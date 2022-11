Anya Taylor-Joy lance une métamorphose des cheveux longs lors de la première de “The Menu” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Anya Taylor Joy avait l’air absolument époustouflante lors de la première à Londres du mercredi 9 novembre de son prochain film d’horreur, Le menu. L’actrice de 26 ans, lauréate d’un Golden Globe, a enfilé une robe en latex bleu vif Alexander McQueen qui comportait un décolleté en cœur et un design asymétrique ajusté et évasé. Comme on le voit sur la photo ci-dessous, Anya a fait ses débuts avec un nouveau look de cheveux très longs, qui tombait magnifiquement en cascade sur son côté droit, complimentant le côté le plus long de sa robe.

La star britannique portait ses magnifiques cheveux blonds platine en boucles lâches et les a coupés sur la gauche. Ses longues mèches sont un nouvel ajout à l’apparence de la star, qui avait auparavant secoué un court ‘do, comme le montre l’image ci-dessous. Anya a terminé son look à couper le souffle avec des talons noirs Christian Louboutin et des gants en latex assortis.

Anya a été rejointe par sa co-vedette, l’acteur de 32 ans Nicolas Hoult, sur le tapis rouge. Le mannequin et acteur britannique avait l’air pimpant dans un pantalon noir et un manteau en velours violet. Il portait un bouton magenta sous le blazer et l’a associé à une cravate noire et des chaussures habillées noires.

Anya, qui a acquis une notoriété généralisée après avoir joué dans les années 2020 Le pari de la reinea été jeté dans le Marc Mylod-réalisé en juillet 2021. Le film est un “thriller psychologique sombre et comique se déroulant dans le monde de la culture culinaire excentrique, centré sur un jeune couple qui visite un restaurant exclusif sur une île isolée où un chef renommé a préparé un somptueux menu de dégustation, ” selon Date limite. Anya et Nicholas jouent le couple à la date passionnante, tandis que Ralph Fiennes représente le chef.

“Le simple fait de le mettre là-bas, passer des mois à un dîner avec Nick Hoult était génial”, a déclaré Anya. Vogue Australie dans une interview de septembre 2022.

Avant elle Vogue interview, elle a taquiné Le menu sur sa page Instagram en partageant une affiche de film pour celle-ci, sur laquelle elle a secoué une couleur de cheveux brun rougeâtre. “Celui-ci a des dents”, a-t-elle écrit en légende. “J’ai hâte de le partager avec tout le monde, nous avons vraiment passé un moment délicieux.” En juin, elle a déclaré que le film “allait être amusant” pour les téléspectateurs.

Le menu est la quatrième sortie d’Anya en 2022, après la première d’octobre de Amsterdam. Elle a Le film Super Mario Bros. sortira en 2023 et Furiosa prévu pour 2024, par IMDb, et devrait commencer le tournage de deux nouveaux projets. Malgré son emploi du temps apparemment solide, Anya a dit Vogue elle ne sait pas où elle finira ensuite en termes de concerts d’acteur. “Je veux être dans des situations qui me font me sentir vraiment vivante et très chanceuse d’être exactement là où je suis”, a-t-elle expliqué. “J’espère que les gens continueront à m’inviter pour la balade, parce que j’adore ça.”