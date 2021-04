ALEXANDRIA Ocasio-Cortez a reçu l’ordre de « cesser de pleurnicher » après s’être plaint que Derek Chauvin soit reconnu coupable de tous les chefs d’accusation dans la mort de George Floyd « n’est pas justice ».

L’ancien flic de Minneapolis, 44 ans, a été reconnu coupable de meurtre au deuxième et au troisième degré ainsi que d’homicide involontaire coupable au deuxième degré devant le tribunal de district du comté de Hennepin hier, après la mort de Floyd en garde à vue le 25 mai 2020.

AOC a déclaré mardi que la condamnation de Derek Chauvin n’était « pas justice » Crédit: AFP

George Floyd a été tué par Derek Chauvin lors d’une arrestation en mai dernier Crédit: Reuters

Peu de temps après la confirmation de la décision historique, AOC a écrit un message sévère à Twitter dans lequel elle a insisté sur le fait que le verdict « ne se substitue pas à un changement de politique ».

«Qu’une famille ait dû perdre un fils, un frère et un père; qu’une adolescente ait dû filmer et publier un meurtre, que des millions de personnes à travers le pays aient dû s’organiser et marcher juste pour que George Floyd soit vu et valorisé n’est pas justice, » elle a écrit.

Le brandon démocrate a par la suite doublé sa position lors d’un live Instagram mardi soir.

« Pour beaucoup d’entre nous qui avons été dans ce combat pour la justice, dans ce combat pour établir une véritable sécurité pour nos communautés, entendre ce verdict arriver, je pense, crée beaucoup d’émotions complexes », a déclaré AOC, debout devant le Capitole.

«D’une part, les gens disent:« enfin, oui, il se passe quelque chose ». Et d’un autre côté…. Ce n’est pas justice.

AOC a en outre expliqué qu’elle ne croyait pas que justice avait été rendue, car George Floyd serait toujours en vie si c’était le cas.

Qu’une famille a dû perdre un fils, un frère et un père; qu’une adolescente devait filmer et publier un meurtre, que des millions de personnes à travers le pays devaient s’organiser et marcher juste pour que George Floyd soit vu et valorisé n’est pas justice. Et ce verdict ne remplace pas un changement de politique. https://t.co/tiDkhl9Dk4 – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 20 avril 2021

Le brandon démocrate a par la suite doublé sa position lors d’un live Instagram mardi soir Crédit: Instagram

Elle a également ajouté que bien que le verdict représente la responsabilité, il ne représente toujours pas une responsabilité totale, car trois autres agents étaient présents lors de la mort de Floyd. Ils doivent être jugés en août.

«Je ne veux pas que ce moment soit encadré par le fonctionnement de ce système. Parce que cela ne fonctionne pas », a déclaré Ocasio-Cortez. «Nous avons vu un meurtre devant tous nos yeux, et pourtant nous ne savions pas s’il y aurait un verdict de culpabilité – cela vous dit tout.

«Les verdicts ne remplacent pas un changement de politique. Ce seul cas et ce verdict, nous avons encore des gens qui se font tuer par la police chaque jour en moyenne aux États-Unis », a-t-elle poursuivi.

«Et tous n’ont pas de téléphone portable, et tous ne sont pas une« victime parfaite », comme les médias semblent en avoir besoin et le vouloir.»

AOC a ajouté que Chauvin fait partie d’un très petit nombre d’officiers à avoir jamais été reconnu coupable de meurtre.

Chauvin est également le premier flic blanc de l’histoire du Minnesota à être reconnu coupable de la fusillade mortelle d’un homme noir.

«Un jury qui fait son travail dans son système ne remplace pas notre travail dans ce système», a-t-elle déclaré, en désignant le bâtiment du Capitole, «et il y a beaucoup trop de gens, y compris mes collègues, qui pensent que c’est le cas.

«Nous voulons simplement nous battre parce que les hommes noirs méritent de vieillir dans ce pays. Ils méritent de voir leurs petits-enfants. Et nous aussi, »a-t-elle poursuivi.

«Il est temps de continuer. Nous devons continuer. Nous devons continuer. »

Chauvin a été reconnu coupable de meurtre au deuxième et au troisième degré, en plus d’homicide involontaire coupable au deuxième degré Crédit: Reuters

Les accusations découlaient de l’arrestation fatale de George Floyd en mai dernier Crédit: AP

Chauvin a été emmené hors de la cour avec des menottes Crédit: Reuters

Les remarques d’AOC ont suscité des réactions négatives sur Twitter, y compris de la part d’un utilisateur qui a exhorté le démocrate de New York à «arrêter de pleurnicher».

« Je me délecte du verdict pour le moment », a écrit l’utilisateur. « Arrête de pleurnicher et de tuer mon frisson pendant un moment. »

« Mais les verdicts SONT un point de départ », a répliqué un autre.

Un troisième a ajouté: « C’est ce qui se passe, les gens n’interviennent pas, ils filment l’événement pour être célèbres sur YouTube. Comme vous. »

AOC a également reçu beaucoup de soutien pour sa vision du verdict de Chauvin.

« Derek Chauvin a eu la possibilité d’être emmené avec des menottes, une opportunité qui n’a pas été accordée à M. Floyd », a écrit un utilisateur.

« Ce n’était pas la justice, c’était simplement la responsabilité. Il est temps de tenir beaucoup plus d’officiers responsables des vies qu’ils ont aussi prises. »

Un deuxième a écrit: « Ce n’est que le premier pas sur une longue route difficile. Démilitarisez la police. Mettez fin aux prisons à but lucratif. Interdisez aux villes d’utiliser leur système judiciaire comme source de revenus. Mettez fin aux lois sur la confiscation. Rendez la marijuana 100% légale. »

Les remarques d’AOC étaient similaires à celles du procureur général du Minnesota Keith Ellison, qui a dirigé la poursuite dans l’affaire.

« Ce travail long, dur et laborieux a culminé aujourd’hui », a déclaré Ellison mardi. «Je n’appellerai pas le verdict d’aujourd’hui justice, cependant, parce que la justice implique une véritable restauration.

« Mais c’est la responsabilité, qui est le premier pas vers la justice, et maintenant la cause de la justice est entre vos mains. Et quand je dis vos mains, je veux dire les mains du peuple des États-Unis. »

Son compatriote démocrate de New York, Jamaal Bowman, a également jugé le verdict insuffisant.

« Nous savons que Chauvin était coupable depuis la seconde où nous l’avons vu assassiner George Floyd sur un film – mais nous connaissons également le racisme inhérent à notre [jail] et les systèmes de police », a-t-il tweeté.

« Ce verdict ne change pas ce racisme, ni le travail à venir pour transformer ces systèmes pour nous servir. »

Nous savons que Chauvin était coupable depuis la seconde où nous l’avons vu assassiner George Floyd sur un film – mais nous connaissons également le racisme inhérent à nos systèmes carcéraux et de police. Ce verdict ne change pas ce racisme, ni le travail à venir pour transformer ces systèmes pour nous servir. – Jamaal Bowman (@JamaalBowmanNY) 20 avril 2021

* Mettre fin aux arrêts de circulation pour les violations mineures de l’équipement

* Enquêtes fédérales sur les départements qui utilisent des pratiques telles que les quotas d’arrestation

* Mettre fin au pipeline école-prison

* Interdire tout profilage racial par les agences fédérales, étatiques et locales – Ilhan Omar (@IlhanMN) 20 avril 2021

Le représentant Ilhan Omar, membre de la « brigade » de l’AOC, a également appelé à des mesures supplémentaires après le procès, mais s’est tout de même félicité du verdict.

« Cela semble différent pour notre communauté, la justice semble nouvelle et attendue depuis longtemps », a-t-elle tweeté. « Réjouissez-vous, ma communauté bien-aimée. Je remercie @AGEllison, les jurés et tous ceux qui ont rendu cela possible. »

George Floyd est décédé le Memorial Day l’année dernière alors qu’il avait été arrêté pour avoir prétendument tenté d’acheter des cigarettes avec un faux billet de 20 $.

Pendant neuf minutes et 29 secondes, Chauvin s’est agenouillé sur le cou de Floyd ignorant ses supplications répétées de « Je ne peux pas respirer » alors qu’il se tortillait et se débattait pour respirer, avant de perdre connaissance.

La condamnation de Chauvin mardi a couronné des semaines de témoignages chargés d’émotion de dizaines de témoins, de responsables de l’application de la loi, de passants et de professionnels de la santé.

Il risque désormais une peine maximale de 75 ans de prison.

La détermination de la peine doit avoir lieu dans huit semaines.