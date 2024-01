AnzenbergerGallery : Les services secrets des fleurs : Natalie Strohmaier : Beauté inaccessible

Le Galerie Anzenberger présente sept œuvres d’artistes autrichiens et internationaux qui se consacrent au thème des fleurs. En utilisant diverses techniques basées sur la photographie, des œuvres pleines d’esthétique, d’humour, de fantaisie, de perfection et de poésie ont été créées. Nous avons choisi de présenter le travail de Natalie Strohmaier.

Natalie Strohmaier : une beauté inaccessible

La série « Unattainable Beauty » aborde les idéaux irréalistes de beauté qui continuent d’être véhiculés à travers la publicité et les médias sociaux, malgré les mouvements contraires de ces dernières années. Les représentations parfaites de l’industrie publicitaire créent une pression pour se conformer à un certain type de corps ou à des normes de mode. Pour répondre à ces idéaux absurdes de beauté, auxquels il est difficile d’échapper au quotidien, des créatures artificielles ont été créées avec des fleurs – symbole de beauté et de jeunesse par excellence, posant comme des modèles devant la caméra. Les nouvelles « superfleurs », qui ne sont évidemment pas cultivées naturellement, représentent une beauté inaccessible créée artificiellement. Ces créatures fascinantes séduisent le spectateur par leur apparence inhabituelle et soulèvent en même temps des questions sur le flot manipulateur d’images dans la publicité et les médias sociaux, mais aussi sur l’optimisation artificielle de l’apparence extérieure en général.

Tous les « modèles de fleurs » ont été assemblés à la main à partir de différentes fleurs coupées et plantes en pot et ont été photographiés en studio. Certaines plantes et fleurs ont été cousues ou épinglées ensemble à l’aide d’épingles, qui ont ensuite été retouchées.

Les services secrets des fleurs

Vernissage : 1er février 2024 à 19h

L’exposition se déroule du 2 février au 26 avril 2024

Galerie Anzenberger

Absberggasse 27 A

1100 Vienne – Autriche

www.anzenbergergallery.com

Horaires d’ouverture : du mercredi au vendredi de 12h à 18h

