Anwar de Malaisie devient Premier ministre, mettant fin à des décennies d’attente

Le Malaisien Anwar Ibrahim a prêté serment en tant que Premier ministre jeudi, clôturant un parcours politique de trois décennies d’un protégé du chef vétéran Mahathir Mohamad à un chef de la protestation, un prisonnier reconnu coupable de sodomie et un chef de l’opposition.

Sa nomination met fin à cinq jours de crise post-électorale sans précédent, mais pourrait inaugurer une nouvelle instabilité avec son rival, l’ancien Premier ministre Muhyiddin Yassin, le défiant de prouver sa majorité au parlement.

Les deux hommes n’ont pas réussi à obtenir la majorité lors des élections de samedi, mais le monarque constitutionnel, le roi Al-Sultan Abdullah, a nommé Anwar après avoir parlé à plusieurs législateurs.

Anwar prend le relais à un moment difficile : l’économie ralentit et le pays est divisé après une élection serrée qui a opposé la coalition progressiste d’Anwar à l’alliance majoritairement conservatrice ethnique malaise et musulmane de Muhyiddin.

Les marchés ont bondi à la fin de l’impasse politique. La devise ringgit a affiché sa meilleure journée en deux semaines et les actions ont augmenté de 3 %.

Anwar, âgé de 75 ans, s’est vu refuser à maintes reprises le poste de Premier ministre malgré sa distance de frappe au fil des ans : il a été vice-Premier ministre dans les années 1990 et Premier ministre officiel en attente en 2018.

Entre les deux, il a passé près d’une décennie en prison pour sodomie et corruption dans ce qu’il dit être des accusations à motivation politique visant à mettre fin à sa carrière.

L’incertitude entourant les élections menaçait de prolonger l’instabilité politique dans le pays d’Asie du Sud-Est, qui a eu trois Premiers ministres en autant d’années, et risque de retarder les décisions politiques nécessaires pour favoriser la reprise économique.

Les partisans d’Anwar ont exprimé l’espoir que son gouvernement éviterait un retour aux tensions historiques entre la majorité ethnique malaise, musulmane et les minorités ethniques chinoise et indienne.

“Tout ce que nous voulons, c’est de la modération pour la Malaisie et Anwar représente cela”, a déclaré une responsable des communications à Kuala Lumpur, qui a demandé à être identifiée par son nom de famille Tang.

“Nous ne pouvons pas avoir un pays divisé par la race et la religion car cela nous fera reculer de 10 ans.”

Anwar a déclaré à Reuters dans une interview avant les élections qu’il chercherait “à mettre l’accent sur la gouvernance et la lutte contre la corruption, et à débarrasser ce pays du racisme et du sectarisme religieux” s’il était nommé Premier ministre.

Sa coalition, connue sous le nom de Pakatan Harapan, a remporté le plus de sièges lors du vote de samedi avec 82, tandis que le bloc Perikatan Nasional de Muhyiddin en a remporté 73. Ils avaient besoin de 112 – une majorité simple – pour former un gouvernement.

Le bloc Barisan, au pouvoir depuis longtemps, n’a remporté que 30 sièges – la pire performance électorale pour une coalition qui avait dominé la politique depuis l’indépendance en 1957.

Barisan a déclaré jeudi qu’il ne soutiendrait pas un gouvernement dirigé par Muhyiddin, bien qu’il n’ait fait aucune référence à Anwar.

Muhyiddin, après la nomination d’Anwar, a demandé à Anwar de prouver sa majorité au parlement.

Le bloc de Muhyiddin comprend le parti islamiste PAS, dont les gains électoraux ont suscité l’inquiétude des membres des communautés ethniques chinoise et indienne, dont la plupart adhèrent à d’autres confessions.

Les autorités ont averti après le vote du week-end d’une montée des tensions ethniques sur les réseaux sociaux et la plate-forme de courtes vidéos TikTok a déclaré qu’elle était en état d’alerte pour les contenus qui enfreignaient ses directives.

Les utilisateurs des médias sociaux ont signalé de nombreux messages sur TikTok depuis l’élection qui mentionnaient une émeute dans la capitale, Kuala Lumpur, le 13 mai 1969, au cours de laquelle environ 200 personnes ont été tuées, quelques jours après que les partis d’opposition soutenus par des électeurs chinois de souche ont fait des percées lors d’une élection.

La police a demandé aux utilisateurs des médias sociaux de s’abstenir de publier des messages “provocateurs” et a déclaré qu’elle mettait en place des points de contrôle 24 heures sur 24 sur les routes à travers le pays pour assurer la paix et la sécurité publiques.

La décision concernant le Premier ministre a été prise par le roi Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, après qu’Anwar et Muhyiddin aient raté sa date limite du mardi après-midi pour constituer une alliance au pouvoir.

Le monarque constitutionnel joue un rôle largement cérémoniel mais peut nommer un premier ministre qui, selon lui, disposera de la majorité au parlement.

La Malaisie a une monarchie constitutionnelle unique dans laquelle les rois sont choisis à tour de rôle parmi les familles royales de neuf États pour régner pour un mandat de cinq ans.

En tant que premier ministre, Anwar devra faire face à la flambée de l’inflation et au ralentissement de la croissance alors que l’économie se remet de la pandémie de coronavirus, tout en apaisant les tensions ethniques.

Le problème le plus immédiat sera le budget de l’année prochaine, qui a été déposé avant le déclenchement des élections, mais qui n’a pas encore été adopté.

Anwar devra également négocier des accords avec les législateurs d’autres blocs pour s’assurer qu’il peut conserver le soutien de la majorité au parlement.

“Anwar est nommé à un moment critique de l’histoire de la Malaisie, où la politique est la plus fracturée, se remettant d’une économie déprimée et d’un souvenir amer de Covid”, a déclaré James Chai, chercheur invité à l’ISEAS-Yusof Ishak Institute de Singapour.

“Toujours considéré comme l’homme capable d’unir toutes les factions belligérantes, il est normal qu’Anwar ait émergé à une époque de division.”