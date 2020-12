Anwar Hadid clarifie ses pensées en ce qui concerne le vaccin contre le coronavirus.

La semaine dernière, le mannequin de 21 ans a fait la une des journaux lorsqu’il a révélé sur Instagram Stories qu’il le ferait « absolument pas« prends le vaccin.

«Soit je ne comprends tout simplement pas, soit je l’obtiens et, si Dieu le veut, j’en guéris et j’obtiens des anticorps plutôt que de faire ce processus de manière anormale», a-t-il expliqué. « Nos corps sont faits par le créateur pour faire bien plus que ce que nous pensons. »

Mais le lundi 28 décembre, Anwar a clarifié ses récents commentaires et a déclaré qu’il n’était pas anti-vaccins.

« Je pense que tout le monde doit faire attention à chaque vaccin en examinant individuellement les effets positifs et négatifs possibles », a-t-il partagé dans une histoire d’Instagam capturée par TMZ. «J’ai déjà pris des vaccins, mais en tant que personne dont le système immunitaire est affaibli, je veux continuer à en apprendre davantage sur les nombreuses façons dont je peux me protéger et protéger les autres.