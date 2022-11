Anwar Ibrahim entre dans l’histoire en tant que dixième Premier ministre malaisien

La nomination d’Anwar couronne une attente de plus de 20 ans pour l’ancien vice-Premier ministre qui a été chef de l’opposition pendant deux décennies au milieu de peines de prison et de coups d’État politiques.

Il a demandé aux parlementaires élus de bien servir la nation et a exprimé sa gratitude aux dirigeants des États pour leur aide ainsi que leurs idées pour la résolution de la crise.

“Il est important que notre nation soit exempte d’instabilité politique car le pays a besoin d’un gouvernement fort et stable pour construire le pays et renforcer l’économie.”

À la suite de la rencontre avec les dirigeants de l’État et conformément à la constitution malaisienne, le roi a nommé Anwar dixième Premier ministre de la nation d’Asie du Sud-Est. Le roi a déclaré dans un communiqué officiel qu’Anwar prêterait serment à 17 heures, heure locale.

Les médias sociaux ont éclaté lorsque les Malaisiens ont transmis “tahniah” ou félicitations à Anwar. D’autres ont écrit “Daulat Tuanku” ou “vive le roi” sur Facebook et Twitter, suite à la décision du roi.

Certains internautes ont déclaré qu’ils “fermaient pour la journée” ou “quittaient le bureau tôt” pour assister à la prestation de serment à Istana Negara, le palais royal.

“Il était temps”, a écrit une personne sur Twitter. Un autre a déclaré que ses parents, qui avaient été témoins des luttes politiques d’Anwar, avaient pleuré sa nomination.

Anwar, a été adjoint de l’ancien Premier ministre Mahathir Mohamad dans les années 1990 avant d’être jeté en prison pour corruption et sodomie.

Les actions cotées en Malaisie étaient dans le vert avant l’annonce, mais ont pris une autre étape plus haut peu de temps après avec l’indice de référence KLCI en hausse de 3%. Le groupe de télécommunications Axiata Group Bhd figurait parmi les meilleurs gagnants, avec une hausse de plus de 7 %, le fabricant de gants en caoutchouc Top Glove ayant grimpé de 6 %. Genting Malaysia a également progressé de 5,16 % et CIMB de 3,45 %.

Le ringgit malais a également bondi de plus d’un pour cent à 4,5070 contre le billet vert.

Les élections générales de samedi en Malaisie ont produit le premier parlement sans majorité du pays, incitant le roi à demander aux principales coalitions de présenter leurs alliances mardi afin de former un gouvernement et de nommer leur Premier ministre préféré.