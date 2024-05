Anya Taylor-Joy canalise la Furiosa qui est en elle dans la préquelle de Mad Max

Il y a neuf ans, le blockbuster oscarisé « Mad Max : Fury Road » se terminait par une citation profonde : « Où devons-nous aller… nous qui errons dans ces Terres désolées à la recherche du meilleur de nous-mêmes ?

Maintenant, Anya Taylor-Joy – star du très attendu préquel « Furiosa : A Mad Max Saga » – a une réponse basée sur ses propres expériences de vie : ne pas savoir où aller peut réellement vous aider à découvrir qui vous êtes.

« Je pense que quand j’étais plus jeune, déménager était très difficile pour moi. Je n’ai parlé anglais qu’à l’âge de 8 ans », a déclaré Taylor-Joy à NBC News dans une interview vidéo. « Le fait que je ne m’intégrais pas nécessairement parfaitement à un endroit donné m’a donné l’impression d’être inférieur, et maintenant je me rends compte que j’ai en fait tellement de chance d’avoir ce milieu vraiment multiculturel et cela fait de moi ce que je suis. suis. »

Anya Taylor-Joy incarne l’Imperator Furiosa dans « Furiosa : A Mad Max Saga ». Warner Bros. Pictures via un fichier AP

Taylor-Joy était né à Miamia passé quelques années en Argentine et a déménagé à Londres avec sa famille à l’âge de 6 ans. Elle dit que la majorité de sa famille vit toujours dans ce pays d’Amérique latine. Et cette existence nomade a façonné à la fois sa perspective hors écran et celle de son personnage Furiosa à l’écran.

« Furiosa : A Mad Max Saga », qui sera diffusé dans tout le pays vendredi, raconte l’histoire d’origine de Furiosa dans les années qui ont précédé sa fuite épique dans « Fury Road ».

Le film commence avec Furiosa enlevé alors qu’il était enfant par un groupe de motards. Elle est ensuite placée sous la garde du chef de guerre Dementus (Chris Hemsworth), avant d’être échangée avec un chef de guerre rival, Immortan Joe (Lachy Hulme).

Les fans reconnaîtront Taylor-Joy de la mini-série primée Netflix 2020 « The Queen’s Gambit » — elle a remporté le Golden Globe 2021 de la meilleure actrice dans une série limitée/téléfilm – ainsi que ses rôles dans le film d’horreur de 2021 « The Last Night in Soho », le film d’action historique de 2022 « The Northman » et la comédie d’horreur de 2022 « The Menu », entre autres.

Mais Taylor-Joy dit qu’il y a moins de dix ans, elle a découvert la franchise Mad Max pour la première fois en tant que spectatrice dans une salle de cinéma.

« Je n’aurais jamais imaginé qu’en voyant « Fury Road » j’aurais l’opportunité de jouer l’un des personnages les plus emblématiques, et elle est tout pour moi », a-t-elle déclaré. « J’étais vraiment excité d’obtenir le poste, très excité de jouer dans ce bac à sable particulier avec George [Miller, the Mad Max franchise director].»

Charlize Theron a joué Furiosa pour la première fois dans « Fury Road » en 2015. Les fans se souviendront d’elle qui a dirigé les épouses esclaves d’Immortan Joe dans une évasion audacieuse de sa forteresse fortifiée du désert. Et même si Taylor-Joy a déclaré qu’elle jouait le personnage à sa manière, regarder Theron le faire sur grand écran a influencé son approche.

Tom Hardy et Charlize Theron dans « Mad Max : Fury Road » en 2015. Jasin Boland / Warner Bros. via le fichier Everett Collection

« Ce que Charlize a fait de si bien, c’est qu’elle a vraiment puisé dans l’essence du personnage », a-t-elle déclaré. « Et donc, plutôt que d’essayer de tirer spécifiquement parti de sa performance, j’ai juste senti que si j’exploitais l’essence correcte du personnage, cela m’y mènerait. »

Selon Taylor-Joy, une partie de cette essence consiste à regarder le personnage de Furiosa à travers les yeux d’une femme.

« Je pense que la première fois que Furiosa est apparu à l’écran, il n’y avait pas beaucoup de rôles comme celui-ci. Et cela a fait tellement de bruit», a-t-elle déclaré. « Vous regardez une femme dans sa mission singulière être déraillée et en quelque sorte écrasée par ces deux puissances géantes en place, ces deux hommes presque démoniaques dans ce cas. »

La franchise « Mad Max » est une vaste épopée de survie sur une société qui s’est effondrée à cause de la guerre, du manque de ressources et de la destruction de l’environnement.

Taylor-Joy dit que ce type de thriller à adrénaline peut être passionnant parce que les téléspectateurs « veulent voir le gentil gagner ». Mais il délivre également un avertissement révélateur.

« Si nous ne voulons pas nous retrouver dans un monde stérile et où l’empathie est punie, nous devons prendre certaines mesures aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Pourtant, dans ce message qui donne à réfléchir, Taylor-Joy dit que « Furiosa » donne également de l’espoir aux téléspectateurs.

« Peu importe combien de fois quelqu’un vous pousse vers le bas, si vous continuez à vous lever, à un moment donné, vous finirez par l’emporter », a-t-elle déclaré.

