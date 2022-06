Anwar Uddin: Les sud-asiatiques britanniques de la royauté du football reçoivent MBE dans la liste des honneurs de l’anniversaire de la reine | Nouvelles du football

Anwar Uddin a reçu un MBE pour ses services au football associatif dans la liste des honneurs de l’anniversaire de la reine, devenant ainsi le premier joueur ou ancien joueur britannique d’Asie du Sud à recevoir cet honneur.

Les honneurs de cette année coïncident avec quatre jours de célébration nationale pour marquer les 70 ans de la reine Elizabeth sur le trône, et Uddin, membre du Conseil de la FA, est l’une des quatre personnalités du football à recevoir un MBE – aux côtés du capitaine du Pays de Galles Gareth Bale, du milieu de terrain de Liverpool James Milner et de l’ex- Alan Rough, gardien de but international écossais. L’ancien coéquipier de l’académie West Ham d’Uddin, Rio Ferdinand, a été nommé OBE.

L’olympienne d’hiver Eve Muirhead, le joueur de cricket Moeen Ali et le footballeur Gareth Bale font partie des personnes récompensées cette année





Fans pour la diversité Le chef de campagne Uddin est le premier joueur anglo-bangladais de l’histoire du football anglais et rejoint une liste illustre de récipiendaires précédents, y compris tous les membres de l’équipe vainqueur de la Coupe du monde de 1966, et les internationaux masculins et féminins actuels d’Angleterre tels que Jordan Henderson, Steph Houghton, Harry Kane, Marcus Rashford et Raheem Sterling.

Uddin, qui Sky Sports Nouvelles révélé en exclusivité était prévu pour une nomination historique en tant que directeur adjoint de l’Angleterre C, est l’un des très rares joueurs des temps modernes à émerger du London Borough of Tower Hamlets et a été le célèbre capitaine de West Ham à la gloire de la FA Youth Cup en 1999 avant de signer les termes de la Premier League avec le club.

Sky Sports News raconte l’histoire d’Anwar Uddin devenant le premier ex-joueur sud-asiatique britannique de l’histoire du FA Council



Après un court passage à Sheffield mercredi, l’ancien défenseur central a continué à jouer pour Bristol Rovers avant de revenir plus près de Londres pour rejoindre Dagenham et Redbridge en 2004 où il a fait plus de 200 apparitions en six saisons.

Uddin est devenu le premier sud-asiatique britannique à diriger une équipe de ligue pendant son temps avec Dagenham & Redbridge, et est également devenu le premier sud-asiatique britannique à soulever un trophée sous l’arche du stade de Wembley lorsque les Daggers ont décroché la promotion en Ligue 1 avec un 3- 2 victoire contre Rotherham lors de la finale des barrages de la Ligue 2 en 2010.

Anwar Uddin a marqué un étourdissant Vincent Kompany-esque pour Rainbow Rovers lors d’un match de charité au Whitehawk FC pour collecter des fonds pour le fonds Brighton Rainbow



L’ancien défenseur a retrouvé l’ancien patron John Still à Barnet cet été-là, avant de devenir directeur adjoint par intérim de Giuliano Grazioli lorsque Still est parti, faisant de lui le premier entraîneur de la Ligue anglaise de football de la communauté sud-asiatique britannique.

Uddin, dont le père est originaire de Sylhet au Bangladesh, a passé des séjours à Sutton United et à Eastbourne Borough et a dirigé des équipes hors Ligue Sporting Bengal United et Ware après avoir raccroché les crampons.

Il a passé deux ans et demi en tant qu’assistant de Danny Searle à Aldershot avant de retrouver un autre de ses anciens managers à Barnet, Paul Fairclough, pour le récent match amical de l’équipe d’Angleterre C avec le Pays de Galles.

Uddin a fait appel à trois entraîneurs d’origine sud-asiatique pour soutenir l’équipe lors du match à l’extérieur, créant l’une des pirogues les plus diversifiées de l’histoire du football international anglais.

Le manager de l’Angleterre C, Paul Fairclough, se tient de chaque côté d’Uddin et Irfan Kawri, avec Pav Singh (à l’extrême gauche) et Ebrahim Seedat (à l’extrême droite)





Uddin combine les engagements du football avec la gestion de la campagne Fans for Diversity, une initiative financée conjointement par la Football Supporters’ Association et Kick It Out pour promouvoir la diversité et l’inclusion dans le football. Il a aidé à créer environ 200 groupes de supporters divers à travers le pays, dont plus de 70 pour les fans et alliés LGBT +.

Anwar Uddin et Manisha Tailor ont pris la parole lors d’une récente conférence de Premier League





Le Londonien de l’Est Uddin a également travaillé avec l’association caritative Show Racism the Red Card et l’Association des footballeurs professionnels (PFA), et a publiquement soutenu le travail de transformation de Sky Sports pour sensibiliser et changer le récit autour des Sud-Asiatiques britanniques dans le football, qui a depuis été construit grâce à un partenariat avec Sporting Equals, la plus grande organisation caritative pour l’égalité des courses sportives du pays.

Il aide actuellement la Premier League à façonner sa stratégie après le lancement historique du tout premier plan d’action sud-asiatique de la ligue aux côtés de Kick It Out, pour aider à remédier à la sous-représentation des footballeurs sud-asiatiques britanniques au sein du système de l’Académie.

Anwar Uddin a de grands projets pour l’équipe d’Angleterre C





Les Sud-Asiatiques britanniques sont le plus grand groupe ethnique minoritaire du pays, mais la communauté est massivement sous-représentée dans le jeu professionnel depuis des décennies, le président de Kick It Out, Sanjay Bhandari, le décrivant à Sky Sports Nouvelles comme la plus grande anomalie statistique du football.

Les dernières données PFA disponibles montrent que moins de 0,5% de tous les footballeurs professionnels du football professionnel anglais sont d’origine sud-asiatique malgré des taux de participation sains à travers le pays.

