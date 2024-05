Anya Taylor-Joy dévoile ses fesses dans une robe corset en cuir à lacets pour une apparition au « Late Show »

Mode





Les affaires devant, la fête derrière.

Anya Taylor-Joy a récemment offert à ses fans un défilé de looks futuristes alors qu’elle faisait la promotion de « Furiosa: A Mad Max Saga », et mercredi, elle a frappé le « Spectacle tardif avec Stephen Colbert » dans l’un de ses ensembles les plus racés à ce jour.

La star de « Queen’s Gambit », 28 ans, est sortie dans une mini-robe Mugler en cuir rouge pour son interview, et bien que trompeusement conservatrice sur le devant (ourlet très haut mis à part), le dos présentait une surprise effrontée.

Anya Taylor-Joy a montré ses fesses dans un look Mugler audacieux à New York mercredi. Images du GC

La robe de Taylor-Joy était plus modeste devant. Images du GC

L’actrice a discuté de son nouveau film « Mad Max » avec Stephen Colbert. Scott Kowalchyk/CBS

Le style dénudé était complètement ouvert à l’arrière, avec rien d’autre qu’une rangée de fines lanières de cuir qui maintenaient le design ensemble.

Elle a associé la pièce à des escarpins cramoisis Christian Louboutin et à des bijoux Tiffany & Co. – dont une manchette Elsa Peretti Bone en argent brillant – et a posé pour des photos à l’extérieur du studio.

L’actrice de « Dune: Part Two » portait ses longs cheveux blonds en queue de cheval haute et assortissait son rouge à lèvres à sa robe flamboyante.

Elle a associé la robe à des escarpins cramoisis Christian Louboutin et à des bijoux Tiffany & Co. – dont une manchette Elsa Peretti Bone en argent brillant – et a posé pour des photos à l’extérieur du studio. Images du GC

Elle a montré de nombreux autres looks sauvages lors de son voyage à travers le monde pour la tournée de presse du film, y compris une mini-robe Balmain en métal personnalisée ressemblant à une armure. Images du GC

L’apparition de Taylor-Joy dans « Late Show » fait suite au récent voyage de la star au Festival de Cannes 2024, où elle a fait la promotion du préquel de « Mad Max » dans une casquette en maille de cristal et un tailleur Jil Sander dénudé.

Elle a montré de nombreux autres looks sauvages lors de son voyage à travers le monde pour la tournée de presse du film, y compris une mini-robe Balmain en métal personnalisée ressemblant à une armure.

La mode mise à part, Taylor-Joy a admis à Colbert qu’elle n’avait « jamais conduit de voiture » avant de mettre les pieds sur le tournage de « Furiosa » – et malgré ses cascades scandaleuses au volant dans le film, elle n’a toujours pas son permis de conduire.

Peut-être pourra-t-elle porter ce look revisité lors de son examen de conduite.











Charger plus…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}