Anwesha Gowda progresse ; Sameer Verma donne Walkover

L’Inde a connu une journée décevante à l’Open d’Australie BWF avec Anwesha Gowda le seul vainqueur mercredi alors que Sameer Verma a donné une surprise à son adversaire australien.

Anwesha a eu raison de l’Australienne Pitchaya Elysia Viravong 21-9, 21-11 dans la section simple dames de cet événement BWF World Tour Super 300 qui a un prix total de 180 000 USD.

A LIRE AUSSI | Dharamvir Singh, Deep Grace Ekka nommés pour les prix nationaux ; HI Laud Étoiles

Anwesha, le joueur de 14 ans de Delhi qui a remporté quatre titres juniors en six finales cette année, a dominé le match, remportant 42 des 62 rallyes disputés. Elle a remporté six points consécutifs et n’a jamais permis à son adversaire d’entrer dans un bon rythme.

Elle s’est détachée de 3-3 lors du premier match pour ouvrir une avance de 7-3 et l’a prolongée à 12-4 et a remporté le match 21-9. Anwesha a pris tôt dans le deuxième match et n’a jamais permis à son adversaire de se rapprocher de son score puisqu’elle a remporté le match en 21 minutes.

Toujours en simple féminin, l’Indienne Tanya Hemanth a perdu en deux matchs contre la Malaisienne Jin Wei Goh, 15-21, 16-21.

En double féminin, les sœurs Panda – Rutaparna et Swetaparna – se sont écrasées, perdant contre Chia Hsin Lee et Chun Hsun Teng du Taipei chinois en matchs consécutifs, 16-21, 14-21 en seulement 32 minutes dans un match joué sur le Court 1.

En simple messieurs, Sameer Verma, l’Indien le mieux classé de la mêlée, a donné une surprise à son adversaire australien Nathan Tang. La raison pour laquelle Verma s’est retiré de l’événement n’était pas immédiatement connue.

Dans le tableau du double féminin, il a également été démontré que Simran Singh et Ritika Thaker ont donné une surprise à Mellysa Trias et Rachel Allesseya Rose d’Indonésie. Il y avait beaucoup de walkovers dans toutes les sections.

Cela signifie qu’Anwesha Gowda est la seule Indienne à avoir survécu au dernier événement du circuit BWF avant que les finales du circuit mondial ne se déplacent désormais à Bangkok.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici