AOC accuse Marjorie Taylor Greene de ne JAMAIS lire la Bible alors qu’elle dit que le virus de Covid et que Dieu ne ferait pas un virus tueur

LA CONGRESSWOMAN Alexandria Ocasio-Cortez a accusé Marjorie Taylor Greene de ne jamais lire la Bible après que le législateur républicain a affirmé que Covid doit être fabriqué par l’homme.

Les commentaires du socialiste interviennent après que le représentant du GOP a déclaré que le virus est une arme biologique et a déclaré que Dieu ne créerait pas une maladie mortelle qui tue des gens.

La députée Alexandria Ocasio-Cortez a accusé Marjorie Taylor Greene de ne jamais lire la Bible Crédit : AP

Marjorie Taylor Greene a affirmé qu’elle ne croyait pas à « ce type de science » Crédit : Reuters

AOC a tweeté : « Dites-moi que vous n’avez jamais lu la Bible sans me dire que vous n’avez jamais lu la Bible.

Taylor Greene a déclaré au commentateur Steve Bannon : « Je ne crois pas à ce type de soi-disant science.

« Pourquoi est-il nécessaire de créer un virus qui pourrait se propager rapidement à travers une population, rendre les gens malades et les tuer? C’est une arme biologique. »

« Nous devons donc être très clairs sur l’intention de Covid-19 et de ces virus avec lesquels ils expérimentent comme une sorte d’expériences du Dr Frankenstein. »

La députée républicaine est une critique éminente du chef du coronavirus de Biden, le Dr Anthony Fauci, et a appelé à son licenciement.

Elle a précédemment comparé l’expert au « Dr. Frankenstein » et a comparé sa réponse aux expériences fictives de Victor Frankenstein – qui ont vu le scientifique créer un monstre dans le roman du XIXe siècle.

Taylor Greene a déclaré: «Le Dr Anthony Fauci a menti à plusieurs reprises et doit être licencié et faire l’objet d’une enquête. Ses expériences avec le Dr Frankenstein sont diaboliques.

« La seule façon de nettoyer l’Amérique est de se débarrasser de ceux au gouvernement qui pensent qu’ils peuvent jouer à Dieu et utiliser le gouvernement comme une sorte d’église. »

Fauci a été sous le feu des critiques après que des fuites de courriels ont révélé que plus de 800 000 $ de financement américain étaient allés au laboratoire de Wuhan au centre de la théorie des fuites de laboratoire de Covid.

Taylor Greene fait partie des républicains qui demandent le limogeage d’Anthony Fauci Crédit : AP

Le doc a admis qu' »il ne pouvait pas être certain » que l’argent américain soit allé à la recherche sur le « gain de fonction » Crédit : Reuters

Il a d’abord nié que de l’argent américain ait servi à la recherche sur le « gain de fonction » – une pratique qui consiste à prendre un virus et à le rendre plus transmissible ou pathogène.

Mais il a admis plus tard qu’il ne pouvait pas être certain que les scientifiques du laboratoire tenaient parole et évitaient d’utiliser des fonds américains pour mener des recherches dites de « gain de fonction ».

Le boffin a radicalement modifié sa position sur les origines du Covid-19 depuis le début de la pandémie.

Fauci a déclaré à National Geographic en mai dernier qu’il pensait que le virus se produisait naturellement et a déclaré qu’il n’y avait « aucune preuve » que le bogue provenait d’un laboratoire chinois.

Pourtant, le mois dernier, il a déclaré que la théorie des fuites de laboratoire « pourrait avoir du poids » et ne pouvait être exclue.

Taylor Greene a été critiquée à la fois par les républicains et les démocrates après avoir comparé les mandats des masques Covid à l’Holocauste.

Taylor Greene a été critiqué pour avoir comparé les mandats de masques à l’Holocauste Crédit : EPA

Le républicain a qualifié AOC de « terroriste » et l’a blâmée pour les attaques contre les Juifs à New York pendant le conflit Israël-Gaza Crédit : Rex

Elle a dit que forcer des masques ou des vaccins était comme forcer les Juifs à porter des étoiles dans l’Allemagne nazie.

Après avoir reçu un déluge de critiques, elle a déclaré aux journalistes lundi : « Je suis vraiment désolée pour les remarques offensantes sur l’Holocauste. »

La dernière dispute sur Twitter entre les législateurs intervient quelques semaines seulement après que Taylor-Greene a qualifié AOC de « terroriste » et l’a blâmée pour les attaques contre les Juifs à New York.

Elle a fustigé AOC après que le socialiste ait condamné les récentes attaques contre les Juifs.

AOC a écrit : « Nous ne tolérerons jamais, jamais l’antisémitisme ici à New York ou ailleurs dans le monde. La récente recrudescence des attaques est horrible. Nous sommes solidaires de nos communautés juives pour condamner cette violence.

Le républicain a répondu : « AOC, vous êtes responsable des attaques contre le peuple juif en raison de votre position haineuse contre Israël contre le droit d’Israël à se défendre contre les terroristes du Hamas, qualifiant Israël d’État d’apartheid et soutenant des groupes terroristes (sic).

« S’aligner avec les terroristes signifie que vous êtes un terroriste (sic). »

Le 12 mai, AOC a été accosté par Greene à l’extérieur des chambres de la Chambre.

Le législateur du GOP a demandé pourquoi le politicien d’extrême gauche soutenait « Antifa » et le mouvement Black Lives Matter.

Elle a allégué qu’AOC « ne se souciait pas » du peuple américain et a accusé la députée de soutenir les terroristes et Antifa.