la responsabilité des entreprises

Une facture de défense de 770 milliards de dollars, mais COVID vérifie, freine. Chèques de chômage? Non, dit-elle.

« Ce n’est vraiment pas du tout une question de responsabilité fiscale. »

Ocasio-Cortez a déclaré qu’il n’était pas « radical » d’exiger des soins de santé et un salaire décent, notant: « Quand ils vous qualifient de radical, c’est vraiment triste ce qu’ils appellent radical ces jours-ci. Nous pouvons être une société avancée et ne pas permettre aux gens de mourir dans la rue ».

Elle a ajouté: « Criez à mes collègues radicaux aux États-Unis qui croient que des choses folles comme un travail à plein temps devraient suffire pour que vous viviez et croyiez en des choses radicales folles, comme si vous tuez quelqu’un, l’impunité ne devrait pas être.

« Et aussi qui croient que des choses radicales vraiment folles comme vous devraient obtenir un chèque de relance sans avoir à renflouer une entreprise pour cela. Ou que vous devriez obtenir un chèque de relance sans votre employeur, vous savez, si vous travaillez pour l’un de ces énormes employeurs de conglomérats qui vous mettent en danger et sont complètement à l’abri de toute responsabilité.

« Vous savez, criez à mes collègues radicaux qui pensent que nous devrions vivre dans une société avancée et humaine et que nous ne devrions pas être sous la coupe d’un salaire minimum de 7 dollars et de systèmes racistes.

«Parce que, je ne sais pas, cela profite simplement aux gens qui sont déjà au pouvoir pour être au pouvoir.

«Alors, vous savez, criez à mes radicaux.

La membre du Congrès du Bronx portait un sweat-shirt qu’elle vend 58 $ sur son site Web

Ocasio-Cortez est photographié le 19 novembre appelant Biden à nommer un cabinet sans entreprise

AOC avec ses collègues membres de l’« escouade » Ilhan Omar (à gauche) et Rashida Tlaib (à droite)

Ocasio-Cortez a fait face aux critiques des républicains et de certains démocrates qui disent que certaines de ses positions aliénent les modérés.

Barack Obama a déclaré plus tôt ce mois-ci que le Parti démocrate devrait l’embrasser et s’assurer qu’elle dispose d’une plate-forme.

« Vous lui donnez une plate-forme, tout comme il se peut que d’autres jeunes démocrates venant de régions plus conservatrices aient un point de vue différent. Mais du sang neuf, c’est toujours bon », avait-il déclaré à l’époque.

Ocasio-Cortez et ses collègues membres de l’équipe – Ilhan Omar du Minnesota, Ayanna Pressley du Massachusetts et Rashida Tlaib du Michigan – ont de nouveaux collègues.

Sur les 15 nouveaux législateurs de première année, huit sont membres du Congressional Progressive Caucus et au moins quatre ont des liens avec l’équipe.

« Ces nouveaux dirigeants incroyablement grands sont des renforts qui arrivent sur la colline », a déclaré Ed Markey, sénateur démocrate du Massachusetts et ancien homme d’État qui s’est aligné avec les jeunes insurgés pour surmonter un défi majeur cette année.

Les démocrates sont en bonne voie pour avoir initialement aussi peu que 220 sièges au prochain Congrès – à peine plus que les 218 nécessaires pour adopter des projets de loi – ce qui pourrait donner à un petit groupe de législateurs une influence en menaçant de bloquer les votes.

Trois des quatre nouveaux membres de l’équipe sont, comme Ocasio-Cortez, de New York.

Les nouveaux membres incluent Jamaal Bowman, un ancien enseignant et directeur d’école afro-américain qui a vaincu un titulaire démocrate de 16 mandats et président de comité dans un district de la région du Bronx.

Il a adopté les réparations liées à l’esclavage comme le problème qu’il veut essayer d’élever, comme Ocasio Cortez l’a fait avec le Green New Deal.

« Je le regardais de loin, regardais Bernie Sanders courir, puis regardais AOC et l’équipe, non seulement gagner, mais vraiment venir en tant que voix pour les mal desservis, alors les rejoindre au Congrès en 2021 est surréaliste et excitant, et je pense que cela illustre un changement en cours au sein du Parti démocrate », a déclaré Bowman à NBC News.

Mondaire Jones, 33 ans, ancien avocat du ministère de la Justice d’Obama de New York, a défié un démocrate sortant de longue date dans une primaire qui a décidé de ne pas se présenter à une réélection, ce qui a créé l’ouverture d’une primaire bondée.

Jones a ensuite remporté la nomination dans la banlieue de New York et a remporté les élections générales sur une plate-forme de Medicare for All et du Green New Deal.

«Nous sommes dans une position unique pour mener le Parti démocrate au 21e siècle, et je ne pense pas que cela se soit encore produit», a déclaré Jones à propos de ses camarades de première année.

«Je ne pense pas que nous ayons pleinement résolu en tant que parti les défis sans précédent auxquels les Américains sont aujourd’hui confrontés, tels que la crise des prêts étudiants.

Jones, avec son collègue nouveau membre du Congrès Ritchie Torres, un conseiller municipal de New York de 32 ans, sera le premier homme noir ouvertement gay au Congrès.

Enfin, il y a Cori Bush, infirmière et militante pour la justice raciale qui s’est impliquée dans les manifestations entourant la fusillade en 2014 par la police de Michael Brown, un adolescent noir à Ferguson, Missouri.

Soutenu par Justice Democrats, le groupe de gauche qui a recruté Ocasio-Cortez et d’autres, Bush a vaincu un titulaire de 10 mandats à la primaire et remporté facilement les élections de novembre au siège bleu sûr.