AOC accuse Musk de “proto-fascisme”

La membre du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez a fustigé le milliardaire pour avoir suspendu des journalistes de Twitter

La représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, communément appelée AOC, s’est jointe à la réaction contre Elon Musk après que Twitter a suspendu plusieurs journalistes pour avoir prétendument violé les politiques anti-doxxing de la plate-forme alors qu’ils faisaient des reportages sur le suivi de vol ElonJet.

AOC a accusé Musk d’avoir abusé de son pouvoir en tant que nouveau propriétaire de Twitter et lui a dit de « licencier le proto-fascisme ». C’était après avoir temporairement suspendu une demi-douzaine de journalistes de CNN, du New York Times et du Washington Post, entre autres, pour avoir rendu compte et fourni les liens vers ElonJet – un traqueur de vol qui publiait des données de vol en temps réel sur Musk. jet privé.

Musk avait accusé les journalistes de partager des informations qui étaient “essentiellement les coordonnées de l’assassinat” et a cité les conditions d’utilisation de Twitter, qui interdisent le doxxing – la publication des informations personnelles et des coordonnées en temps réel d’autres personnes.

Dans une série de publications sur Twitter vendredi, Cortez a insisté sur le fait que Musk n’aurait pas dû suspendre les journalistes parce qu’il était “une personnalité publique” suggérant qu’être victime d’un tel partage d’informations de localisation vient avec le territoire.

Lire la suite Twitter bloque les reportages des journalistes sur le traqueur de vol ElonJet

« Vous êtes une personnalité publique. Un extrêmement controversé et puissant », AOC a écrit. “Je me sens en danger, mais sombrer dans l’abus de pouvoir + interdire de manière erratique les journalistes ne fait qu’augmenter l’intensité autour de vous.”

«Prenez un rythme et mettez de côté le proto-fascisme. Essayez peut-être de poser votre téléphone, “ a suggéré la députée de New York.

Musk a balayé les critiques d’AOC en répondant simplement : “Toi en premier.”

Le milliardaire avait précédemment déclaré qu’il était d’accord avec toute critique venant de sa gestion de Twitter, qu’il a acheté fin octobre pour 44 milliards de dollars, mais a insisté sur le fait que menacer la sécurité de sa famille était au-dessus de la ligne.

“Me critiquer toute la journée est tout à fait acceptable, mais doxxer ma position en temps réel et mettre ma famille en danger ne l’est pas”, il a écrit.