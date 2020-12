Le commentateur politique Jimmy Dore a critiqué la députée Alexandria Ocasio-Cortez pour avoir prétendument laissé entendre que sa voix et celle des autres militants importent peu lorsqu’ils poussent à un vote à la Chambre pour Medicare for All.

La semaine dernière, Dore et Justin Jackson de la NFL ont lancé une campagne de pression publique « Forcer le vote » pour Ocasio-Cortez et d’autres progressistes de la Chambre afin de renverser la candidature de Pelosi à la présidence afin de voter au sol sur le plan de soins de santé universel Medicare for All.

Aussi sur rt.com Cenk Uygur de TYT et l’ex-TYT Jimmy Dore s’affrontent pour appeler les démocrates à forcer le vote de Medicare for All en menaçant Pelosi

Ocasio-Cortez a rejeté l’idée, affirmant que l’aile gauche du Parti démocrate devrait plutôt faire pression pour des changements plus progressifs. La députée a également fait valoir que le vote serait voué à l’échec, et donc «Éviter la pression» des politiciens qui s’y opposent.

«Faites attention: réel [Medicare for All] les organisateurs locaux n’ont pas insisté pour cela, » elle a tweeté.

Alors maintenant, vous avez en fait rendu la vie plus difficile aux organisateurs car si vous soupçonnez qu’un coparrainant n’est pas un «véritable» partisan, vous leur donnez maintenant une chance de couvrir lorsque les enjeux sont faibles – alors maintenant ils peuvent éviter la pression Payez à l’attention: les organisateurs locaux du M4A n’ont pas insisté pour cela – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 16 décembre 2020

Dore a publié une réponse mardi, déconcerté par Ocasio-Cortez, laissant supposer que lui, Jackson et d’autres partisans de la campagne « Force the Vote » étaient « non approuvé » demander quelque chose aux politiciens. « Qu’est-ce qui constitue un «organisateur de base de Medicare for All»? Pouvez-vous obtenir un badge? » plaisanta le comédien.

«Qui décide si je suis un organisateur de base assez bon pour que je puisse pétitionner mon gouvernement pour quelque chose? Je pensais que n’importe qui pouvait faire ça.

Dore a poursuivi en disant qu’il allait expliquer pourquoi il « est autorisée » plaider pour une réforme des soins de santé.

«Je suis tombé malade il y a quelques années … d’une manière difficile à diagnostiquer», il a révélé en ajoutant que sa compagnie d’assurance « Ne paierait pas » pour les tentatives infructueuses de le faire. Dore devait payer «de sa poche», mais chaque traitement prescrit ne ferait que l’empirer.

«Un an s’est écoulé et ils ont continué à me mal diagnostiquer, et la compagnie d’assurance ne payait toujours pas», Dit Dore, alors que son histoire devenait de plus en plus graphique. Le comédien prenait un « poignée » des analgésiques juste pour sortir du lit, « boiter » dans le bureau d’un médecin et se voir simplement refuser le service, « Parce que ma carte de crédit était emballée et que je leur devais déjà de l’argent. »

Finalement, il a trouvé le «Meilleur gars» Dr Sharp qui pourrait probablement lui donner le bon diagnostic.

«Alors je l’ai appelé. Ils n’ont pas pris mon assurance.

Sans le bon traitement, Dore est devenue plus malade. «Puis un jour, j’ai fait un pas dans le mauvais sens…» Dore fit une pause, déchirant visiblement «… Et ma colonne vertébrale s’est effondrée.»

L’incident a laissé Dore avec des os morts dans la hanche et la cuisse, et l’a raccourci de trois pouces. « Littéralement, je suis passé de 5/10 à 5/7, juste comme ça, » dit-il en essayant d’alléger son histoire.

«Et je devais encore aller essayer de me faire soigner… Et j’étais en faillite. Nous n’avions plus d’argent. Nous avons donc dû contracter des emprunts, contracter une deuxième hypothèque, épuiser toutes nos économies, tout l’affaire.

Après «Trois ans à boiter autour d’Hollywood», Dore envisageait même le suicide. Quand il a finalement eu assez d’argent, le Dr Sharp l’a diagnostiqué « En une seule visite » avec ostéomalacie hypophosphatémique, une maladie osseuse métabolique rare.

«Je sais que je ne suis pas un organisateur de base« approuvé », mais je suis un citoyen américain, qui a fait faillite à cause de factures médicales. … J’espère que ce sera bien avec AOC si je préconisais Medicare for All.

Dore a accusé Ocasio-Cortez de «Gaslighting» le mouvement progressiste, l’appelant une « Personne en bonne santé, jeune et riche qui court sur la célébrité » et « Essayer de trouver le moyen de ne pas faire ce qu’elle a dit qu’elle allait faire, c’est-à-dire se battre pour vous. »

Depuis le lancement de l’initiative «Force the Vote», Dore est devenue une figure hautement polarisante de la gauche américaine. Alors que certains étaient d’accord avec ses idées de faire pression sur les élus, d’autres pensaient qu’il était trop hostile envers AOC, certains l’accusant d’être « sexiste. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!