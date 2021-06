Anuskka Sharma explique à quel point être jugé peut être « mentalement préjudiciable »

L’une des grandes stars de Bollywood, l’actrice-productrice Anushka Sharma est une icône de la mode à part entière. Et bien qu’elle soit peut-être l’une des divas les plus recherchées de B-town, son parcours vers le sommet n’a pas été sans ses hauts et ses bas qui ont inclus une série de rejets.

Actuellement, l’actrice passe du temps avec sa fille Vamika et son mari, le capitaine de l’équipe indienne de cricket Virat Kohli et n’a signé aucun film depuis la sortie de Zero en 2018. Mais cela ne l’empêche pas de faire la une des journaux. Même si elle n’a signé aucun film, elle a produit quelques projets sortis en numérique comme Bulbul et Pataal Lok. Sans oublier que chaque fois qu’elle sort, comme lorsqu’elle a été aperçue à l’aéroport de Mumbai en partance avec Virat et Vamika pour l’Angleterre, ses photos deviennent virales en un rien de temps.

Au milieu de toutes les photos virales d’Anushka couvrant le visage de bébé Vamika pour s’abstenir de révéler le visage de sa fille sur les photographies, une interview rétrospective de la star de « Rab Ne Bana Di Jodi » a également brisé Internet.

Dans une interview de retour sur DNA en 2017, Anushka a expliqué qu’elle avait été jugée sur la base de son apparence à l’âge de 15 ans. Elle a également expliqué à quel point le rejet l’avait profondément affectée tout en ajoutant qu’elle réalisait maintenant que tout cela faisait partie de l’industrie. Cependant, à 15 ans, les rejets la briseraient complètement, a-t-elle déclaré.

« J’ai fait face à un rejet depuis l’âge de 15 ans. Je n’en parle pas parce que ce n’est pas nécessaire. Mais, j’étais constamment exclu des émissions, choisi pour une publicité et ensuite remplacé. Tout ce qui s’est passé à moi aussi. Évidemment, tout cela fait aussi partie intégrante de l’industrie et de la vie en général. Mais expérimenter cela à l’âge tendre de 15 ans, être soumis et jugé uniquement sur la base de son apparence, cela peut être très dommageable sur le plan mental également. Cela affecte votre estime de soi. Je m’en suis occupé », a déclaré Anushka dans son interview de 2017 avec DNA.

Dans la même interview, Anushka a également évoqué les remarques indirectes que les producteurs ou directeurs de casting feraient sur les plateaux.

« Je suis assez intelligent pour comprendre ce qu’ils disent. Ils pourraient juste vous dire : ‘L’apparence n’était pas bonne’. C’est une façon indirecte de parler de l’aspect physique de vous. Cela sera toujours soutenu par certains politiquement corrects. déclarations, ce qui est faux et pour moi, c’est beaucoup plus irrespectueux », avait-elle ajouté.

Anushka est actuellement en Angleterre avec son mari joueur de cricket Virat Kohli pour le prochain championnat du monde de test.