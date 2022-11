Anwar Ibrahim nommé 10e Premier ministre malaisien

Près d’une semaine après que les élections générales en Malaisie ont abouti à un parlement suspendu, le chef de l’opposition de longue date, Anwar Ibrahim, semble avoir recueilli suffisamment de soutien parmi des partis disparates pour former un gouvernement, empêchant la montée de forces politiques plus conservatrices – du moins pour l’instant.

SINGAPOUR — L’attente est terminée. Et c’est un retour.

La nomination d’Anwar au poste de Premier ministre jeudi a mis fin temporairement à une saison électorale chaotique qui a vu la chute d’un titan politique, des gains surprenants d’un parti islamique d’extrême droite et des luttes intestines sans fin entre supposés alliés, causées en grande partie par le condamnation d’un ancien premier ministre en disgrâce.

L’annonce marque un retour spectaculaire pour Anwar, 75 ans, qui s’est efforcé pendant des décennies d’atteindre le poste politique le plus élevé du pays, purgeant en cours de route deux séjours en prison pour sodomie et corruption – des condamnations qui, selon lui, étaient politiquement motivées.

La coalition réformiste multiethnique d’Anwar, Pakatan Harapan, ou Alliance de l’espoir, a remporté 82 sièges après les élections de la semaine dernière, soit plusieurs dizaines de sièges de moins que les 112 nécessaires pour former une majorité simple. Ils ont couru contre Perikatan Nasional, une coalition nationale de droite qui a obtenu 73 sièges, pour rassembler des alliés et persuader les électeurs – ainsi que le monarque Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah – qu’ils ont pour mandat de former le prochain gouvernement du pays.