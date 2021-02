L’actrice de THE Queen’s Gambit, Anya Taylor-Joy, a révélé ses nouvelles idées pour son personnage de Beth Harmon, féru d’échecs, bien qu’il n’y ait «aucune discussion» sur une saison deux.

La star de l’écran et le mannequin, qui est le protagoniste de la mini-série la plus populaire de Netflix de tous les temps, a laissé tomber d’énormes indices sur le chemin qu’elle aimerait que son personnage choisisse s’il y avait un prochain épisode très attendu.

Beth, le personnage d’Anya, a commencé comme une orpheline du Kentucky qui découvre un talent incroyable pour les échecs, tout en développant une dépendance aux tranquillisants et aux pilules dès son plus jeune âge.

La finale de la série Queen’s Gambit la voit gagner dans sa carrière – devenir une joueuse d’échecs de renommée mondiale – et s’éloigner du jeu de société, battant également ses démons de la dépendance.

Pourtant, Anya, 24 ans, née à Miami, a taquiné d’autres intrigues pour Beth et a dit Date limite: « C’est tellement surréaliste et très merveilleux que les gens veulent une deuxième saison, parce que nous n’y avons jamais pensé, il n’y a pas eu de discussion à ce sujet.

« Cela dit, ne dites jamais jamais à Hollywood. Ce serait très intéressant de voir comment Beth serait en tant que mère, maintenant qu’elle est sobre et plus consciente des démons qui la tirent vers le bas. »

La série Netflix est basée sur le roman de 1983 du même nom de Walter Tevis, et la série limitée a couvert tous les livres de l’intrigue.

Pourtant, la star de Peaky Blinders, Anya, a offert plus d’espoir qu’il y ait plus à venir.

Elle a dit Ville & Pays: «Si j’ai appris quelque chose en étant dans cette industrie, ce n’est jamais dire jamais.

« J’adore le personnage et je reviendrais certainement si on me le demandait, mais je pense que nous laissons Beth dans un bon endroit. »

Elle a poursuivi: «Je pense que le reste de sa vie sera sûrement aussi une aventure.

« Mais dans la quête qu’elle poursuit dans ce domaine pour trouver une forme de paix, juste une forme de pouvoir être heureuse avec qui elle est.

« Je pense que ça se termine dans un bel endroit. »

Cela vient après que l’actrice auto-dépréciée a déclaré qu’elle était « trop ​​bizarre » et « pas assez belle » pour être une star.

Sa co-star – l’ancien acteur de Harry Potter Harry Melling – a également donné ses réflexions sur une possible saison deux, en disant: « » Ce serait bien, non, un Queen’s Gambit, deuxième partie? «

« L’endroit où nous terminons dans la série limitée est l’endroit où nous terminons dans le livre. Je ne sais pas s’il peut y en avoir un autre, mais des choses étranges se sont produites. »

Le Queens Gambit a été regardé par 62 millions de comptes depuis sa création sur Netflix le 23 octobre.

Pourtant, il convient de noter que Netflix mesure les vues sur seulement deux minutes de temps de visionnage, par opposition à la façon dont les autres réseaux font des mesures, bien que la popularité de l’émission ne fasse aucun doute.