AOC accusée de signaler la vertu après avoir utilisé une photo de la maison délabrée de grand-mère à Porto Rico pour attaquer Trump – RT USA News

La représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a déclenché une vague de critiques après avoir publié un tweet destiné à dénoncer les politiques de l’ex-président Donald Trump à Porto Rico tout en partageant des photos de la maison délabrée de sa grand-mère sur l’île.

« Il y a un peu plus d’une semaine, mon Abuela est tombé malade. Je suis allé à Porto Rico pour la voir – ma 1ère fois en un an + [because] de COVID », a déclaré mercredi la démocrate dans un tweet, faisant référence à sa grand-mère. Le message comprenait également deux photos de la maison de sa grand-mère, dans laquelle des panneaux de plafond tombants étaient visibles, apparemment endommagés par l’eau.

C’est sa maison. Les secours de l’ouragan María ne sont pas arrivés. Trump a bloqué l’allégement $ pour [Puerto Rico]. Les gens sont obligés de fuir les maisons ancestrales, et les développeurs les prennent.

Il y a un peu plus d’une semaine, mon Abuela est tombé malade. Je suis allé à Porto Rico pour la voir – ma 1ère fois en un an + avant JC de COVID. C’est sa maison. Les secours de l’ouragan María ne sont pas arrivés. Trump a bloqué l’aide $ pour PR. Les gens sont obligés de fuir les maisons ancestrales, et les développeurs les prennent. pic.twitter.com/wnRxLalA2D – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 2 juin 2021

Alors que le poste visait à réprimander l’ancienne administration pour sa gestion des fonds de secours en cas de catastrophe après que Porto Rico a été frappé par l’ouragan Maria en 2017, les critiques ont rapidement accusé Ocasio-Cortez d’avoir utilisé le sort de sa grand-mère pour marquer des points politiques. Certains ont affirmé que le représentant progressif. Vit à « luxe, » permet encore à son parent de rester dans « conditions sordides ».

« Chérie, tu conduis une Tesla et tu as deux appartements. Si votre grand-mère vit dans la pauvreté, c’est parce que vous ne l’aidez pas », mentionné Lavern Spicer, un candidat républicain au Congrès en Floride. « Je suis surpris qu’un socialiste ne redistribue pas cette richesse à sa grand-mère. Triste! »

« Vous n’aimez pas tous quand les politiciens utilisent la mauvaise expérience de leur grand-mère pour signaler la vertu ? » un autre observateur mentionné.

Imaginez admettre que vous négligez votre propre grand-mère pour attirer l’attention et que Twitter aime… – Docteur Vikernes (@DocteurVikernes) 3 juin 2021

Imaginez être un représentant et avoir votre grand-mère vivant comme ça pendant des années parce que vous ne vous en rendiez pas compte, et quand vous lui rendez enfin visite, ce qui vous vient à l’esprit, c’est de tweeter contre Trump et d’en profiter pour demander le socialisme. Allez l’aider ! – Vanessa Vallejo (@vanessavallej0) 2 juin 2021

Ocasio-Cortez a ensuite riposté à ses détracteurs, précisant que sa grand-mère est « aller bien » et « avait un endroit où aller et être soigné » après l’ouragan, ajoutant « Il ne s’agit pas de nous, mais de ce qui arrive aux Portoricains à travers l’île. »

Et pour info, mon Abuela va bien. Il ne s’agit pas de nous, mais de ce qui arrive aux Portoricains à travers l’île. Elle avait un endroit où aller et être soignée – qu’en est-il des milliers de personnes qui n’en ont pas ? – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 2 juin 2021

Les partisans se sont également joints à eux pour réfuter les critiques, arguant qu’AOC parlait au nom de tous les Portoricains en difficulté et abordait des problèmes sociaux plus larges qui affectent plus que sa propre famille.

Tous ceux qui ont répondu négativement à l’AOC ont totalement raté son point de vue ! Partout dans les relations publiques, les gens souffrent à cause de l’incompétence de l’administration précédente. AOC a gagné ce qu’elle a donc cessé d’être des ennemis. Laisse-moi tranquille!!! – Jake Squibbs (@JakeSquibbs) 2 juin 2021

Vous manquez tous le point 🤔 Il ne s’agit pas de sa grand-mère… il s’agit de ce qu’on demande aux Portoricains de supporter des années après Maria… sans parler du réseau électrique qui a toujours des gens sans électricité… mais des haineux va détester – FunInMia (@FunInMia) 2 juin 2021

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !