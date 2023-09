Anxiété de la rentrée : que faire ?

Les vacances d’été touchent officiellement à leur fin, avec une nouvelle année scolaire à quelques clics du calendrier. Pour certains enfants et adolescents, cela peut être une période intimidante, car les sentiments de tristesse post-été et d’anxiété liée à la rentrée scolaire se profilent.

Même si une nouvelle année scolaire peut toujours être angoissante, les données suggèrent qu’il y a eu une augmentation significative du nombre de jeunes souffrant d’anxiété – de 11,6 pour cent des jeunes souffrant d’une forme d’anxiété en 2012 à 20,5 pour cent des jeunes en 2021, selon une méta-analyse de 29 études différentes réalisées par le Journal of the American Medical Association en matière de recherche en pédiatrie.

Un psychologue canadien agréé a déclaré à CTVNews.ca que l’impact de la pandémie de COVID-19 en fait partie et se fait toujours sentir.

« Nous savons que la pandémie a eu des répercussions sur les jeunes en termes d’apprentissage et d’étapes académiques, d’isolement et de développement social ainsi que de stress familial continu », a déclaré Marlene Taube-Schiff, directrice et fondatrice de Forward Thinking Psychological Services, un cabinet multidisciplinaire offrant des services en Ontario et BC, par courriel à CTVNews.ca.

« Les jeunes peuvent mettre du temps à se remettre de ces facteurs de stress persistants. De plus, les jeunes et les adolescents peuvent être confrontés à des défis liés à la régulation des émotions, au développement social, à la pression des pairs et aux facteurs de stress scolaires. Au total, cela peut entraîner des problèmes de santé mentale, notamment de l’anxiété et une mauvaise humeur.

SIGNES D’ANXIÉTÉ CHEZ LES JEUNES

L’anxiété peut se manifester différemment chez chacun.

Pour les personnes souffrant de trouble d’anxiété généralisée (TAG), cela implique souvent un sentiment persistant d’anxiété ou de terreur, qui peut interférer avec la vie quotidienne. Cependant, le TAG n’est pas la même chose que l’anxiété due à des événements stressants de la vie.

Pour certaines personnes, ce dernier type d’anxiété peut ressembler à une irritabilité accrue, à de la frustration ou à des difficultés à dormir, selon Megan Rafuse, psychothérapeute et cofondatrice et PDG de Shift Collab, un cabinet de santé mentale en ligne.

D’autres symptômes d’anxiété peuvent inclure une sensation d’agitation, d’énervement ou de nervosité, une sensation de fatigue ou des difficultés de concentration.

Pour les jeunes enfants, les plaintes concernant des maux d’estomac, une sensation d’attachement accrue ou des inquiétudes exprimées sont des signes à surveiller.

La transition de la rentrée scolaire peut être remplie de toutes sortes d’incertitudes anxiogènes : s’adapter aux nouveaux enseignants, apprendre de nouveaux itinéraires pour se rendre en classe et se resocialiser avec ses pairs, pour n’en nommer que quelques-uns.

« Ces incertitudes et ces craintes quant à ce à quoi s’attendre pour l’année à venir peuvent conduire à un sentiment accru d’anxiété et donner lieu à de nombreuses pensées inutiles du type ‘et si' », a déclaré Rafuse. « Et si mon professeur ne m’aime pas ? Et si je ne m’intègre pas ? Et si j’échouais? Combinées aux symptômes physiques de l’anxiété, ces pensées peuvent être très pénibles.

« Bien qu’éprouver une certaine anxiété soit une expérience humaine normale, si vous remarquez que votre enfant se débat vraiment, il est important de lui parler de ce qu’il ressent », a déclaré Rafuse.

COMMENT NAVIGUER DANS L’ANXIÉTÉ PRÉSCOLAIRE

Pour certains, la fin des vacances d’été peut signifier dire au revoir aux amis, à la famille ou aux activités qui apportent de la joie, ainsi que l’évasion des mois de stress de l’année scolaire.

« L’été est souvent marqué par l’absence de structure et d’horaires, par des pressions académiques et éventuellement par des défis entre pairs, qui peuvent inclure l’intimidation. Il y a un changement important dans la routine au cours de l’été. Et même si c’est souvent un changement bienvenu, il peut être très difficile de revenir à la nature rigide de l’école », a déclaré Taube-Schiff.

Elle suggère aux jeunes de faire le point sur ce qui les inquiète le plus et de prendre des mesures pour apaiser certaines de ces craintes.

« Si vous démarrez une nouvelle école et que vous ne connaissez pas beaucoup de monde, essayez de vous connecter avec quelqu’un que vous connaissez et qui pourrait y aller. Même s’ils ne sont pas des amis proches, ils sont un visage familier et cela vous aidera grandement lors de ce premier jour », a déclaré Taube-Schiff.

Elle a ajouté que rétablir des liens avec des amis que les étudiants n’ont peut-être pas vus pendant l’été peut aider à atténuer le trac du premier jour.

D’autres conseils incluent une bonne alimentation, une activité physique et même des déclarations d’adaptation pour gérer l’anxiété.

Par exemple, déclarer « J’ai déjà fait cela » pourrait être utile, a déclaré Taube-Schiff. « Écrire quelques déclarations d’adaptation utiles et les mettre dans votre chambre peut être un excellent rappel lorsque vous constatez que votre anxiété commence à augmenter. »

Si c’est le retour au bâtiment lui-même qui suscite tant d’anxiété, elle suggère de visiter l’école au préalable comme une forme d’exposition à la peur.

Pendant ce temps, Rafuse recommande aux enfants et aux adolescents de prendre le temps de réfléchir avec gratitude à ce qu’ils ont fait pendant l’été et de réfléchir à la manière dont ils pourraient mettre en œuvre ces mêmes activités au cours de leur année scolaire.

Un exemple peut être la pratique de sports récréatifs après les cours, pour ceux qui ont profité de quelques mois de congé actifs.

En fait, certaines études ont démontré que l’activité physique peut être un outil efficace pour réduire l’anxiété chez les adolescents. De nombreux centres communautaires proposent toute l’année des programmes pour les enfants et les jeunes à des tarifs réduits ou subventionnés.

De manière plus globale, il est important de reconnaître les sentiments inconfortables liés aux périodes de transition, explique Rafuse.

« Si l’inconnu vous inquiète, vous pouvez faire certaines choses. Tout d’abord, rappelez-vous ce que vous pouvez contrôler. Par exemple, vous pouvez choisir vos tenues, votre déjeuner ou les personnes avec qui vous choisissez de passer du temps à l’école pendant la journée », a-t-elle déclaré. « Vous pouvez également utiliser une astuce thérapeutique pour vous aider à faire face aux gros soucis en vous demandant : « Que dirais-je à la personne que j’aime le plus si elle ressentait cela ? Vous ne leur diriez sûrement pas que le pire des cas va se produire.»

Elle a ajouté que créer une routine avant l’école peut aider.

« Au moins une semaine avant le premier jour d’école, commencez à reprendre cette routine de l’année scolaire en reprenant votre routine de sommeil, en réduisant le temps passé sur les réseaux sociaux, en choisissant des tenues pour l’école ou en faisant une visite guidée avec votre enfant. sur ce à quoi ils peuvent s’attendre le premier jour d’école.

COMMENT LES ÉDUCATEURS ET LES PARENTS PEUVENT SOUTENIR

Les éducateurs ou les parents et tuteurs peuvent également prendre des mesures pour soutenir les élèves lors de leur retour à l’école.

Rafuse dit qu’ils peuvent aider en travaillant dur pour atténuer autant d’incertitude que possible.

« Partagez de nombreux détails sur ce à quoi votre enfant peut s’attendre et à quoi ressemblera la nouvelle routine, et permettez-lui de prendre des décisions dans le cadre de son expérience scolaire et donnez-lui un sentiment d’appropriation dans la préparation de la rentrée scolaire, lorsque cela est possible.

Taube-Schiff suggère aux enseignants de lutter contre l’anxiété au début de l’année scolaire, par exemple en permettant aux soignants de visiter la classe pendant la première semaine pour s’enregistrer, afin de normaliser l’anxiété et de montrer leur soutien. De même, elle a ajouté qu’il peut être utile de proposer des heures d’accueil au début de l’année scolaire, lorsque ces sentiments peuvent être exacerbés.

Pour les jeunes étudiants, une approche plus pratique peut être adoptée, comme apprendre à pratiquer la respiration consciente ou à tenir un journal en classe.

« Engager les étudiants dans ce type d’activités peut les ancrer dans le moment présent et leur permettre de se « réinitialiser » et de tolérer leur détresse et leur anxiété », a déclaré Taube-Schiff.

« Les stratégies de tolérance à la détresse peuvent également aider. Cela peut impliquer de prendre des pauses en classe, de s’asperger le visage d’eau froide ou de pouvoir monter et descendre les escaliers en courant », dit-elle.

Anxiety Canada, une organisation scientifique de lutte contre l’anxiété, a également développé un cours en ligne gratuit que les parents peuvent utiliser pour enseigner à leurs enfants l’anxiété et les outils d’adaptation.