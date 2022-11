Anwar Ibrahim, le Premier ministre malaisien en attente, l’a finalement décroché après avoir passé des années en prison

Anwar Ibrahim a été choisi pour être le prochain Premier ministre malaisien.

Il a fait des montagnes russes jusqu’au sommet, après avoir passé des années en prison pour sodomie et corruption.

Il a finalement décroché le poste jeudi, après 20 ans à la tête de l’opposition malaisienne.

Le nouveau Premier ministre malaisien a fait une course effrénée vers le sommet – il a finalement décroché le poste le plus élevé jeudi après avoir passé des années en prison et deux décennies en tant que chef de l’opposition malaisienne.

Le sort de l’homme de 75 ans était en jeu depuis près d’une semaine après élections du 19 novembre conduit à une parlement suspendu.

Les partis en lice pour le pouvoir étaient l’alliance Pakatan Harapan, dirigée par Anwar, et la coalition Perikatan Nasional de l’ancien premier ministre Muhyiddin Yassin. Aucune des deux coalitions n’a été en mesure d’atteindre la majorité simple de 112 sièges requise pour former le gouvernement après le vote de samedi.

Le roi Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah de Malaisie est intervenu après l’échec des pourparlers de coalition, et a parlé aux neuf monarques des États de Malaisie pour trouver un moyen de sortir de leur situation difficile.

Le sultan a fait une annonce jeudi pour qu’il y ait un gouvernement d’union en Malaisie, avec Anwar comme chef. Cela a mis fin à l’impasse politique entre les deux grandes alliances politiques.

“Après avoir examiné les points de vue des autres dirigeants malais, SAR a donné son accord pour nommer DS Anwar Ibrahim au poste de 10e Premier ministre de Malaisie”, a déclaré le palais dans un communiqué. vu par le South China Morning Post.

“HRH rappelle à toutes les parties que les gagnants ne gagnent pas tout et que les perdants ne perdent pas tout”, indique le communiqué.

Anwar a passé deux décennies à se disputer le poste le plus élevé

Anwar était vice-Premier ministre de la Malaisie dans les années 1990, au service du Premier ministre de l’époque, Mahathir Mohamad. Il était limogé par Mahathir en 1998et ensuite arrêté et inculpé avec des crimes comme la sodomie et la corruption.

En 1999, il était condamné pour corruption et condamné à six ans de prison. Alors En 2000, il a été reconnu coupable de sodomie et condamné à neuf ans de prison. Il était libéré en 2004 après avoir été acquitté de cette accusation de sodomie.

Mais ce n’était pas la fin. En 2008, un homme a accusé Anwar de l’avoir sodomisé. Anwar a été reconnu coupable de cette accusation de sodomie et condamné à cinq ans de prison en mars 2014.

Anwar a toujours a nié ces accusations et les a appelés politiquement motivés.

Anwar a reçu une grâce royale en mai 2018après que Pakatan Harapan ait remporté les élections cette année-là.

La Malaisie doit maintenant assermenter son nouveau Premier ministre jeudi à 17 heures, heure locale.