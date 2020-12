Anya Taylor-Joy est prêt à jouer – mais pas en tant que Beth Harmon.

Le mois dernier, Le gambit de la reine est devenue la plus grande série limitée scénarisée de Netflix à ce jour après que 62 millions de foyers se soient connectés dans les 28 jours, brisant les records d’audience comme aucun autre. Et c’est pour une bonne raison. Le drame historique de sept épisodes a trouvé Taylor-Joy – auparavant mieux connu pour La sorcière et Divisé– à son meilleur, nous gardant scintillés à travers chaque scène qui tournait autour, euh, du sport en apparence endormi des échecs.

Suivant? Taylor-Joy travaille avec le co-créateur de l’émission, Scott Frank, pour une adaptation qui semble encore plus excitante que leur dernier projet ensemble. Lors d’un entretien avec La sonneriede La montre Podcast, Frank, un scénariste et réalisateur nominé aux Oscars, a révélé qu’il développait Vladimir Nabokovroman de 1931 Rire dans le noir et que Taylor-Joy est sur le point de jouer.