Anwar Uddin, diplômé de l’académie de West Ham, deviendra le premier ancien joueur britannique d’Asie du Sud à rejoindre le FA Council | Actualités footballistiques

Anwar Uddin deviendra le premier ex-joueur britannique d’Asie du Sud dans l’histoire du FA Council, selon Sky Sports News.

La Football Association a annoncé sept postes au Conseil de la FA le mois dernier, l’ex-footballeur pionnier Uddin devant devenir l’un des nouveaux membres du Conseil après l’achèvement d’un processus d’entretien. Ce développement inattendu donnera un énorme coup de pouce aux fans d’origine sud-asiatique, trois jours après le début du Mois du patrimoine sud-asiatique.

Le Londonien de l’Est Uddin, dont le père est originaire de Sylhet au Bangladesh, apportera au Conseil une riche expérience sur le terrain et en dehors, ayant gravi les échelons à West Ham et dirigé le club au niveau des moins de 18 ans lors de leur célèbre victoire en FA Youth Cup. campagne en 1999.

















0:59



Alors que le Mois du patrimoine sud-asiatique commence, la star de Derby County Women’s Kira Rai dit qu’elle se sent bénie d’avoir le soutien du groupe officiel de fans du club, les Punjabi Rams, qu’elle décrit comme « sa communauté au sein de son club »



Le joueur de 39 ans a ensuite joué pour les Bristol Rovers, devenant le premier Britannique-Bangladeshi à jouer professionnellement dans le football anglais, avant de rejoindre Dagenham & Redbridge en 2004 où il a disputé plus de 200 apparitions en six saisons.

Uddin est devenu le premier Sud-Asiatique britannique à être capitaine d’une équipe de ligue pendant son séjour avec Dagenham & Redbridge, et est également devenu le premier Sud-Asiatique britannique à soulever un trophée sous l’arche du stade de Wembley lorsque les Daggers ont décroché une promotion en Ligue 1 avec un 3- 2 victoire sur Rotherham lors de la finale des barrages de la League Two 2010.

L’ancien défenseur central a retrouvé l’ancien patron John Still à Barnet cet été-là, avant de devenir directeur adjoint par intérim de Giuliano Grazioli lorsque Still est parti, faisant de lui le premier entraîneur de la ligue de la communauté sud-asiatique britannique.

Image:

Anwar Uddin soulève le trophée des play-offs de League One à Wembley





Uddin a eu des séjours dans les non-Ligue Sutton United et Eastbourne Borough, et a dirigé les équipes non-Ligue Sporting Bengal United et Ware après avoir raccroché ses bottes. Directeur adjoint de Danny Searle à la Conférence d’Aldershot, Uddin est le plus ancien entraîneur britannique d’Asie du Sud actuellement employé dans le football anglais.

Il combine ses engagements dans le football avec son rôle de directeur de campagne de la campagne Fans for Diversity de l’Association des supporters de football, promouvant la diversité et l’inclusion du football. Uddin a aidé à créer plus de 150 groupes de supporters divers à travers le pays, dont plus de 50 pour les fans et alliés LGBT+.

















5:28



Nous jetons un coup d’œil aux Sud-Asiatiques britanniques dans le beau jeu



L’ancien défenseur Uddin a également beaucoup travaillé avec l’association caritative Show Racism the Red Card, Kick It Out et la Professional Footballers’ Association (PFA).

Au début du mois dernier, la FA a nommé Debbie Hewitt comme nouvelle présidente de l’instance dirigeante du football anglais.

Hewitt, qui Sky Sports Nouvelles rapporté en avril avait accepté de prendre le rôle en principe, est sur le point de devenir la première femme à diriger l’organisation dans ses 157 ans d’histoire après avoir reçu une nomination unanime du conseil d’administration de la FA. Elle commence le nouveau rôle en janvier 2022.

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

Pour plus d’histoires, d’articles et de vidéos, visitez notre page révolutionnaire sur les Sud-Asiatiques dans le football sur skysports.com et restez à l’écoute de Sky Sports News et nos plateformes numériques Sky Sports.