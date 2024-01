Anxiété et testostérone liées aux récepteurs cérébraux

Résumé: Une nouvelle étude a identifié un lien crucial entre les troubles anxieux et le récepteur cérébral TACR3, ainsi que la testostérone. Cette recherche révolutionnaire a révélé que les rongeurs très anxieux présentaient de faibles niveaux de TACR3 dans l’hippocampe, une zone clé pour l’apprentissage et la mémoire.

L’étude a notamment montré que l’anxiété liée au déficit en testostérone pouvait être traitée en ciblant TACR3. Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités thérapeutiques pour traiter les troubles anxieux, notamment chez les individus souffrant d’hypogonadisme.

Faits marquants:

La recherche a révélé une corrélation significative entre de faibles niveaux de TACR3 dans l’hippocampe et une anxiété accrue chez les rongeurs mâles. Le déficit en TACR3 et les faibles niveaux de testostérone sont étroitement liés, ce qui suggère une voie potentielle pour traiter les troubles anxieux. L’étude a utilisé des outils innovants tels que FORTIS et la corrélation croisée dans des réseaux multi-électrodes, faisant progresser la compréhension de la plasticité synaptique et de son rôle dans l’anxiété.

Source: Université Ben Gourion

Une étude révolutionnaire a dévoilé un lien significatif entre les troubles anxieux et un récepteur cérébral appelé TACR3, ainsi que la testostérone.

Le professeur Shira Knafo, directrice du laboratoire cognitif moléculaire de l’université Ben Gourion, a dirigé la recherche publiée le mois dernier dans la revue Psychiatrie Moléculaire.

L’anxiété est une réponse courante au stress, mais pour les personnes souffrant de troubles anxieux, elle peut avoir un impact significatif sur la vie quotidienne. Des preuves cliniques ont fait allusion à un lien étroit entre de faibles niveaux de testostérone et l’anxiété, en particulier chez les hommes souffrant d’hypogonadisme, une affection caractérisée par une fonction sexuelle réduite. Cependant, la nature précise de cette relation reste jusqu’à présent floue.

Le professeur Knafo a découvert que les rongeurs mâles présentant des niveaux d’anxiété extrêmement élevés présentaient des niveaux nettement inférieurs d’un récepteur spécifique appelé TACR3 dans leur hippocampe. L’hippocampe est une région du cerveau étroitement associée aux processus d’apprentissage et de mémoire. TACR3 fait partie de la famille des récepteurs de tachykinine et répond à une substance appelée neurokinine.

Cette observation a piqué la curiosité des chercheurs et a servi de base à une enquête approfondie sur le lien entre le déficit en TACR3, les hormones sexuelles, l’anxiété et la plasticité synaptique.

Les rongeurs ont été classés en fonction de leur comportement dans un test standard en hauteur et en labyrinthe mesurant les niveaux d’anxiété. Par la suite, leurs hippocampes ont été isolés et soumis à une analyse de l’expression génique afin d’identifier des gènes présentant des expressions variables entre les rongeurs présentant une anxiété extrêmement faible et ceux souffrant d’une anxiété sévère.

Un gène qui s’est démarqué était TACR3. Des recherches antérieures avaient révélé que des mutations dans les gènes associés à TACR3 conduisaient à une maladie connue sous le nom d’« hypogonadisme congénital », entraînant une réduction de la production d’hormones sexuelles, notamment de testostérone. Notamment, les jeunes hommes ayant un faible taux de testostérone ont souvent connu un retard de développement sexuel, accompagné de dépression et d’anxiété accrue. Ce couplage a conduit les chercheurs à approfondir leurs recherches sur le rôle de TACR3.

Le professeur Knafo et son équipe ont été aidés dans leurs recherches par deux outils innovants qu’ils ont eux-mêmes créés. Le premier, connu sous le nom de FORTIS, détecte les changements dans les récepteurs essentiels à la communication neuronale au sein des neurones vivants. En utilisant FORTIS, ils ont démontré que l’inhibition de TACR3 entraînait une forte augmentation de ces récepteurs à la surface cellulaire, bloquant ainsi le processus parallèle de renforcement synaptique à long terme, connu sous le nom de LTP.

Le deuxième outil pionnier utilisé était une nouvelle application de corrélation croisée pour mesurer la connectivité neuronale au sein d’un système multi-électrodes. Cet outil a joué un rôle central dans la découverte de l’impact profond des manipulations TACR3 sur la plasticité synaptique.

La plasticité synaptique fait référence à la capacité des synapses, les connexions entre les cellules cérébrales, à modifier leur force et leur efficacité. Ce processus dynamique est fondamental pour l’adaptation du cerveau à l’environnement. Grâce à la plasticité synaptique, le cerveau peut réorganiser ses circuits neuronaux en réponse à de nouvelles expériences.

Cette flexibilité permet la modification des connexions synaptiques, permettant aux neurones de renforcer ou d’affaiblir leur communication au fil du temps. Essentiellement, la plasticité synaptique est un mécanisme clé par lequel le cerveau code et stocke les informations, s’adaptant continuellement aux stimuli externes et aux états internes en constante évolution.

Surtout, elle a révélé que les carences résultant de l’inactivité de TACR3 pourraient être efficacement corrigées grâce à l’administration de testostérone, offrant ainsi l’espoir de nouvelles approches pour relever les défis liés à l’anxiété associée au déficit en testostérone.

TACR3 semble jouer un rôle central dans la lutte contre l’anxiété et la testostérone. Les chercheurs ont dévoilé les mécanismes complexes à l’origine de l’anxiété et ouvert la voie à de nouvelles thérapies, notamment des traitements à la testostérone, qui pourraient améliorer la qualité de vie des personnes aux prises avec des troubles du développement sexuel et l’anxiété et la dépression qui y sont associées.

Le professeur Knafo est membre du Département de physiologie et de biologie cellulaire de la Faculté des sciences de la santé ainsi que de l’Institut national de biotechnologie du Néguev.

Financement:

La recherche a été financée par la Fondation israélienne pour la science (subvention n° 536/19).

“Interaction entre TACR3 hippocampique et testostérone systémique dans la régulation de la plasticité synaptique associée à l’anxiété» par Shira Knafo et al. Psychiatrie Moléculaire

Abstrait

Interaction entre TACR3 hippocampique et testostérone systémique dans la régulation de la plasticité synaptique associée à l’anxiété

Le récepteur de tachykinine 3 (TACR3) fait partie de la famille des récepteurs de tachykinine et appartient à la sous-famille de la rhodopsine. En tant que récepteur couplé aux protéines G, il répond à la neurokinine B (NKB), son ligand de haute affinité. Un TACR3 dysfonctionnel a été associé à l’échec pubertaire et à l’anxiété, mais les mécanismes sous-jacents restent flous. Par conséquent, nous avons étudié la relation entre l’expression de TACR3, l’anxiété, les hormones sexuelles et la plasticité synaptique dans un modèle de rat, ce qui a indiqué qu’une anxiété sévère est liée à une expression atténuée de TACR3 dans l’hippocampe ventral.

L’expression de TACR3 chez les rats femelles fluctue au cours du cycle œstral, reflétant la sensibilité aux hormones sexuelles. En effet, chez les hommes, le développement sexuel est associé à une augmentation substantielle de l’expression de TACR3 dans l’hippocampe, coïncidant avec une élévation du taux de testostérone sérique et une réduction significative de l’anxiété. TACR3 est principalement exprimé dans la membrane cellulaire, y compris le compartiment présynaptique, et sa modulation influence de manière significative l’activité synaptique.

L’inhibition de l’activité de TACR3 provoque une hyperactivation de CaMKII et une phosphorylation accrue du récepteur AMPA, associée à une augmentation de la densité de la colonne vertébrale. En utilisant un réseau multiélectrodes, une corrélation croisée plus forte entre les déclenchements était évidente parmi les neurones suite à l’inhibition de TACR3, indiquant une connectivité améliorée.

Une activité déficiente de TACR3 chez le rat a entraîné une baisse des taux sériques de testostérone, ainsi qu’une augmentation de la densité de la colonne vertébrale et une altération de la potentialisation à long terme (LTP) dans le gyrus denté. Remarquablement, l’expression aberrante de TACR3 fonctionnel dans les épines entraîne un rétrécissement et un élagage de la colonne vertébrale, tandis que l’expression de TACR3 défectueux augmente la densité, la taille et l’ampleur de la corrélation croisée de la colonne vertébrale.

Le schéma de déclenchement en réponse à l’induction de la LTP était inadéquat dans les neurones exprimant un TACR3 défectueux, ce qui pouvait être rectifié par un traitement à la testostérone. En conclusion, notre étude fournit des informations précieuses sur l’interaction complexe entre TACR3, les hormones sexuelles, l’anxiété et la plasticité synaptique.

Ces résultats mettent en évidence des cibles potentielles pour des interventions thérapeutiques visant à soulager l’anxiété chez les personnes présentant un dysfonctionnement de TACR3 et les implications de TACR3 dans les changements neuronaux liés à l’anxiété ouvrent la voie à de futures recherches dans ce domaine.