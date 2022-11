Anwar Ibrahim : la remarquable ascension du Premier ministre malaisien prisonnier à la tête de la magistrature

CNN

—



C’est un voyage politique qui se prépare depuis des décennies – la transformation d’un jeune étudiant incendiaire en une icône de la démocratie et finalement en chef de son pays, via deux séjours en prison.

Aujourd’hui âgé de 75 ans, Anwar Ibrahim a enfin réalisé son rêve en devenant le 10e Premier ministre de la Malaisie.

Et dans ses premiers mots après avoir prêté serment jeudi, il a clairement indiqué qu’il avait l’intention de ne pas s’attarder sur les divisions du passé, mais de se concentrer sur l’avenir avec un cabinet qui comprendra ses anciens ennemis politiques.

“Il s’agit d’un gouvernement d’unité nationale et tous sont les bienvenus à condition (qu’ils) acceptent les règles fondamentales : bonne gouvernance, pas de corruption et une Malaisie pour tous les Malaisiens”, a déclaré Anwar en s’engageant à guérir une nation racialement divisée, à combattre la corruption et à faire revivre une économie qui peine encore à se remettre de la pandémie.

“Personne ne devrait être marginalisé sous mon administration”, a-t-il juré.

La nomination d’Anwar intervient près d’une semaine après une élection générale tumultueuse qui a abouti au premier parlement sans majorité de l’histoire de la Malaisie.

Sa coalition réformiste et multiethnique Pakatan Harapan a remporté le plus de sièges lors du vote de la semaine dernière – 82 – mais n’a pas réussi à atteindre la majorité simple nécessaire pour former un gouvernement, ce qui signifie qu’Anwar n’a pu être nommé qu’après l’intervention du roi de Malaisie.

Les observateurs disent qu’il aura du pain sur la planche s’il veut combler les divisions qui l’ont vu nommé quatrième Premier ministre depuis 2018, lorsqu’une élection historique a chassé la coalition Barisan Nasional du pouvoir pour la première fois depuis l’indépendance au milieu de la colère contre un scandale financier de plusieurs milliards de dollars au fonds d’investissement de l’État.

“Cela a été de loin la période la plus fragmentée, la plus volatile et la plus dangereuse jamais vue dans la politique malaisienne”, a déclaré le commentateur politique Ei Sun Oh. “Alors que beaucoup applaudissent la nomination d’un candidat progressiste et réformiste, ce ne sera pas la fin des problèmes.”

“Les querelles politiques et les luttes intestines continueront et Anwar a pour tâche de guérir les blessures profondes et les écarts entre les progressistes et les conservateurs”, a-t-il ajouté.

Né le 10 août 1947 sur l’île de Penang, Anwar a commencé sa carrière politique en tant que militant étudiant à la tête de divers groupes de jeunes musulmans à Kuala Lumpur. Il a été arrêté à un moment donné pour son rôle dans la direction de manifestations contre la pauvreté rurale et la faim.

Des années plus tard, il en surprend plus d’un en faisant une incursion dans la politique dominante, rejoignant le parti nationaliste malais UMNO (United Malays National Organisation) dirigé par le Premier ministre de l’époque, Mahathir Mohamad – un homme qui deviendra à la fois le mentor et l’ennemi juré d’Anwar.

L’ascension d’Anwar au sein du parti a été rapide et il a rapidement été élevé à divers postes ministériels de haut rang, devenant vice-Premier ministre en 1993.

À ce stade, Anwar était largement censé succéder à Mahathir, mais les deux hommes ont commencé à s’affronter sur des questions telles que la corruption et l’économie.

Les tensions se sont encore tendues lorsque la crise financière asiatique de 1997 a frappé le pays et en 1998, Anwar a été renvoyé du cabinet de Mahathir et expulsé de l’UMNO.

Il a ensuite commencé à mener des manifestations publiques contre Mahathir – une décision qui a marqué le début d’un nouveau mouvement pro-démocratie.

Cette même année, Anwar a été arrêté et détenu sans procès, et a été accusé de corruption et de sodomie. Même consensuelle, la sodomie est un délit passible de 20 ans de prison en Malaisie à majorité musulmane.

Il a toujours fermement nié les accusations, affirmant qu’elles étaient politiquement motivées, mais cela ne les a pas empêchées de tourmenter sa carrière politique depuis.

Son incarcération ultérieure a déclenché de violentes manifestations de rue, ses partisans comparant son sort à celui de Nelson Mandela.

Cette première condamnation a été annulée par un tribunal en 2004, un an après que le double dirigeant Mahathir ait quitté ses fonctions pour la première fois, mais ce n’était pas la dernière fois qu’Anwar se retrouvait derrière les barreaux.

Après son retour en tant que figure de l’opposition, d’autres allégations de sodomie ont été portées contre lui et – à la suite d’une longue bataille judiciaire qui s’est déroulée sur plusieurs années – il est retourné en prison en 2014.

Ce qui s’est passé ensuite est peut-être l’un des revirements les plus remarquables de l’histoire politique du pays.

Dans une tournure étonnante – avec Anwar toujours derrière les barreaux – lui et Mahathir ont uni leurs forces pour l’élection de 2018 dans le but de renverser le gouvernement de Najib Razak, dont l’administration s’était retrouvée mêlée à un scandale de corruption entourant le fonds d’investissement public 1 Malaysia Development Berhad ( 1MDB).

Dans le cadre de sa promesse de campagne, Mahathir a juré que s’ils réussissaient, il libérerait Anwar et même se retirerait pour lui après quelques années au pouvoir. Mahathir a tenu la première promesse – une grâce royale a libéré Anwar peu après les élections – mais il a fait marche arrière sur la seconde, un revirement qui a divisé leurs partisans et alimenté l’impasse qui a entravé tous les efforts pour former un gouvernement stable depuis.

Parmi ses premières promesses en tant que nouveau Premier ministre malaisien, Anwar a déclaré qu’il “ne prendrait pas” de salaire en signe de solidarité avec les Malaisiens aux prises avec la hausse du coût de la vie.

Il a également promis d’aider le pays à adopter le multiculturalisme.

La Malaisie a depuis longtemps adopté une politique d’action positive institutionnalisée favorisant la majorité ethnique malaise par rapport à ses importantes minorités chinoises malaisiennes et indiennes malaisiennes.

Et surmonter des décennies de polarisation sur la race, la religion et la réforme dans la nation à majorité musulmane ne sera pas facile – notamment parce que les experts n’excluent pas les tentatives des rivaux de son nouveau gouvernement de renverser sa direction.

Alors que les deux tiers du cabinet d’Anwar seront composés de membres de sa coalition réformiste Pakatan Harapan, dans un geste d’unité nationale, il a accepté que les postes restants soient attribués à des membres du parti régional Gabungan Rakyat Sabah et – peut-être plus surprenant – des représentants de la coalition Barisan Nasional, qui comprend plusieurs politiciens de l’UMNO qu’il a tant fait pour renverser.

“Il entre dans une alliance politique très difficile dans un paysage fragmenté”, a déclaré Oh, le commentateur politique.

« Les récents résultats des élections n’ont fait que montrer à quel point le pays est divisé.

“Il a maintenant la tâche difficile de naviguer et d’équilibrer les secteurs progressistes avec les forces religieuses conservatrices.”

Au niveau international, les groupes de défense des droits ont salué la nomination d’Anwar et son engagement à accorder la priorité aux droits humains et à la démocratie.

« C’est un dirigeant qui a personnellement subi d’énormes injustices politiquement motivées », a déclaré Phil Robertson, directeur adjoint de Human Rights Watch pour l’Asie.

Robertson a déclaré que le groupe de défense des droits espérait qu’Anwar “apporterait des réformes aux lois et réglementations qui ont été utilisées dans le passé pour criminaliser l’exercice pacifique des droits civils et politiques”, soulignant des problèmes tels que la discrimination contre les communautés transgenres et gays, le traitement des travailleurs migrants et le mariage des enfants et les lois sur les réfugiés.

“On espère que des leçons ont été tirées du précédent gouvernement Pakatan Harapan, qui a faibli après deux ans au pouvoir”, a déclaré Robertson.

“Nous espérons qu’Anwar ira de l’avant avec sa vision, reconnaîtra qu’il a été élu pour agir sur ses programmes et politiques et mettra en œuvre son mandat.”

Et au niveau national, du moins pour le moment, l’ambiance festive se poursuit dans un climat d’optimisme selon lequel des années de chaos politique et d’incertitude pourraient enfin appartenir au passé.

“Les Malais peuvent espérer que la discorde qui risque de devenir incontrôlable perdra un peu d’oxygène maintenant – ou du moins elle ne viendra pas des nationalistes purs et durs au sein de l’UMNO pour le moment”, a déclaré le journaliste malaisien Amirul Ruslan, ajoutant que ” Contrairement à Mahathir, je peux voir (Anwar) des politiques de transition loin d’être centrées sur la race.

Décrivant le nouveau gouvernement d’Anwar, composé d’anciens ennemis, comme “sans précédent”, il a ajouté : “Anwar est l’homme qu’il faut pour notre pays divisé”.