Après qu’Alexandria Ocasio-Cortez ait exposé son propre engagement intransigeant envers le principe fondamental du gauchisme – que la charité commence et se termine avec les impôts – et son propre dévouement sans faille au TDS – un syndrome qui ressemble plus à une dépendance de gauche – elle l’a maintenant prouvé propre dévotion glaciale à ne pas se faire posséder sur Twitter.

Ce dernier est le plus important de tous pour la députée vaine et superficielle. Ce qui explique pourquoi, après avoir refusé d’aider sa propre grand-mère et utilisé à la place les conditions déplorables de sa maison de Porto Rico comme outil pour obtenir des likes sur Twitter, elle a complètement ignoré une collecte de fonds caritative organisée avec amour par Matt Walsh du Daily Wire, qui a levé plus de 100 000 $ pour sa chère Abuela.

Et explique également pourquoi maintenant elle, ou quelqu’un de sa famille, a REFUSÉ D’ACCEPTER les dons et a tout fermé.

Voilà. Elle préférerait que sa grand-mère soit un accessoire plutôt qu’on s’en occupe.

Ou, vous savez, tout cela n’était qu’un mensonge à la première place. Un ou l’autre.